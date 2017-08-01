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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2603) гражданство (646) МВД (8364) Россия (71648)

 Аваков об упрощении получения гражданства РФ украинцам: "Пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал - пусть катится!"

аваков

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал упрощение порядка предоставления гражданства РФ украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Россия объявила о упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев, рожденных в СССР. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке. Вот де народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь и украинцев-то не останется - сплошь советские русские граждане.

Да вот вопрос - а чего ради, даже плохо образованному, забитому пропагандой раша тиви человеку вступать в российское подданство и брать российский паспорт?

Может денег больше зарабатывать станет, налоги меньше, качество жизни выше? Если вы не живете в экране раша тиви - то не. Никак. Может свобод либеральных больше? Промолчу..

Может паспорт безвизистее нашего украинского? Может завладев красным русским паспортом в Крыму крымчане зажили как буржуа французской ривьеры, дорого продающие все услуги толпам отдыхающих? Может двуглавый орел на красном паспорте убережёт от санкций русский бизнес? Может образование для детей в Курской, Белгородской областях краше Харьковской?...

И все эти разномастные, из разных сфер вопросы к чему я тут привожу.... Пускай! Если после трех лет войны, смертей и лжи, принесенных Россией украинцам - все еще остается ТОТ ПРОСТАК, пусть даже говорящий не так, как я на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском - и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот нарушение международного права и провокация, - МИД об упрощенной процедуре принятия украинцами гражданства РФ

Аваков отметил, что в Украине недостатков очень много: "И власть зачастую плоха, и за многое стыдно и куча всего правильно недоделанного. Но ведь и сделано нами ох не мало; заложено того, что даст ростки очень скоро - ведь не отнять.. Делаем всем миром, ругаясь и дискутируя, разваливая и созидая.. И при всех наших страстях- мордастях, оглядываясь на последние три года - есть про что сказать, и.. даже не побоюсь этого слова - есть чем гордиться! И это при войне с российской империей, имеющей наглость предлагать теперь нашим гражданам упрощенное российское подданство.."

Также глава МВД добавил, что большинству граждан Украины сейчас трудно оценить как меняется наша страна: "На таком коротком историческом промежутке это трудно осознать, рефлексируя на сегодняшние сложности и проблемы, на сменяющиеся президентства и правительства. Но ведь у самого заядлого скептика и критика все равно будет время для правды наедине с собой. И даже у скептиков не будет сожаления об утраченном гражданине, устремившемся к российскому паспорту.. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал - пусть катится!"

"Быть гражданином Украины - честь!", - резюмировал глава МВД Аваков.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

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Именно в этом случае Собаков совершенно правильно все выразил!)
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· Пессимизм - это всего лишь слово, которым слабонервные называют мудрость.(с)
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Самоочищение для Украины сейчас архиважно..Пусть катятся..
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Они работать туда едут, на минуточку. С вашей самостийной. Потому что дети жрать хотят.
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нечего по государству-агрессору разъезжать)пусть в европу ездят)
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Точно. Не все ли равно, на кого горбатиться вильному)))
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То есть Аваков будет бежать не в Россию?
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да дело ж не в этом... Дело в том,что оно ж полезет "защищать" своих новых граждан на новые территории.
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рідко таке буває, але тут Авакова підтримую на всі сто)
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Аваков пускай катится даже если не хочет
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Гройсман говорит что у них сильная коалиция,потому так
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Це перший і на сьогодні єдиний випадок коли я з Собаковим повністю згоден! Я би ще і оплачував дорогу в парашку таким "українцям"!
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Тут вопрос двоякий - если они уезжают из Украины - да, ок. Но если они остаются жить - то это повод для "защиты" нового региона, и тогда свосем не ок.
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Главное, чтоб не возникла ситуация при которой у самых упоротых ватников окажется 2 паспорта, который они по мере необходимости будут "доставать из широких штанин".
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какой активный гастробайтер, этот аффаков)
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Катерина 2.0 тоже была гастарбайтершей...
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Кто-нибудь здесь может объяснить, как это падло еще ходит по украинской земле???!!!
https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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Странно....почему аваков ни разу не прокомментировал резонансные события с рейдерами и перестрелку в Днепре?......он еще министр МВД?
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І "підсрачника" добавить... Що швидше "котився"... Бо, "Не так страшні "московські воші", як наші "українські гниди"... (С. Петлюра).
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Вы сначало у себя на верхушке разберитесь насчет паспортов, а потом нам указывайте. Имеете по 3-4 паспорта и пиздите что сдавать их не будетеи и браслеты носить отказываетесь. Зажрались суки.
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Дак ведь ты ж первый и сдрыснешь в кацапстан, когда вашу касту повалят наконец.
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У него в другом месте гнездышко видимо уже свито на старость
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Бвженцы лугандонии уже из Рашки возвращаются. Россиянами они почему-то так и не стали...
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Опять в речах сакральное "очень скоро". Ну ну
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не люблю авакова,но когда кацапня ,вылезая из дерьма на украинский форум,высерает про что то сАкрАльное - ваще умора)))))))))
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А когда ватное козломордое под патриота косит - еще уморнее)))))))
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Конечно смешно. Подобного шоколадного дерьма навидались, я говорит авакова не люблю....где-то я уже подобное видел:

https://www.youtube.com/watch?v=nqE9ZiREXmU
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не плакай,коцарылый -ну кто виноват ,что вы в говне живете и из него же лепите,а потом зона от вас мама не горюй)))))так вас и вычисляем...А ты истерику тут устроил - не лезь к украинцам,целее будешь
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Еще раз козломордая или шоколадная - в общем без разницы. Вычислять ты можешь только мандовошек на своей гнилой пЕлотке. Тебя мразь двуликую тут уже раскусили, в Ольгино пистуй за новой методичкой - не работает
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Хоть бы назвал чего таки достигли для простого народа. уже не жить а выживать сложно. Лично мне важно как живут и какие возможности имеют простые украинцы. А ответ прост, нет денег и. что самое важное нет возможности их заработать наемному работнику. нет и возможностей. Одни красивые пустые фразы. Для г-на Авакова -за три последних года зароботная плата не выросла ни на копейку, цены в три. а то и больше + комунальные, обязянностей на работе добавляют без доплат, так как штаты переделывают с целью економии. И с ощущением. что ты полный лох, но почти в Европе должен быть счастлив. А жизнь идет сейчас и сейчас растут дети. Увы, но одними высокопарными словами сыт не будешь. Люди виживают как могут. в том числе и вынуждены работать в Росии, видимо так как здесь в родной стране работы не могут найти.
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шоб вы так жили ,как прибедняетесь.Хотя как еще отмазаться если ты прешь или собираешься работать в кацапию,когда она убивает твоих же сограждан
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А кто в нужные точки отправляет наших сограждан на военной службе? Ну не надо гнать друг на друга, мы действительно хуй сосем с нынешней экономикой, но остается нам еще ссорится между собой.
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У крымских ватников -- два паспорта --и у многих уже начали появляться биометрические -- как и Предателей Украины в Донбассе . Все картотеки у врагов -- а у нас дебилы в определенных службах , которые должны этим заниматься .Такое мнение слагается --особенно последнее время . Все украинские засекреченные БАЗЫ граждан в ФСБ и края этому нет похоже .
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Пора уже наладить выпуск дембельских альбомов с надписями: «Мое пребывание в Украине», дембельских чемоданов с надписями: «Назад домой на родину в Якутию… Магадан».
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главное при этом не забывать их украинского гражданства, а то хитрожопые будут на двух стульях сидеть. а после лишения гражданства Украины всю недвижимость этих бегунов обложить налогами как для иностранцев.
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аваков, а что там с трояном и прочими подобными "гражданами"? судя по тому, как ты прогибаешься, ради него, это не честь для тебя
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А как по мне,гастролер авакян попутал берега,он что царь всея Украины,а мы его холопы????Что значит катятся???...рыба ищет где глубже,человек,где лучше.Это их выбор.
Быдло он.
Скорее бы его в оставку.
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он быдло,которое от вас,оправдывающего и скорей всего самого себя в том,что предает своих,волая что в нищей рашке ищет чего то там глубже , ничем не отличается
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быдло подкацапное негодуе)))))))))))))))))))Чемодан -вокзал - и в наймы,рабкацапник,воздух чище у нас станет
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"... достижения у нас есть. есть достижения. народ в обеденный перерыв отдыхает,... "
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Ну видишь ли Аваков,если бы у ВСЕХ Украинцев было бы бабла,как у тебя,пети,сени,гроси ,то никто бы из Украины никуда не уехал,разве только на отдых или попутешествовать и поэтому я полагаю,что лучше бы катиться вам ....
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Классно Арсен всё сформулировал. Поддерживаю и одобряю.
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Реформы не работают,всё это туфта и очередная говорильня.Украинцы ,почему вы ленитесь управлять своим государством?
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Пральна сказал! Пусть п...дуют из Украины! Нормальных людей в тот свинарник на аркане не затащишь, а шваль пусть наяривает: воздух чище будет!
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Двойное гражданство, по-моему, вообще - абсурд.
При войне с Парашей можно ли гражданину паРаши доверять оружие или допускать к каким-либо секретам военным или коммерческим?
Т.е. должно быть обязательное поражение в каких либо правах.
На каких основаниях гражданин чужой/враждебной страны, не допускаемый к вышесказанному, а следовательно не выполняющий своих обязанностей в государстве, должен иметь в полном объёме другие права наравне с гражданами Украины?
Избирательное право. В интересах какой страны будет голосовать такой гражданин?
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Все очень двояко.Я ,например,не собираюсь отказываться,а дочь,которая росла здесь ,наверно будет .А если кто-то уехал и у него никого в Украине не осталось ?
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Главное теперь имиграционной службе следить , получил гражданство рашки , нахрен за поребрик ,без права возврата в Украину.
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пропаганда это все...
знаю одного ватника, который во Пскове уже год не может даже вид на жительство получить...
в в Киеве все продал и купил там квартиру.
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А как быть с теми,кто себе оформляет румынское и болгарское гражданства? У нас в райцентре уже появились конторы,которые по умеренной плате, помогают оформить гражданство вышеназванных стран и никого это не смущает(я имею в виду правоохранительные органы).Это ,наверно,правильно раз министр МВД раскидывается гражданами.Такими темпами скоро население Украины упадет до 5 млн ,как кто-то мечтает.Мне кажется,что властям надо создавать условия для нормальной жизни внутри страны,а не раскидываться людьми.Кстати,я родился на территории нынешней России,но мне и в голову не приходила мысль оформить себе их гражданство,тем более,после аннексии Крыма.Так что я поеду в Россию тогда,когда Аваков поедет в Баку)))
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Что-то давно Авакяна не было слышно... Видно отдыхал после тяжелых реформ...
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надо бороться, защищать и давать привелегии гражданам Страны. вырывать зубами у орков из тюрем, убивать обидчиков наших граждан, лечит и делать их жизни ДОСТОЙНЫМИ, а не писать лозунги миллионеру в фейсбуке, типа не хочешь - катись... стыдоба..министр МВД, европейской страны...
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А за чем это надо было комментировать? Основном эти воспользуются этнические русские, не жарко и не холодно, особо ни чего не меняется, желающих не много.
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на публику т.е. лохотрат работает...
бе-бе-бе....

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А что не так? В данном вопросе я, например, с ним полностью согласен. Сейчас надо быть конченым дебилом или 100% ватой что бы стать гражданином роспедерации.
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Самое неправильное ,что прокацапские граждане живущие в Украине постоянно воняют и поливают грязью Украину ,но в свои собачевски,саратовы и энгельсы не уезжают.И сейчас будет так,эти любители параши уедут к своим родственникам получат кацапские паспорта и вернутся обратно ,портить нам воздух и вредить.
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Необходимо в законе ввести положение, что при принятии педералистического гражданства, дебилоид в тот же день лишается всех прав и выплат на территории Украины и должен в течении года выехать из Украины на мордор или в любом другом направлении.
А в идеале, в итоге, необходимо добиться, чтоб ни одна казламордая тварь с педералистическим паспортом в Украине вообще не могла появиться. Разве что с визой и то на 10 дней максимум.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков об упрощении получения гражданства РФ украинцам: "Пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал - пусть катится!"
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