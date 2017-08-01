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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионная реформа (956) Министерство социальной политики (500)

 Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект, - Минсоцполитики

пенсия

Рабочая группа Министерства социальной политики разработает отдельный законопроект о введении накопительной пенсионной системы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге во вторник в Киеве сказал Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"Для введения накопительной системы необходимо решить ряд вопросов, и мы не стоим на месте - у нас была создана рабочая группа по внедрению накопительной системы. Эта рабочая группа выписала перечень тех вопросов, которые необходимо решить для внедрения накопительной системы", - сказал он.

Замминистра отметил, что после формирования перечня проблем будет вестись работа по поиску их решения.

"Мы эти вопросы будем урегулировать, и в соответствии с этим и будет подготовлен законопроект, который будет содержать решение всех этих вопросов: кто платит взносы, каков размер этих взносов, кто оперирует этими средствами, кто вкладывает, отвечает, система гарантирования", - сказал Шамбир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - Гройсман
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А те деньги, которые люди платили 25 лет в бюджет, куда делись? Говорят, еще при Яценюке исчезли. Во всяком случае, он объявил пенсионный фонд банкротом.
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они ушли в бездну солидарной системы 1-го уровня. 3-й накопительный, предусмотренный ужо давно законодательством, так и не был внедрен в жисть, ибо пацаны не сумели договориться, кто его будет тырить...
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3й- был добровольное страхование.
накопительный - это 2й.
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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У нас накопичувати не можна нічого, патамушта все хутко зникає в невідомому напрямку. Доведено Зануссі Україною.
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Хоры постоянно пугать. Просто скажите - сколько нам ещё осталось? и сколько разрешено жить.
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Вместо перекладывания бумажек, пусть правительство посмотрит декларации своих коллег, депутатов, судей и прокуроров. Все деньги на достойную пенсию, накоплены! Все что должно было идти 25 лет на развитие страны - там!
Вот пример: У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net.ua/p449767
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Накопительная пенсионная система - это эквивалент сталинских займов. Посмотрите на россию.
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а почему не хочешь посмотреть на Германию или Штаты?
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Накопительная пенсионная система ооочень неплохая штука .....но периодически запускаемая инфляция 20-400% делает из неё бесполезную хрень.
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это скорее не к инфляции, а к стабильности национальной валюты.
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Доллар был 8,потом 11 при Гонтаревой.Сейчас 26 гривен после её ухода.Я ясно излагаю???Мои родители копили 30 лет.Их уже нет,а мне дали бумагу после их смерти о денежных средствах.Теперь идите получите по ней хоть копейку в ощадбанке.Вот такая держава и вот такой развод.Спасибо,что прочитали!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект, - Минсоцполитики
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