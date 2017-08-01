 В США хотят видеть в Украине судебные органы с чистой репутацией, - Гончаренко

Как сообщают "Украинские новости", об этом рассказал заместитель председателя партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, комментируя пост посольства США в twitter про некоторых кандидатов на должности в новом Верховном суде, добропорядочность которых вызывает сомнения.
"Видимо обращают внимание, на то, что там есть судьи, которых наш иностранный партнер считает важным не допустить в этот новый орган. Я считаю, что посольство США, как и любое посольство стран наших партнеров, которые в том числе финансово помогают реформам судебных и правоохранительных органов, заинтересованы, чтобы эти органы были с максимально высокой репутацией", - отметил Гончаренко.
Депутат-одессит также прокомментировал тот факт, что в число 30 победителей конкурса на должности в Кассационный хозяйственный суд попал его земляк - ученый и адвокат Егор Краснов.
"Действительно, мне приятно, когда одесситы получают такие основные позиции, на которых могут себя проявить", - заявил Гончаренко.
Интересно, что Краснов являлся одним из 12 кандидатов, у которых во время конкурсного отбора в хозяйственный суд не было судебной практики. Гончаренко назвал этот факт положительным.
"Я считаю, что это плюс. Чем больше будет людей, которые не имеют судейского опыта, тем лучше. У нас, к сожалению, судья превратился в вещество коррупции", - добавил нардеп.
Ранее политолог Геннадий Чижов назвал победу Краснова реальным движением на пути судебного реформирования в Украине.
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Пусть свои пришлют,в Украине все воры
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- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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и это отребье в Украину и поналезло и поназавозили....
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Рабочие династии, блин.
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старая блядь(несмотря на юный возраст)
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