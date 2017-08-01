 Путин одобрил списание долгов жителей оккупированного РФ Крыма перед украинскими банками

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий документ опубликован на сайте президента РФ.
Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую. Фонд обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через ФЗВ. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ и выяснить, есть ли обращение от заемщика, чтобы все взаимоотношения шли через фонд. Даже если обращения от заемщика не было, фонд после обращения коллектора информирует заемщика, что он имеет право все взаимоотношения с кредитором вести через фонд. Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга.
Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания. Все процедуры по взаимоотношениям фонда и заемщиков будут определяться на уровне Крыма и Севастополя. Для осуществления деятельности фонда АСВ должно перечислить ему 1,5 миллиарда рублей. В состав наблюдательного совета ФЗВ войдут шесть членов: четыре представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда.
Пророссийский "глава" Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами. Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.
Отмечалось также, что закон касается и тех юридических лиц, которые имеют задолженность от 5 миллионов рублей и выше. Они также могут перейти во взаимоотношения с фондом.
Член Совета федерации РФ Ольга Ковитиди заявляла, что в оккупированном Крыму рассматривают этот закон как базовый, позволяющий реализовать различные задачи, в том числе принять региональный закон, проект которого уже готов. Она сообщала, что, помимо списания долгов до 5 миллионов рублей, региональный законопроект предусматривает еще целый ряд преференций для жителей оккупированного РФ Крыма. Так, в случае погашения 50% долга остальные 50% списываются, а при погашении 40% долга списывается 20%.
Напомним, ранее крымская правозащитная группа опубликовали очередной мониторинговый обзор о нарушениях прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.
Путин одобрил списание долгов жителей оккупированного РФ Крыма перед украинскими банками
Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в оккупированном Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.
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Крыссяне, не забывайте, Хуйло не вечное...Никто не забыт и ничто не забыто...Часики тикают, процентик капает...
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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А то что там ляпнул аксенов - то его личное дело
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