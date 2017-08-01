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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (404) США (13112) Гончаренко (229)

 В США хотят видеть в Украине судебные органы с чистой репутацией, - Гончаренко

В США заинтересованы, чтобы в Украине судебные и правоохранительные органы были с максимально чистой репутацией.

Как сообщают "Украинские новости", об этом рассказал заместитель председателя партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, комментируя пост посольства США в twitter про некоторых кандидатов на должности в новом Верховном суде, добропорядочность которых вызывает сомнения.

"Видимо обращают внимание, на то, что там есть судьи, которых наш иностранный партнер считает важным не допустить в этот новый орган. Я считаю, что посольство США, как и любое посольство стран наших партнеров, которые в том числе финансово помогают реформам судебных и правоохранительных органов, заинтересованы, чтобы эти органы были с максимально высокой репутацией", - отметил Гончаренко.

Депутат-одессит также прокомментировал тот факт, что в число 30 победителей конкурса на должности в Кассационный хозяйственный суд попал его земляк - ученый и адвокат Егор Краснов.

"Действительно, мне приятно, когда одесситы получают такие основные позиции, на которых могут себя проявить", - заявил Гончаренко.

Интересно, что Краснов являлся одним из 12 кандидатов, у которых во время конкурсного отбора в хозяйственный суд не было судебной практики. Гончаренко назвал этот факт положительным.

"Я считаю, что это плюс. Чем больше будет людей, которые не имеют судейского опыта, тем лучше. У нас, к сожалению, судья превратился в вещество коррупции", - добавил нардеп.

Ранее политолог Геннадий Чижов назвал победу Краснова реальным движением на пути судебного реформирования в Украине.
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вы не поверите но украинцы тоже в этом заинтересованы и еще больше американцев
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В США хотят видеть в Украине судебные органы с чистой репрепутацие

Пусть свои пришлют,в Украине все воры
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может проще объявить войну США и тут же сдаться?
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Украина это корова олигархов и они её доят,а в США зарплата 60 000 $ в год,слишком много нашим холопами)))
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кланы это не одобряют и через своего гаранта "пороха" будут всячески саботировать и срывать создание "судебного органа с чистой репутацией"
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- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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США может и хотят (лично я не знаю чего и кто там в США хотит) главное что наша власть этого не хотит! Потому что честный суд для нашей власти это ПЕЗДЕЦ у нас самый главный нарушитель законов это ВЛАСТЬ!!
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Понятие отрицательный отбор знакомо или не учил?! так что не надо всех под одно грести!! Показатель того что народ у нас хороший это 2014 год ДОБРОБАТЫ и ВОЛОНТЕРЫ и НАРОД КОТОРЫЙ ВСЕ ЭТО ОПЛАЧИВАЛ... вспомни где в этот момент представители власти были!!!
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Та ты шо,а командиры добробатов в Раде честные и неподкупные да?Отрицательный отбор это и ты и окружающее общество
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это твой народ такой - лишнехромосомный уровня Шарикова.
и это отребье в Украину и поналезло и поназавозили....
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Та ты шо,в Раде кто сидит?не украинцы?А выбрали их кто,не украинцы?Отрицательный отбор тебе мыслить мешает)))
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Ага ,мы тоже их хотим увидеть ,но только надо называть вещи своими именами а дела обстоят так ,пока преступная шайка порошенко и компании управляет Украиной таких судей и судов не будет априори ,ибо это бы означало посадку всего жулья на нары ... а оно им надо ???
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Гены у нам хорошие,мы любим пиздить все)))
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піди вдавись тихенько - і на одного чмиря (чи чухонця) менше буде...
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А не пошел бы ты к хуям собачьим, со своими советами?
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Я, конечно, извиняюсь, но "не в тему": "Ребята, а можно без "мата"? Тогда "ольгинских" "вычислять" труднее будет... А это интереснее... "Русские не матерятся... Они "матом" разговаривают...".
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А хули ты передо мной извиняешься? Извинись перед своими детьми, внуками за счастье такое, родится ,,свободным,,
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Да это понятно,а вот гончаренко со своим шефом этого вряд ли хотят! Их сразу посадят !
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вот таких тварей как ты,леха, ни пиндосы, ни украинцы точно не хотят видеть
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При олигархической форме правления все реформы - это фарс. При повсеместном доминировании монополистов рыночные отношения - это фарс.
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Ой,а нахрена нам реформы?Вот Саакашвили провёл очень удачные реформы,а быдло хочет совка,надо учитывать чаяния народа
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Не верю этому пацану. Но, падла, часто говорит правильные вещи!
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Суд, менты, прокуратура, лекари (в том числе).
Рабочие династии, блин.
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США хоят видеть, а наши чиновники нет. Конфликт интересов однако...
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Стоит под горою альОша, в Болгарии рсукий солдат....
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не Лешеньке Гончаренко об этом рассуждать
старая блядь(несмотря на юный возраст)
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да, эти судебные ОРГАНЫ, необходимо капитально подмыть, а то воняют на весь мир!
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Опять в Верховный суд дерьма понапихали, оно везде пролазит, в квалификационной комиссии гнилье. Так что нужно требовать, а не хотеть.
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Коррупционеры изберут суд с незапятнанной репутацией...
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Как сообщило посольство США в Twitter, добропорядочность многих претендентов на должности в новом Верховном суде Украины вызывает сомнения у Соединенных штатов.
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давно этот рыговский сучек пасть не открывал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ США хотят видеть в Украине судебные органы с чистой репутацией, - Гончаренко
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