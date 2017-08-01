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 Путин одобрил списание долгов жителей оккупированного РФ Крыма перед украинскими банками

путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в оккупированном Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий документ опубликован на сайте президента РФ.

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую. Фонд обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через ФЗВ. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ и выяснить, есть ли обращение от заемщика, чтобы все взаимоотношения шли через фонд. Даже если обращения от заемщика не было, фонд после обращения коллектора информирует заемщика, что он имеет право все взаимоотношения с кредитором вести через фонд. Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга.

Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания. Все процедуры по взаимоотношениям фонда и заемщиков будут определяться на уровне Крыма и Севастополя. Для осуществления деятельности фонда АСВ должно перечислить ему 1,5 миллиарда рублей. В состав наблюдательного совета ФЗВ войдут шесть членов: четыре представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда.

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Пророссийский "глава" Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами. Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.

Отмечалось также, что закон касается и тех юридических лиц, которые имеют задолженность от 5 миллионов рублей и выше. Они также могут перейти во взаимоотношения с фондом.

Член Совета федерации РФ Ольга Ковитиди заявляла, что в оккупированном Крыму рассматривают этот закон как базовый, позволяющий реализовать различные задачи, в том числе принять региональный закон, проект которого уже готов. Она сообщала, что, помимо списания долгов до 5 миллионов рублей, региональный законопроект предусматривает еще целый ряд преференций для жителей оккупированного РФ Крыма. Так, в случае погашения 50% долга остальные 50% списываются, а при погашении 40% долга списывается 20%.

Напомним, ранее крымская правозащитная группа опубликовали очередной мониторинговый обзор о нарушениях прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.


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Источник: По материалам РИА "Новости"
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наши банки уже продали долговые обязательство россиянам, так что между собой пусть тусят.
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А в Украине осталось что то кацапские, которым украинцам также не нужно долги отдавать.
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В Україні все ще є російські банки. І ці банки нашим громадянам теж кредити давали (Сбербанк, наприклад). Думаю, кредити українських громадян теж вартувало б списати.
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Все верно,но украинцы выбрав дважды судимого идиота ,тоже умом не отличились,дорогами тоже
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Россиянам тоже все вокруг виноваты,даже в этом сходство
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Правовое государство, ёпта...
Крыссяне, не забывайте, Хуйло не вечное...Никто не забыт и ничто не забыто...Часики тикают, процентик капает...
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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Кстати есть симметричный ответ,там долгов перед рашенскими банками на порядок выше будет....хотя нужно смотреть на баланс с депозитами
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Треба пробачити українцям всі борги в російських банках. Хай гонтарева з порохом платять
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Какое отношение Путин имеет к Украинскому Крыму. Скоро Путин будет списывать коммунальные долги в Украине, устанавливать цены на продукты питания, на услуги по убиранию участков, по вывозу мусора.
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Заголовок и текст диаметрально противоположны. хуйло подписало цедульку по которой заемшщик имеет право обратиться в госорган который будет выступать посредником между коллекторами и заемщиком и не позволит коллекторам устраивать беспредел. Но это не значит что кто то кому то списал долги перед банками Украины. Долги давно проданы коллекторам из приполярной нигерии
А то что там ляпнул аксенов - то его личное дело
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То что одобрил списание долгов жителей оккупированного РФ Крыма,за это спасибо,а украденный Крым нужно вернуть Украине
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Самое смешное что за них будет расплачиваться украинское государство, например Приватбанку.
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Этот пакет долгов уже давно продан роцейским коллекторским агенствам. Между собой пусть и грызутся.
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это главня причина почему вата стремилась в паРашу. Набрать кредитов в Привате и не отдавть. Теперь на Беню всех собак вешают.
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Один только крысчанский Константинов должен миллиард Привату...
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С таким же успехом нам можно выпустить закон, что бы например жители Камчатки не отдавали долги Сбербанку.
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подальше от кремлевских шакалов,любой ценой и любым способом.Это вшивая саранча пусть сотрудничает с северной кореей.это их уровень.
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Депутат Госдуми Рассеи о медицине - "Она нам не нужна"!!! Смотреть всем
https://cont.ws/@nikolos1984/678296
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Сегодня открывается зона свободной торговли с Канадой.Поздравляю Украинцы.Вы лучшие.
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сейчас расскажут тебе про Зраду... а если Мускорта будет мимо пробегать - то ты попал...))
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То-то сейчас радуются кацапские банки и коллекторы, которым украинские банки еще в 2014 году эти кредиты продали. )))
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выплатят кредиты бумажками, которые скоро обвалятся.
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Может нам списать долги россиян перед российскими банками? И кацапии капец...
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А кто такой путин для украинских банков? Никто! Скупой платит дважды,боХатый трижды,крымские лохи-всю жизнь.
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