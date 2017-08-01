 Аваков об упрощении получения гражданства РФ украинцам: "Пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал - пусть катится!"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Россия объявила о упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев, рожденных в СССР. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке. Вот де народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь и украинцев-то не останется - сплошь советские русские граждане.
Да вот вопрос - а чего ради, даже плохо образованному, забитому пропагандой раша тиви человеку вступать в российское подданство и брать российский паспорт?
Может денег больше зарабатывать станет, налоги меньше, качество жизни выше? Если вы не живете в экране раша тиви - то не. Никак. Может свобод либеральных больше? Промолчу..
Может паспорт безвизистее нашего украинского? Может завладев красным русским паспортом в Крыму крымчане зажили как буржуа французской ривьеры, дорого продающие все услуги толпам отдыхающих? Может двуглавый орел на красном паспорте убережёт от санкций русский бизнес? Может образование для детей в Курской, Белгородской областях краше Харьковской?...
И все эти разномастные, из разных сфер вопросы к чему я тут привожу.... Пускай! Если после трех лет войны, смертей и лжи, принесенных Россией украинцам - все еще остается ТОТ ПРОСТАК, пусть даже говорящий не так, как я на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском - и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше УКРАИНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", - написал он.
Аваков отметил, что в Украине недостатков очень много: "И власть зачастую плоха, и за многое стыдно и куча всего правильно недоделанного. Но ведь и сделано нами ох не мало; заложено того, что даст ростки очень скоро - ведь не отнять.. Делаем всем миром, ругаясь и дискутируя, разваливая и созидая.. И при всех наших страстях- мордастях, оглядываясь на последние три года - есть про что сказать, и.. даже не побоюсь этого слова - есть чем гордиться! И это при войне с российской империей, имеющей наглость предлагать теперь нашим гражданам упрощенное российское подданство.."
Также глава МВД добавил, что большинству граждан Украины сейчас трудно оценить как меняется наша страна: "На таком коротком историческом промежутке это трудно осознать, рефлексируя на сегодняшние сложности и проблемы, на сменяющиеся президентства и правительства. Но ведь у самого заядлого скептика и критика все равно будет время для правды наедине с собой. И даже у скептиков не будет сожаления об утраченном гражданине, устремившемся к российскому паспорту.. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал - пусть катится!"
"Быть гражданином Украины - честь!", - резюмировал глава МВД Аваков.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.
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https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=nqE9ZiREXmU
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Быдло он.
Скорее бы его в оставку.
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При войне с Парашей можно ли гражданину паРаши доверять оружие или допускать к каким-либо секретам военным или коммерческим?
Т.е. должно быть обязательное поражение в каких либо правах.
На каких основаниях гражданин чужой/враждебной страны, не допускаемый к вышесказанному, а следовательно не выполняющий своих обязанностей в государстве, должен иметь в полном объёме другие права наравне с гражданами Украины?
Избирательное право. В интересах какой страны будет голосовать такой гражданин?
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знаю одного ватника, который во Пскове уже год не может даже вид на жительство получить...
в в Киеве все продал и купил там квартиру.
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бе-бе-бе....
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А в идеале, в итоге, необходимо добиться, чтоб ни одна казламордая тварь с педералистическим паспортом в Украине вообще не могла появиться. Разве что с визой и то на 10 дней максимум.
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