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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Канада (955) Порошенко (13500) соглашение (1052) ЗСТ (495)

 Порошенко о ЗСТ с Канадой: "Это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение". ИНФОГРАФИКА

порошенко

Вступившее в силу Соглашение между Украиной и Канадой о зоне свободной торговли открывает украинскому бизнесу новые возможности.

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы государства, документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, госзакупках, электронной коммерции.

"Но это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и стремлениям. Искренне поздравляю Украину и Канаду с новой страницей наших отношений", - заявил Президент.

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Опять Остапа понесло .... скоро похоже расскажет Украинцам,как космические корабли бороздят Большой Театр ....
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Петя не Остап,у него ума не хватит рассказать ,местечковый жлоб
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- Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(c)
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Буде!! "Рошен всегда!! Рошен везде!! Вот лозунг мой и солнца!!!!" !!)))
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Що можна на тих картинках роздивитись? Інфографіка з лупою?
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""Щиро вітаю Україну і Канаду, ...".(Порошенко)?!
З вітанням Канади зрозуміло, а от України - є питання. Здається вірнішим було б замість України вітать панамські офшори.
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Дивно, чому будь які дії блазня , сприймаються , як циркова вистава ???)))
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И как хряк-2 будет бороться с машинами на канадских номерах?
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У Канады мощнейшая экономика. Они могут экспортировать в Украину массу товаров.
Что в ответ можем экспортировать мы? Разве что коррупционеров: Потрошенко и Гройсмана.
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Ніякого диву, пане Д. Чорних (10:40), - просто не всі розуміють, що населення України розділена ними на людей вижчої і нижчої касти. Отож, коли вони говорять про народ України, інтереси успіхи, добробут, життя українців, то це не означає, що вони мають всіх на увазі.
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Петя гавкнул, что Канада и Украина близки по духу и ценностям. Достаточно взглянуть на фото на искренне и светящееся лицо премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лживую, алчную рожу Порошенка.
И сразу всё станет понятно об "общих ценностях".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о ЗСТ с Канадой: "Это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение". ИНФОГРАФИКА
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