 У Фонда гарантирования вкладов на балансе активы более 80 банков, номинальная стоимость которых превышает 450 млрд грн, - Нефедов



"Многие люди знают, что государство тратит сотни миллиардов на закупки. А о том, что так же продает на десятки и сотни миллиардов, как правило, мало кто догадывается. Летом прошлого года мы подписали меморандум о создании такой системы. Первым, так сказать, клиентом был Фонд гарантирования вкладов (за что мы ему очень благодарны). У них на балансе активы 82 или 83 банков, которые выведены с рынка. Их номинальная стоимость превышает 450 миллиардов гривен. Сколько реальная - никто не знает. Там какие-то кредиты, по которым не платят много лет, определенное имущество, которое непонятно, куда делось. Но если речь идет об, условно, 15-20 копейках на рубль - это все равно огромные деньги. Тот уровень, который можно сравнить с расходами на оборону, здравоохранение или образование. Понятно, что мы все заинтересованы в том, чтобы средства были возвращены в бюджет или вкладчикам этих обанкротившихся банков и работали на экономику, а не ушли куда-то, как мы вежливо говорим: "На престижное потребление" (улыбается. - Ред.)", - рассказывает замминистра.

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По его словам, также важно, чтобы имущество было продано продуктивно - то есть перешло к более эффективному собственнику.



"Нам интересно не просто избавиться от помещения и получить какие-то деньги, а чтобы оно попало к какому-то бизнесмену, чтобы он открыл там, например, ресторан, дальше будет кофейня, улучшится район и так далее. Сейчас, кроме Фонда гарантирования вкладов, работаем с Национальным банком Украины, крупными государственными предприятиями, как "Укргаздобыча", "Укрэнерго", "Автомобильные дороги Украины". У них на балансе есть много ненужных им вещей, начиная от металлолома до, иногда, баз отдыха и так далее", - отметил Нефедов.

