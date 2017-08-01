 В НАБУ расследуют около 400 коррупционных дел: каждый день проводятся следственные действия, процесс набирает серьезные обороты, - Сытник

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открыто Харьковской теруправление НАБУ, которое будет бороться с коррупцией в 4 областях и зоне АТО

"В среднем - около 400 дел. И сейчас у нас 620 работников из 700 возможных. В ближайшее время еще будет назначено несколько детективов. То есть фактически штат почти сформирован, все подразделения запущены, дела расследуются. Каждый день проводятся следственные действия, этот процесс уже набирает серьезные обороты, потому что мы постоянно наращиваем количество людей, постоянно эти люди обеспечивают внутреннюю коммуникацию и соответственно наши ресурсы постоянно растут, и соответственно расследования постоянно новые. Но опять же, мы приводим к тому, что в судах эти дела (саботируются. - Ред.) ", - сказал он в интервью "5 каналу".Вместе с тем, А.Сытник отметил, что суды саботируют рассмотрение коррупционного дела по Одесскому припортовому заводу."Все знают ситуацию с Одесским припортовым заводом - одно из крупнейших стратегических предприятий сейчас на грани банкротства, мы расследовали и расследуем несколько дел о коррупционных схемах на этом предприятии, одно дело направили в суд. Что делает суд? Во первых, переводит в режим секретности рассмотрение этого дела по непонятным причинам, в закрытом режиме. Во-вторых, я узнаю, что сейчас исполняющий обязанности руководителя ОПЗ пишет - "мы к этим людям, которые украли 300 млн грн" - эта одна из многих схем этого завода - "мы не имеем никаких претензий". Так как можно спасти стратегическое предприятие, когда мы проводим аресты, мы расследуем эти дела, а суды эти дела просто саботируют ", - отметил он.А.Сытник подчеркнул, что сегодня судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел. Он отметил необходимость создания антикоррупционного суда.