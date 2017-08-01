EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1458  64
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2603) гражданство (646) закон (2359) Саакашвили (1874)

 Аваков: Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили"

аваков

Глава МВД Арсен Аваков выступает за изменение законодательства о предоставлении гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По паспортам и гражданству в последнее время буря эмоций в связи с Саакашвили. Есть формальный подтекст, есть политические трактовки.
Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы, в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии.

И не то чтобы мне он нравился или я его скаженного полюбил - нет: просто это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели. И еще - мне нравится, что за честь обладать украинским гражданством будет борьба! Это правильно", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии

Также Аваков отметил, что осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей-либо воли в самой Украине и за ее пределами.

"Чтобы не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящих красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!" - резюмировал глава МВД.

Как сообщалось, 26 июля Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так понимаю, что нам сегодня весь день предстоит слушать откровения Авакова... (
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто бы еще трындел - главный мент, у которого рыло в пуху до состояния "нельзя"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще бы закон о подтирании дурных высказываний в ФБ .....чтоб не было "Казусов маргинала Трампа"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужны законы об импичменте и о выборах. чтобы больше не возникало "казусов порошенко"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня день новостей от Собакяна будет я уже так понимаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а какой собственно казус 100% с ним произошел. Все бля бля, а точности ноль
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нельзя ли срочно осенью принять закон об изгнании нах... из страны ваты и колорадов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полукровка ублюдочный. Тебя первого с твоим дружком гепой надо было лишить гражданства. Что ты сделал для этой страны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вас самих давно пора "откорректировать"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"просто это красиво и правильно когда будет работать этот демократический правовой институт Источник: https://censor.net.ua/n449893" - и знаете, я ему поверил!! это дар слова!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Осенью желательно бы повторить казус Януковича, чтобы не возникало казусов Саакашвили

Что за желание постоянно насиловать Конституцию под свои потребы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а с гражданством граждан ДЫРЫ как будет обстоять дело, после того как вы с каникул на "маямах" вернетесь?....
вы не спешите особо, за вас на фронте стоят чьи то дети и чьи то отцы, отдыхайте, а то перетрудились....
"жити по новому"?... а отдыхать и воровать любите по старому....
когнитивный диссонанс?...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, 1,5 месяца опять гулять!! Гребанные депутаты.
А про скасування недоторканности опять молчат. Глаза обществу замылили, чтобы спокойно в отпуск рвануть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше было-бы осенью вас всех убрать от власти ,желательно путём честных выборов а потом заниматься всем остальным ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честным выбором эти уже не слезут, не надейтесь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня тоже на этот счёт есть сомнения ,ну тогда народ Украины автоматически получит право на свержение преступной власти силовым путём ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снова кровь. А этим терять уже нечего - после честных выборов впереди только нары и надолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего не поделаешь,за свою страну ,свободу и достойную жизнь надо сражаться ,видимо такова наша судьба ,как говорится,"Через тернии к звёздам"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им и бежать некуда......что в рашке ...что на Западе....везде посодют и отберут "заработанное"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
......были люди и поумнее их....что мешало Милошевичу-Хуссейну-Каддафи скрыться в рашке?......просто они знали ,что хуйло приютит, но отберет все ....даже ИМЯ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они, видимо, решили, что умнее. Всегда прокатывало, авось и сейчас прокатит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніяких сумнівів. Проте, фрагмент фрази - "чесний вибір", розсмішив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конституция Украины:
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Шо тут обсуждать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ещё проживи этот год (с)
Законы, блин, он осенью корректировать собрался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он влияет на здоровье калолиции, этакий полезный паразит, которого ежели удалить - калолиция бандитская сдохнет

Плюс - не менее 400 000 силовиков под ружжом имеет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И лишить гражданства авакова, у него есть как минимум еще Итальянское.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вилла с голубым бассейном уже ждет. Надо еще чуть подворовать успеть и можно "на лыжи" вставать будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы занимался своими непосредственными обязанностями , а именно милицией . Такого дурдома , как сейчас, в милиции ещё никогда не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он нахапался полномочий, служб и тд по самое нехочу
Государственная миграционная служба Украины (укр. Державна міграційна служба України) - один из центральных органов исполнительной власти (укр.)русск. Украины. Подчиняется Кабинету министров Украины через Министра внутренних дел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому не зараз? Тому що 450 дармоїдів як діти - "на канікулах"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нам больше интересно,чтоб у нас " жидовского казуса" не было.. и "казуса Бандаренки с Ахметовым"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Товарисча Авакян а как насчет "казусов Насирова"??????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представьте себе какую неограниченную власть это даст ведомству Авакяна и ему лично
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если решили Саакашвили убрать с дороги-другая причина найдеться,при чем здесь гражданство? Или все дураки и не понимают,что происходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покажет осень, но совсем другое, то что мало зарабатываем, а там начнется отопительный сезон и же жара по деньгам за отопление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полное нарушение Конституции Украины и игнорирование судебной инстанции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков: Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили"
Законодательство нужно также отрегулировать, чтобы у граждан было только одно гражданство.
Можно махнуть рукой на тех, кто имеет двойное гражданство, но дальше так продолжаться не должно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков!
Займись полицией!
Твоя рехформа закончилась в последний день работы Хатии и Эки, и только в патрульном сегменте...
В Запорожье, я думаю как и везде, весь смысл работы полицаев заключается в "добывании палки" - показателя работы... Им похер реальные преступления, они качают количеством и придуманными преступлениями, которые вешают на СИЗОшных сидельцев, готовых за пайку или шприц подписывать какие угодно и сколько угодно явок с повинной... Поедь, почитай эти "многоэпизодные дела", прозреешь! Они все ВЕШАННЫЕ и ЛИПОВЫЕ...Твоим нынешним ментополицаям не интересно раскрывать реальные преступления, если только они сами в лапы не падают...
Лично знаю эпизод, когда малоумного направили в суд за кражу 50-ти сантиметрового куска рельса, выкопанного им из земли и который когда-то, триста лет назад, был частью демонтированного шлагбаума при въезде на заброшенное поле давно не существующего сельхозпредприятия... А чо?! Палку-то сделали! Давай орден!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у Авакова украинское гражданство?Надо разобраться с его гражданством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"..нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве.." - я не понял, Аваков просто министр или планирует стать диктатором, подсиживает Порошенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Человек туп настолько, что не понимает знаения русских слов - "немедленно" означает "безотлагательно", а не осенью. Если же до осени не получается-нужно говорить "осенью в первую очередь..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, вернутся из отпусков перетрудившиеся ублюдки, и сразу примут изменения, надейся и жди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ти так і скажи- прийде до влади Саакашвілі тебе собаку посадить.сциш ти главмєнтяра
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цей "щирий українець" Араваков, уже всіх дістав. За "що воював" цей поц, бачить вся країна, в рюкзак не сховаєш. А що отримала країна, на чолі з цією гівноелітою???? А дай цій шоблі ще два роки? А коли підключать іванющенків, бойків, шуфричів, колесників, ..... ? А ахметови, хомутинники уже в долі. Люди схаменіться, озирніться!! Жидва, при владі саме в Україні, це капець Україні. Он, шановний пан Саакашвілі, людина якої величини і ваги. Як тільки політичний рейтинг і загроза для злодійської-олігархічної влади почали зростати, рррраааазз, і він уже за межами крани. Обрубали все. І не подивилися ні на Америку, ні на демократичну Європу. Чому сцикун гівногарант позбавився Саакашвілі? Відповідь проста як двері. Саакашвілі намагався і намагається обєднати всі здорові сили суспільства у боротьбі проти злочинного олігархату. Це єдине чого боїться чоколатна барига. На все інше йому наплювати. Тому, коли всі патріотично налаштовані обєднання виступають проти злочинної влади Порошенка по одинці, його це цілком влаштовує. І ждати нам кращого життя до нескінченності... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Желательно бы осенью откорректировать вас всех, чтобы подобные уроды никогда бы более к власти не приходили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Конституции уже все отрегулировано. Никакое новое законадательство все равно не может быть выше Конституции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шєт, Собаков! І так зрозуміло, що ні з Голубана, ні з інших сепарів і беркутні під твоїм крилом ти громадянсьтва не знімеш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут казису на має тут є жорстке попирання Конституції, за що потрібно нести кримінальну відповідальність в недалекому майбутньомую
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, сколько в день указов о лишении гражданства подписывает Порошенко. Или из 40 миллионов только Саакашвили оказался каким-то нерадивым?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Авакян все-таки выиграл у Саакашвили. Бе бе бе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В первую очередь:
Лишать гражданства лиц, с дойным, тройным ... гражданствами.
Если подал заявление сам - просто лишать.
Если вычислили - с конфискацией всего имущества, и в офшорах тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков: Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти