 Аваков: Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"По паспортам и гражданству в последнее время буря эмоций в связи с Саакашвили. Есть формальный подтекст, есть политические трактовки.
Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы, в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии.
И не то чтобы мне он нравился или я его скаженного полюбил - нет: просто это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели. И еще - мне нравится, что за честь обладать украинским гражданством будет борьба! Это правильно", - написал Аваков.
Также Аваков отметил, что осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей-либо воли в самой Украине и за ее пределами.
"Чтобы не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящих красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!" - резюмировал глава МВД.
Как сообщалось, 26 июля Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Что за желание постоянно насиловать Конституцию под свои потребы?
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вы не спешите особо, за вас на фронте стоят чьи то дети и чьи то отцы, отдыхайте, а то перетрудились....
"жити по новому"?... а отдыхать и воровать любите по старому....
когнитивный диссонанс?...))
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А про скасування недоторканности опять молчат. Глаза обществу замылили, чтобы спокойно в отпуск рвануть
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Шо тут обсуждать...
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Законы, блин, он осенью корректировать собрался.
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яку політичну вагу воно має?!
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Плюс - не менее 400 000 силовиков под ружжом имеет
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Государственная миграционная служба Украины (укр. Державна міграційна служба України) - один из центральных органов исполнительной власти (укр.)русск. Украины. Подчиняется Кабинету министров Украины через Министра внутренних дел.
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Законодательство нужно также отрегулировать, чтобы у граждан было только одно гражданство.
Можно махнуть рукой на тех, кто имеет двойное гражданство, но дальше так продолжаться не должно.
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Займись полицией!
Твоя рехформа закончилась в последний день работы Хатии и Эки, и только в патрульном сегменте...
В Запорожье, я думаю как и везде, весь смысл работы полицаев заключается в "добывании палки" - показателя работы... Им похер реальные преступления, они качают количеством и придуманными преступлениями, которые вешают на СИЗОшных сидельцев, готовых за пайку или шприц подписывать какие угодно и сколько угодно явок с повинной... Поедь, почитай эти "многоэпизодные дела", прозреешь! Они все ВЕШАННЫЕ и ЛИПОВЫЕ...Твоим нынешним ментополицаям не интересно раскрывать реальные преступления, если только они сами в лапы не падают...
Лично знаю эпизод, когда малоумного направили в суд за кражу 50-ти сантиметрового куска рельса, выкопанного им из земли и который когда-то, триста лет назад, был частью демонтированного шлагбаума при въезде на заброшенное поле давно не существующего сельхозпредприятия... А чо?! Палку-то сделали! Давай орден!...
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Лишать гражданства лиц, с дойным, тройным ... гражданствами.
Если подал заявление сам - просто лишать.
Если вычислили - с конфискацией всего имущества, и в офшорах тоже.
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