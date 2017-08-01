 Заявления отдельных экспертов не могут перевесить действия Регуляторов всех стран Европы, позицию международных доноров, - председатель НКРЭКУ

Как сообщает РБК-Украина, председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей странице в сети Facebook прокомментировал ситуацию со стимулирующим тарифообразованием и ответил на критику.
"Заявления отдельных экспертов не могут перевесить действия Регуляторов всех стран Европы, позицию международных доноров, а также в отсутствии вмешательств в работу Регулятора путем искусственного незаконного блокирования публикации решений в Правительственном курьере", - написал он.
"Переход к стимулирующему предусмотрен всеми стратегическими документами - от Европейских директив к коалиционному соглашению и плану действий правительства", - отметил Вовк.
Стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.
Впервые методика тарифообразования на основе регулируемой базы инвестированного капитала (RAB) была применена в Великобритании в конце 1980-х гг. В середине 1990х годов на RAB перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия.
Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB-регулирование при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других стран.
По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение RAB-регулирования может привести к росту тарифов на электроэнергию. При этом в НКРЭКУ считают, что переход на стимулирующее тарифоотуворення позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.
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