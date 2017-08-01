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 Политика Украины
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 В НАБУ расследуют около 400 коррупционных дел: каждый день проводятся следственные действия, процесс набирает серьезные обороты, - Сытник

сытник

Национального антикоррупционного бюро Украины расследует около 400 коррупционных дел, которые судебная ветвь власти не готова рассматривать, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"В среднем - около 400 дел. И сейчас у нас 620 работников из 700 возможных. В ближайшее время еще будет назначено несколько детективов. То есть фактически штат почти сформирован, все подразделения запущены, дела расследуются. Каждый день проводятся следственные действия, этот процесс уже набирает серьезные обороты, потому что мы постоянно наращиваем количество людей, постоянно эти люди обеспечивают внутреннюю коммуникацию и соответственно наши ресурсы постоянно растут, и соответственно расследования постоянно новые. Но опять же, мы приводим к тому, что в судах эти дела (саботируются. - Ред.) ", - сказал он в интервью "5 каналу".

Вместе с тем, А.Сытник отметил, что суды саботируют рассмотрение коррупционного дела по Одесскому припортовому заводу.

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"Все знают ситуацию с Одесским припортовым заводом - одно из крупнейших стратегических предприятий сейчас на грани банкротства, мы расследовали и расследуем несколько дел о коррупционных схемах на этом предприятии, одно дело направили в суд. Что делает суд? Во первых, переводит в режим секретности рассмотрение этого дела по непонятным причинам, в закрытом режиме. Во-вторых, я узнаю, что сейчас исполняющий обязанности руководителя ОПЗ пишет - "мы к этим людям, которые украли 300 млн грн" - эта одна из многих схем этого завода - "мы не имеем никаких претензий". Так как можно спасти стратегическое предприятие, когда мы проводим аресты, мы расследуем эти дела, а суды эти дела просто саботируют ", - отметил он.

А.Сытник подчеркнул, что сегодня судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел. Он отметил необходимость создания антикоррупционного суда.

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НАБУ не сажает.

"А.Сытник подчеркнул, что сегодня судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел. Он отметил необходимость создания антикоррупционного суда.
Источник: https://censor.net.ua/n449897"
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Законодательство, что-ли, а конкретно - три ветви власти?
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и что?!! у нас что судьи беспредельщики да? им принесешь 100% доказательную базу а они ТИПА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ОН НЕВИНОВЕН!! что то я сомневаюсь в таком. Если дело ГАВНО то и судья примет ГАВНО!!
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Хорошо то оно хорошо,только вот никто не сидит,да и не будет сидеть,пока не свернём воровской власти соевых упырей шею !!!
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-В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу…(c)
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усиленная иммитация бурной деятельности в сфере покращення
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Кто-нибудь здесь может объяснить, как это падло еще ходит по украинской земле???!!!

https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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Где результат , где посадки?????????? а так это бег на месте с препятствиями шума много а толку ноль
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"...бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі...."
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суд контролируемый упырями.действия НАБУ бесполезны.
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О А ТУТ КРИЧАТЬ ЩО ПОРОШЕНКО НЕЗАЙМАЄЦЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
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СКОК КОРУПЦИОНЕРОВ СИДИТ? вот и весь результат! мне неинтересно кому скоко подозрений написали или кому скоко томов дела нарисовали мне интересен результат а именно ПОСАДКА И КОНФИСКАЦИЯ С ПРОЦЕНТАМИ СРЕДСТВ УВОРОВАНЫХ В БЮДЖЕТ
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Главное даже не процесс а имитация....
НЕ ВАЖНО БЫТЬ УМЕЙ КАЗАТЬСЯ вроде даже песенка такая была.
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...вы детей любите?
- процесс да, а так - нет...
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Яка чудова новина від НАєБУ. Думаю, серйозні нарощування серйозної боротьби будуть тривати до........ , правильно, до наступної зміни влади, через якихось 10-12 років.
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"процесс набирает серьезные обороты, - Сытник" - это о чем? О том, что им в НАБУ уже пошли хорошие откаты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАБУ расследуют около 400 коррупционных дел: каждый день проводятся следственные действия, процесс набирает серьезные обороты, - Сытник
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