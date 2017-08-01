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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Фонд гарантирования вкладов (119) Нефедов (56) Prozorro (54)

 У Фонда гарантирования вкладов на балансе активы более 80 банков, номинальная стоимость которых превышает 450 млрд грн, - Нефедов

нефедов

У Фонда гарантирования вкладов на балансе активы более 80 банков, которые выведены с рынка. Их номинальная стоимость превышает 450 миллиардов гривен, а реальную - никто не знает.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Многие люди знают, что государство тратит сотни миллиардов на закупки. А о том, что так же продает на десятки и сотни миллиардов, как правило, мало кто догадывается. Летом прошлого года мы подписали меморандум о создании такой системы. Первым, так сказать, клиентом был Фонд гарантирования вкладов (за что мы ему очень благодарны). У них на балансе активы 82 или 83 банков, которые выведены с рынка. Их номинальная стоимость превышает 450 миллиардов гривен. Сколько реальная - никто не знает. Там какие-то кредиты, по которым не платят много лет, определенное имущество, которое непонятно, куда делось. Но если речь идет об, условно, 15-20 копейках на рубль - это все равно огромные деньги. Тот уровень, который можно сравнить с расходами на оборону, здравоохранение или образование. Понятно, что мы все заинтересованы в том, чтобы средства были возвращены в бюджет или вкладчикам этих обанкротившихся банков и работали на экономику, а не ушли куда-то, как мы вежливо говорим: "На престижное потребление" (улыбается. - Ред.)", - рассказывает замминистра.

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По его словам, также важно, чтобы имущество было продано продуктивно - то есть перешло к более эффективному собственнику.

"Нам интересно не просто избавиться от помещения и получить какие-то деньги, а чтобы оно попало к какому-то бизнесмену, чтобы он открыл там, например, ресторан, дальше будет кофейня, улучшится район и так далее. Сейчас, кроме Фонда гарантирования вкладов, работаем с Национальным банком Украины, крупными государственными предприятиями, как "Укргаздобыча", "Укрэнерго", "Автомобильные дороги Украины". У них на балансе есть много ненужных им вещей, начиная от металлолома до, иногда, баз отдыха и так далее", - отметил Нефедов.

Полный текст интервью с Максимом Нефедовым читайте ЗДЕСЬ.
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Кто-нибудь здесь может объяснить, как это падло еще ходит по украинской земле???!!!

https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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Их номинальная стоимость превышает 450 миллиардов гривен. Сколько реальная - никто не знает.
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В том то и беда, что реальная стоимость скорее всего никакая. Ну там недвижимость еще есть шанс продать. А кредиты... Наверняка многие из них выдавались вовсе не для того, чтобы их потом возвращали. (
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да нет там ниче - как после привата и бени - остался пшик и 2 стула
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"...мне один доктор все объяснил, ... - заграница фонд гарантирования вкладов - это миф о загробной жизни. Кто что туда попадает, тот не возвращается...."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Фонда гарантирования вкладов на балансе активы более 80 банков, номинальная стоимость которых превышает 450 млрд грн, - Нефедов
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