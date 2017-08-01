 Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США против России, - Пенс (исправлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома.
"Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России", - сказал Пенс.
"Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах", - в то же время отметил вице-президент США.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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