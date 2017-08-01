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 Дело Чийгоза подходит к завершению. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига – сколько ему дадут, - Полозов

полозов

Судебный процесс над заместителем главы Меджлиса Ахтемом Чийгозом в оккупированном Крыму подходит к завершению. Чийгозу грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

Об этом в комментарии "112 Украина" сказал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Ахтема Чийгоза уже подходит к своему завершению. Защита в финальной стадии приобщила ряд доказательств, которые касаются контекста. Это публикации СМИ тех дней, 25-26 февраля 2014 года, из которых следует, что, как представлено в обвинении, не агрессивная толпа что-то намеревалась захватить, а сторонники пророссийских взглядов за день до событий уже блокировали здание ВР АР Крым, уже осуществляли призывы к изменению территориальной целостности РФ. Нам в суде было важно показать именно контекст. Мы удовлетворены тем, что суд приобщил эти доказательства… Несмотря на то, что отсутствуют какие-либо доказательства его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига - сколько ему дадут. Ему грозит от 4 до 10 лет", - отметил Полозов.

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По его словам, защита планирует перейти к судебным прениям, после чего суд должен вынести приговор. По прогнозам адвоката, приговор будет в конце лета либо начале осени.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву. Все они обвинения против себя отвергают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Чийгоза подходит к завершению. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига – сколько ему дадут, - Полозов
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