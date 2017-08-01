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 Пентагон и Госдеп США уже подготовили план по поставке Украине летального оружия. Слово за Трампом, - WSJ

javelin джавелин

Пентагон и Госдепартамент США уже разработали план по поставке Украине летального оружия и добиваются одобрения Белого дома. Речь идет об отправке Киеву противотанковых ракет и других видов вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, об этом The Wall Street Journal рассказали несколько американских чиновников. По словам источников, в Пентагоне и Госдепе данное вооружение характеризуют как оборонительное, предназначенное для сдерживания агрессивных действий Москвы.

Как рассказали собеседники газеты, информация о наличии плана отправки оружия подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель военного ведомства Мишель Балтанса отметила, что США "не исключают вариант" поставок Украине "летального вооружения".

Сам план поставок в Белом доме еще не обсуждался. Представитель американской администрации сообщил WSJ, что президент США Дональд Трамп еще не проинформирован о намерении ведомств.

Читайте также: Продолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис

На минувшей неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал прозвучавшее ранее заявление Пентагона о возможной поставке Киеву летальных вооружений. По мнению дипломата, снабжение украинских правительственных сил оружием не станет провокацией для Москвы и лишь поможет изменить ее подход к конфликту в Донбассе.

В Пентагоне двумя неделями ранее сообщили, что решение о поставках летальных вооружений в Украину будет принято в течение нескольких месяцев. В ведомстве пояснили, что решается вопрос об объемах поставок и типе оружия.

"Как раз вовремя", - отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщения о планах предоставления оружия Украина в Twitter.



Скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.

Украина давно пыталась получить ПТРК "Джавелин", чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства, сообщает Голос Америки. Пусковая установка "Джавелин" очень мобильна из-за своего небольшого веса - обычно, их переносят команды из двух человек, отмечают СМИ.

По планам, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам в отдалении от линии конфликта для того, чтобы ограничить риски эскалации и снизить возможные риски того, что предоставление оружия может побудить Киев к нападению, сообщает The Wall Street Journal.

Если Украина будет не по назнгачению использовать оружие, Вашингтон может забрать эту поддержку или техническую помощь.

Некоторые должностные лица США и Украины отметили в комментарии западной прессе, что могут понадобиться месяцы для того, чтобы Белый Дом принял окончательное решение.

"Уровень насилия в последнее время вырос, - сказал Генерал армии США Кертис Скапаротти комментируя планы предоставления оружия Украине - россияне предоставляют некоторое из самого современного оборудования и предоставляют советников своим войскам".

В то же время, Германия и Франция настроены скептически относительно предоставления оружия Украине, из-за обеспокоенности, что это может углубить конфликт. "Очень важно, чтобы мы не раздували ситуацию", - отметил советник по национальной безопасности Британии Марк Седвелл, информирует The Wall Street Journal.

Читайте также: США не предоставляли оборонительного вооружения Украине, но не исключают этого в будущем, - Госдеп

Ранее США поставляли Украине только нелетальное оружие и снаряжение.
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Еще бы, на всякий случай, не помешали бы хорошие средства ПВО.
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ПВО у нас и свои есть. В Грузии справлялись отлично.
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Ranshe i v golovu nemoglo prijti,shas dumaju,shto vozmozno shto huila kooperativ nedopustit do vyborov 2018 goda,slishkom osloznil on žizn carkam rusni
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Для ленд-лиза понадобилось ок 5 месяцев
Сейчас - 3+х лет
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Для ленд-лиза понадобились потопленные немецкими подлодками десятки грузовых кораблей Великобритании и союзников Англии в течение 1.5ра лет войны с фашистским режимом и его фактическим союзником - совком во главе со сралиным. Закон о ленд-лизе был принят в США за 3 месяца до нападения союзничков-фашистов друг на друга - в марте 1941 года.

Совок подключился уже фактически к работающим соглашениям и налаженной инфраструктуре ленд-лиза.

Для особо ленивых в смысле изучения истории сообщаю: Великобритания в рамках ленд-лиза получила помощь на 33 миллиарда тогдашних долларов, а совок - на 11 миллиардов.
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Главное , чтобы шикаладные поцреоты не разворовали 😈
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Главное что б кремлепидорные тролли по этому вопросу не парились, у них свои заботы очень скоро будут.
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Не в тему .
1. Даже не в е киевляне знают что амбасада кацапов находится на одной улице с штабом МО УКРАИНЫ , с крупным военным вузом, с академией внутренних дел( через стенку) все 35 лет независимости.
2. Т к военные вузы совка были разброшены по всему совку, теперь раша дает деньги на проведение встречи выпускников , которые сейчас руководят и при должностях в странах бывших совка. И , естественно, эти полковники и херералы летят вспомнить молодость. А наше сбу не задумывалось о введении уведомлений о встречах наших военных с кацапскими на таких мероприятиях?
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))))))
Психически здоровы наш военный, даже бывший, на рашку не поедет в принипе. Он же не хочет лет на 20 сесть за "терроризм" или "шпионаж". А вот те, кто ездит - это просто рашистские консервы. Вот их и выявляют такими визитами.
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Ничего они нам не дадут, но кацапов этой возможностью задрачивать будут.
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https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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А де вітчізняні розрекламовані "Стугни"? Грошей нема на держзамовлення?
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И трусливые. А про русошвайную оккупацию забыли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПентагон и Госдеп США уже подготовили план по поставке Украине летального оружия. Слово за Трампом, - WSJ
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