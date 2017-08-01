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 Политика Украины
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 Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили", - Аваков

аваков

Глава МВД Арсен Аваков выступает за изменение законодательства о предоставлении гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По паспортам и гражданству в последнее время буря эмоций в связи с Саакашвили. Есть формальный подтекст, есть политические трактовки.
Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы, в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии.

И не то чтобы мне он нравился или я его скаженного полюбил - нет: просто это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели. И еще - мне нравится, что за честь обладать украинским гражданством будет борьба! Это правильно", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии

Также Аваков отметил, что осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей-либо воли в самой Украине и за ее пределами.

"Чтобы не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящих красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!" - резюмировал глава МВД.

Как сообщалось, 26 июля Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Саакашвили-то по украински хорошо говорит, тут как раз казуса нет.

Есть казус Авакяна, который насрал на Конституцию и государство Украину, и отказывается общаться с украинцами на их государственном языке, как ОБЯЗАН делать.
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Человек без совести, предлагает править закон под свои мировоззрения. УжОс!
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Сподіваюся що Саакашвілі рано чи пізно стане Президентом України, і тоді оцей бридкий аваков заспіває по-іншому...
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Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Это вершина всего! Никто не знал, а скорее ничего не было. Потом грузинские борзописцы задним числом что-то состряпали И на основании этого Мишу лишили украинского гражданства! Сколько можно опускать в правовое дерьмо нашу Украину. Я не сторонник Саакашвили. Совсем не сторонник. Но то что происходит заставляет лишь пасть духом
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Пусть всех у кого двойное и больше гражданство или выдворят или накажут.Это большая часть пятой колоны!
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Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД

В Украине уже давно никого не удивляют ранее судимые президенты и генеральные прокуроры. И если бы украинские правоохранительные органы не были такими коррумпированными и не закрывали уголовные дела за взятки или по команде сверху, то сейчас бы мы могли иметь и официально ранее сидевшего министра внутренних дел. Причем в биографии Арсена Авакова было достаточно криминальных эпизодов, чтобы их хватило не на одну «ходку»! Просто удивительно, как человек, у которого всю жизнь были такие сложные отношения с законом, стоит на его страже вот уже три года, получив репутация самого «незаменимого» министра правительства!

............далее : http://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
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Есть Конституция, там все сказано. Скорее, нужен закон об импичменте
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Как там казус голубанауебана, аваков???? Казус - это барыга недоделанный, о то казус...
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Лишить гражданства когда человека нет в стране, это так по армянский.
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И все порохоботы кричат, что у партии Саакашвили только 2%. Пиздят твари. Короче, кто говорит 2% у Саакашвили, тот офшорная консерва!
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І казусів АВАКОВА.Чому наприклад в Саудівській аравії беруть на державну службу тільки за національністю? Хто за національністю АВАКОВ? Ну явно не Українець....Виправити законодавство і на державну службу брати тільки Українців. Я згідний з Аваковом - хай зробить перший крок і напише заяву про звільнення, а за ним і інші "УКРАЇНЦІ".....
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И в правилах прописать, что все воюющие за Украину иностранцы, однозначно должны получить гражданство Украины.
А вот всем примазавшимся к кормушке, которые тут из-за бизнеса, - отказать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили", - Аваков
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