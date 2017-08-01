 Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге во вторник в Киеве сказал Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
"Для введения накопительной системы необходимо решить ряд вопросов, и мы не стоим на месте - у нас была создана рабочая группа по внедрению накопительной системы. Эта рабочая группа выписала перечень тех вопросов, которые необходимо решить для внедрения накопительной системы", - сказал он.
Замминистра отметил, что после формирования перечня проблем будет вестись работа по поиску их решения.
"Мы эти вопросы будем урегулировать, и в соответствии с этим и будет подготовлен законопроект, который будет содержать решение всех этих вопросов: кто платит взносы, каков размер этих взносов, кто оперирует этими средствами, кто вкладывает, отвечает, система гарантирования", - сказал Шамбир.
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накопительный - это 2й.
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ЗануссіУкраїною.
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Вот пример: У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих У прокурора Миленина есть 10 квартир и 9 паркомест в самых дорогих домах Киева, 3 больших жилых дома, 2 автомобиля за 3,6 млн и путешествия по всему миру, - PROSUD. ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net.ua/p449767
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