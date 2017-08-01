 Пентагон и Госдеп США уже подготовили план по поставке Украине летального оружия. Слово за Трампом, - WSJ

Как сообщает

со ссылкой на

, об этом

The Wall Street Journal

рассказали несколько американских чиновников. По словам источников, в Пентагоне и Госдепе данное вооружение характеризуют как оборонительное, предназначенное для сдерживания агрессивных действий Москвы.

Как рассказали собеседники газеты, информация о наличии плана отправки оружия подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель военного ведомства Мишель Балтанса отметила, что США "не исключают вариант" поставок Украине "летального вооружения".

Сам план поставок в Белом доме еще не обсуждался. Представитель американской администрации сообщил WSJ, что президент США Дональд Трамп еще не проинформирован о намерении ведомств.

На минувшей неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал прозвучавшее ранее заявление Пентагона о возможной поставке Киеву летальных вооружений. По мнению дипломата, снабжение украинских правительственных сил оружием не станет провокацией для Москвы и лишь поможет изменить ее подход к конфликту в Донбассе.

В Пентагоне двумя неделями ранее сообщили, что решение о поставках летальных вооружений в Украину будет принято в течение нескольких месяцев. В ведомстве пояснили, что решается вопрос об объемах поставок и типе оружия.

"Как раз вовремя", - отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщения о планах предоставления оружия Украина в Twitter.





Скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.





Украина давно пыталась получить ПТРК "Джавелин", чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства, сообщает Голос Америки . Пусковая установка "Джавелин" очень мобильна из-за своего небольшого веса - обычно, их переносят команды из двух человек, отмечают СМИ.





По планам, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам в отдалении от линии конфликта для того, чтобы ограничить риски эскалации и снизить возможные риски того, что предоставление оружия может побудить Киев к нападению, сообщает The Wall Street Journal.





Если Украина будет не по назнгачению использовать оружие, Вашингтон может забрать эту поддержку или техническую помощь.





Некоторые должностные лица США и Украины отметили в комментарии западной прессе, что могут понадобиться месяцы для того, чтобы Белый Дом принял окончательное решение.





"Уровень насилия в последнее время вырос, - сказал Генерал армии США Кертис Скапаротти комментируя планы предоставления оружия Украине - россияне предоставляют некоторое из самого современного оборудования и предоставляют советников своим войскам".





В то же время, Германия и Франция настроены скептически относительно предоставления оружия Украине, из-за обеспокоенности, что это может углубить конфликт. "Очень важно, чтобы мы не раздували ситуацию", - отметил советник по национальной безопасности Британии Марк Седвелл, информирует The Wall Street Journal.