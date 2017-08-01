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Все про:Запорожье (1573) обыск (1178) СБУ (14662)

 СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

запорожье

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио "Свобода".

Факт обысков в пресс-службе ведомства подтвердили, однако что именно инкриминируют чиновникам мэрии и ищут в здании, в СБУ пока не сообщается.

"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", - сообщил представитель управления СБУ в регионе Сергей Левченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГПУ провела более сорока обысков в ряде государственных и частных предприятий, а также в доме экс-чиновника МВД, в связи с нарушениями во время госзакупок. ФОТОрепортаж

При отсутствии на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства была вручена одному из его заместителей.
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Правильно делают. В Запорожье всегда была пророссийская сепарская власть.
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Там только финансовые вопросы, просто зажали бабло
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пусть подвал проверят......не может мэрия без схрона с оружием там быть......гранаты-патроны-РПГ- всякая пневматика и Флоберы должны найтись к вечеру!
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Тоже вариант, но прямо в комоде у мера, главное с начало все это положить, а потом пригласить понятых, на оборот нельзя. Шутка конечно, такого не будет
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Так а раньше они как находили???......и понятые им нах не нужны....или своих возьмут.....главное - побыстрее фотки в СМИ!
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То кричал губернатор-ГБшник. Видно не поделили что-то.
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Ну слава БОГУ,на 4-му році "запрацювало", там така "клоака" ,чуть не філія фсб.......
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За 25 лет сделали из Запорожья гадюшник (если не брать в расчёт времена Поляка).
Хотя Запорожье имеет огромный промышленный потенциал и людские ресурсы, но это всё эксплуатируется за копейки. Такого не должно быть в индустриальной и козацкой столице Украины. А есть.
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Поляк был популист, волюнтарист и алкоголик. Отчего и умер. Потом у его супружницы обнаружилось подпольное казино. 50-летние ели у ж.д. вокзала и на ул. Победы - помните? А строительство стадиона БЕЗ проекта, так что после него тысячи тонн металлоконструкций порезали - помните? И мылись мы холодной водой... Забыли, кто закрыл ТРК "Хортица"? Просто шир.нар.массам вложили в голову "Поляк сделал город красивым" и "народный мэр", а вы - повторяете. Думать надо! Анализировать!
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Да, я помню елки на победе. Вечные заторы на дороге - зато елки посередине проезжей части. Теперь хоть проехать нормально можно. Поляк действительно начал что-то делать в городе. И это всем было видно, наверное из-за этого у некоторых такой зуд вызывает его фамилия. Ни до него, ни после такого мэра, к сожалению, в Запорожье не было.
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ЗП отдали рыжей падле, а он, на пару с марионеточным городским головой, делает из города филиал Метинвеста.
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Рыжая падла, как вы выразились, сначала КУПИЛ комбинат "З.сталь" (поставил директором сына рыга Шурмы) и сопутствующие производства, перетащил сюда своих управленцев, открыл сеть магазинов "Брусничка" и проч. Потом провёл в мэры хотя и местного, но абсолютно контролируемого им Буряка... То есть, не "ему подарили", а он подобрал под себя город, ближайший к Донецку, и сделал это плавно/незаметно. Посмотрим, что будет с Запорожсталевским легкоатлетическим манежем после ремонта - ходят слухи, что там будет нечто (бассейны) платное....
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Запорожсталь отказалась от услуг 7й медсанчасти, и от манежа откажется. Они теперь только пилят бабло, на развитие города и социальное поддержание своих сотрудников было выделено 0грн.
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А в Херсоне не хотите тоже самое сделать.В гор.совете практически власть захватили бывшие рыгоаналы и перекрасившие рыги из ихнего края.Мер который думал ублажнить бывших сепаров и ворюг ,наставив их на должности ,потерял власть .Теперь те которые чуть не позвали путлера в Херсон ,опять у руля.Не принимают никакие законы,особенно социальные.Делают все ,что бы сессия не состоялась и ничего не принимать ,чтобы вызвать протест у населения!
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https://www.061.ua/news/1746040СБУ заподозрила мэрию Запорожья в передаче данных «ДНР»: опубликован комментарий мэра.
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