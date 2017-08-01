 Порошенко о ЗСТ с Канадой: "Это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение". ИНФОГРАФИКА

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, госзакупках, электронной коммерции.
"Но это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и стремлениям. Искренне поздравляю Украину и Канаду с новой страницей наших отношений", - заявил Президент.
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З вітанням Канади зрозуміло, а от України - є питання. Здається вірнішим було б замість України вітать панамські офшори.
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Что в ответ можем экспортировать мы? Разве что коррупционеров: Потрошенко и Гройсмана.
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И сразу всё станет понятно об "общих ценностях".
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