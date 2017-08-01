 Оклады военнослужащих не могут быть меньше, чем у госслужащих, - Турчинов

Об этом говорится в заявлении Турчинова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Четвертый год продолжается военная агрессия против нашей страны. Именно солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины и других военных формирований благодаря своему мужеству и героизму, ценой больших жертв смогли остановить врага и освободить часть наших территорий. К сожалению, мы стали привыкать к ежедневным потерям, которые продолжают нести наши войска. Но за этими сухими цифрами потерь стоят огромные личные трагедии - родителей, жен, детей... За этими цифрами - жизнь мужественных патриотов Украины. В условиях ежедневных боевых действий, постоянных обстрелов и провокаций наши солдаты и офицеры несут службу, которая требует невероятной нервной и физической нагрузки, ежеминутно рискуя своей жизнью. Наш долг - не только провозглашать патетические речи о защитниках страны, об уважении к ним и их авторитете в обществе, наша обязанность - не только обеспечить армию современным оружием и военной техникой, удобной и качественной одеждой и обувью... Но, принципиально, мы должны сделать все, чтобы денежное обеспечение наших военнослужащих соответствовало их важному месту в обществе. Доходы наших военных должны на достойном уровне обеспечить потребности их семей", - заявил Турчинов.
"В 2015 году было принято важное решение о повышении финансирования ВСУ, в частности, определено минимальное денежное обеспечение для солдат-контрактников в 7000 гривен в месяц. Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась. Однако для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы. Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 000 гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады - полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19500 гривен. Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти - 9115 гривен, доплата за ранг - 800 гривен. А у комбрига должностной оклад - 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно еще "аж" 135 гривен. Кстати, даже оклад государственного служащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига, и составляет 4200 гривен", - констатировал секретарь СНБО.
"Я не предлагаю уменьшить зарплату чиновникам. Во всем мире госслужба - это ответственная и прилично оплачиваемая работа. Я требую при бюджетном планировании, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих! Оклады военнослужащих не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причем с учетом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений. Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличение для военнослужащих", - акцентировал Турчинов.
"Оклады за военные звания наших солдат и офицеров (позорные 5 гривен за каждое очередное звание!) не изменялись с 1999 года! Они вместе с должностными окладами должны быть немедленно пересмотрены и стать основой денежного обеспечения военнослужащих. Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - отметил он.
"Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности наших ВСУ и других военных формирований. Это вопрос надежности нашей обороны, в конце концов, это вопрос национальной безопасности! Соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны я направил в Кабинет Министров Украины. Когда кто-то из чиновников не согласен с этим, у них есть возможность доказать свою позицию во фронтовом окопе", - резюмировал Турчинов.
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Ты предлагаешь обойтись без чиновников перекладывающих бумажки? Так система (государство) не работает, так работает только пещера. (хотя ненужные наросты чиновничьи надо уничтожать как раковые опухоли организма)
Ты предлагаешь сделать войну образом жизни молодого человека? Сделать из Украины Золотую Орду начального периода, когда вся экономика была завязана на грабеже армией завоеванных? Ну как ты представляешь себе экономику где молодежь будет стремиться в армию, а не в доктора, учителя и космонавты?
А ведь в случае серьезной заварухи в окопах всё равно будут гибнуть доктора, учителя и космонавты, а кадровые военные будут перебирать бумажки в кабинетах и пресс-секретарить в СМИ
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осенью цены на газ повысить и субсидии тормознуть...
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https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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С зарплатами на должностях еще можно как-то жить, а вот с минимальными проблематично.
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- достойные европейские зарплаты госслужащим, судьям, прокурорам, мусорам и военным...
- все остальные - катитесь нах...
итог:
- полицейское государство типа гаити при папе дюке
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А уровень жизни населения соответствует странам НАТО?
А налоги на тех, кто неправедно наворовал миллиарды, такие же, как в странах НАТО?
Может Турчинов поделится своими доходами госслужащего-миллионера?...
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Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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ключевой вопрос - а всё ли?
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