 Пентагон и Госдеп США уже подготовили план по поставке Украине летального оружия. Слово за Трампом, - WSJ

Как рассказали собеседники газеты, информация о наличии плана отправки оружия подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель военного ведомства Мишель Балтанса отметила, что США "не исключают вариант" поставок Украине "летального вооружения".
Сам план поставок в Белом доме еще не обсуждался. Представитель американской администрации сообщил WSJ, что президент США Дональд Трамп еще не проинформирован о намерении ведомств.
На минувшей неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал прозвучавшее ранее заявление Пентагона о возможной поставке Киеву летальных вооружений. По мнению дипломата, снабжение украинских правительственных сил оружием не станет провокацией для Москвы и лишь поможет изменить ее подход к конфликту в Донбассе.
В Пентагоне двумя неделями ранее сообщили, что решение о поставках летальных вооружений в Украину будет принято в течение нескольких месяцев. В ведомстве пояснили, что решается вопрос об объемах поставок и типе оружия.
"Как раз вовремя", - отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщения о планах предоставления оружия Украина в Twitter.
It's about time. @WSJ: "Pentagon Offers Plan to Arm #Ukraine" https://t.co/JoOyRv5U63- John McCain (@SenJohnMcCain) 31 липня 2017 р.
Скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.
Украина давно пыталась получить ПТРК "Джавелин", чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства, сообщает Голос Америки. Пусковая установка "Джавелин" очень мобильна из-за своего небольшого веса - обычно, их переносят команды из двух человек, отмечают СМИ.
По планам, противотанковые ракеты будут предоставлены украинским войскам в отдалении от линии конфликта для того, чтобы ограничить риски эскалации и снизить возможные риски того, что предоставление оружия может побудить Киев к нападению, сообщает The Wall Street Journal.
Если Украина будет не по назнгачению использовать оружие, Вашингтон может забрать эту поддержку или техническую помощь.
Некоторые должностные лица США и Украины отметили в комментарии западной прессе, что могут понадобиться месяцы для того, чтобы Белый Дом принял окончательное решение.
"Уровень насилия в последнее время вырос, - сказал Генерал армии США Кертис Скапаротти комментируя планы предоставления оружия Украине - россияне предоставляют некоторое из самого современного оборудования и предоставляют советников своим войскам".
В то же время, Германия и Франция настроены скептически относительно предоставления оружия Украине, из-за обеспокоенности, что это может углубить конфликт. "Очень важно, чтобы мы не раздували ситуацию", - отметил советник по национальной безопасности Британии Марк Седвелл, информирует The Wall Street Journal.
Ранее США поставляли Украине только нелетальное оружие и снаряжение.
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Сейчас - 3+х лет
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Совок подключился уже фактически к работающим соглашениям и налаженной инфраструктуре ленд-лиза.
Для особо ленивых в смысле изучения истории сообщаю: Великобритания в рамках ленд-лиза получила помощь на 33 миллиарда тогдашних долларов, а совок - на 11 миллиардов.
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1. Даже не в е киевляне знают что амбасада кацапов находится на одной улице с штабом МО УКРАИНЫ , с крупным военным вузом, с академией внутренних дел( через стенку) все 35 лет независимости.
2. Т к военные вузы совка были разброшены по всему совку, теперь раша дает деньги на проведение встречи выпускников , которые сейчас руководят и при должностях в странах бывших совка. И , естественно, эти полковники и херералы летят вспомнить молодость. А наше сбу не задумывалось о введении уведомлений о встречах наших военных с кацапскими на таких мероприятиях?
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Психически здоровы наш военный, даже бывший, на рашку не поедет в принипе. Он же не хочет лет на 20 сесть за "терроризм" или "шпионаж". А вот те, кто ездит - это просто рашистские консервы. Вот их и выявляют такими визитами.
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