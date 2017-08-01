 СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио "Свобода".
Факт обысков в пресс-службе ведомства подтвердили, однако что именно инкриминируют чиновникам мэрии и ищут в здании, в СБУ пока не сообщается.
"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", - сообщил представитель управления СБУ в регионе Сергей Левченко.
При отсутствии на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства была вручена одному из его заместителей.
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Хотя Запорожье имеет огромный промышленный потенциал и людские ресурсы, но это всё эксплуатируется за копейки. Такого не должно быть в индустриальной и козацкой столице Украины. А есть.
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