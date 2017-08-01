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 Политика Украины, Экономика
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Все про:реформы (2758) Минэкономразвития (436) Нефедов (56)

 "Те конкурсы, которые уже состоялись, скорее, были успехом, чем наоборот", - Нефедов об отборе руководителей госпредприятий

нефедов

Из всех выборов, которые сделал Номинационный комитет, нет ни одного примера, когда бы выбрали человека, который хуже предшественника.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Отвечая на вопрос по поводу плохой ситуации с конкурсами на руководителей госпредприятий, он заявил: "Да, я считаю, что вопрос реформы госпредприятий и избрание их руководителей действительно движется сложно. Здесь не нужно иметь каких-то иллюзий. По этому вопросу нет консенсуса - как публично, так и тотального внутри правительства и парламента. Теоретически идея отказа от государственного контроля и прямого вмешательства в деятельность госпредприятий - это правильно. Практически некоторым политикам от этого отказаться очень часто трудно. Поэтому они задают много популистских вопросов. Хотя понятно, что, например, Коболев или Прохоренко (Олег Прохоренко - глава правления ПАО "Укргаздобыча". - Ред.) много раз уже отработали свою зарплату. Но все равно, как объяснить людям, что кто-то получает сотни тысяч, миллионы? Как-то это плохо. Это такая непопулярная политическая позиция. Надо иметь мужество, чтобы ее занимать".

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При этом Нефедов убежден, что те конкурсы, которые уже прошли, "скорее, были успехом, чем наоборот". "Точным попаданиями" он назвал назначения Прохоренко и Смилянского (Игорь Смилянский - глава правления ПАО "Укрпочта". - Ред.)

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"Нет какого-то гениального способа выбирать оптимальных госруководителей. (...) Нужно взять максимально объективных людей, которые тайным голосованием будут принимать решение, дать рекрутерам достаточно времени на поиск кандидатов, провести открытое их заслушивание, а потом уже сделать выбор. Будем ли мы ошибаться? Да, будем. Ибо метод на 100 процентов не может обезопасить от ошибок. Но лучшего еще никто не придумал. Я могу точно сказать, что из всех выборов, которые сделал Номинационный комитет, нет ни одного примера, когда выбрали человека, который хуже предшественника. Всегда был лучше. Возможно, не настолько, как нам бы хотелось...", - отметил замминистра

Полный текст интервью с Максимом Нефедовым читайте ЗДЕСЬ.
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- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". ©
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"Конкурсы" в коррумпированной стране могут быть только коррумпированными...
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"... чем наоборот"?!.... это как??!!....
"или это был слон, или одно из двух"!...))))
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простите но на фоне заявлений о миллиардных убытках которые государство терпит от 3500 гос. предприятий, заявления о успешных руководителях набранных по конкурсу выглядят издевкой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Те конкурсы, которые уже состоялись, скорее, были успехом, чем наоборот", - Нефедов об отборе руководителей госпредприятий
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