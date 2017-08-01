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 Экономика
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Все про:тарифы (1479) Вовк (88)

 Заявления отдельных экспертов не могут перевесить действия Регуляторов всех стран Европы, позицию международных доноров, - председатель НКРЭКУ

Вовк рассказал о ситуации со стимулирующим тарифообразованием.

Как сообщает РБК-Украина, председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей странице в сети Facebook прокомментировал ситуацию со стимулирующим тарифообразованием и ответил на критику.

"Заявления отдельных экспертов не могут перевесить действия Регуляторов всех стран Европы, позицию международных доноров, а также в отсутствии вмешательств в работу Регулятора путем искусственного незаконного блокирования публикации решений в Правительственном курьере", - написал он.

"Переход к стимулирующему предусмотрен всеми стратегическими документами - от Европейских директив к коалиционному соглашению и плану действий правительства", - отметил Вовк.

Стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

Впервые методика тарифообразования на основе регулируемой базы инвестированного капитала (RAB) была применена в Великобритании в конце 1980-х гг. В середине 1990х годов на RAB перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия.

Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB-регулирование при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других стран.

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение RAB-регулирования может привести к росту тарифов на электроэнергию. При этом в НКРЭКУ считают, что переход на стимулирующее тарифоотуворення позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

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простите, но стимулировать при таком подходе скоро будет уже нечего...из инвесторов сюда пока можно привлечь только спекулянтов на короткой ноге... вот неинтересно почему-то другим... почему???
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от би нам ще "стимулюючу" систему зарплатоутворення запровадити, а не тільки тарифоутворення.
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Єто чмо уже три месяца назад должні біли уволить через ротацию, которую его патрон успешно саботирует вместе с директором рінка
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗаявления отдельных экспертов не могут перевесить действия Регуляторов всех стран Европы, позицию международных доноров, - председатель НКРЭКУ
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