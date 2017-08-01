 Новая пешеходная зона появилась на Подоле в Киеве. СХЕМА

Об этом сообщил глава Подольской РГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.
Так, улицы Сагайдачного и Андреевская станут пешеходными в тестовом режиме (до середины сентября). Часть парковки перед Киево-Могилянской Академией и вся парковка перед Подольской райгосадминимтрацией станут пешеходной зоной без автомобилей (кроме спец. транспорта).
В результате вместе с территорией двух скверов Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратятся в единую пешеходную зону. Автомобилям можно двигаться с улицы Ильинской до улицы Сковороды. Также объехать можно будет по улицам Покровской и Братской. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты общественного транспорта. Если такие изменения окажутся удобными для киевлян, они будут действовать на постоянной основе.
Напомним, в апреле текущего года стало известно, что в Киеве проведут реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны. Для обустройства зеленой зоны с Контрактовой площади перенесли все МАФы. Устройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой введут новую временную схему дорожного движения. Второй этап - реконструкция прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричева Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь - это, собственно, реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта.
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І, до речі - по Вашому - всі хто не з Києва - селюки?
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У Львові навалом машин на київських, донецьких, полтавських, сумських, одесьх і ще чортз-зна яких номерах. То що, теж вся Україна повинна скидатись на будівництво парковок? Ти взагалі думаєш перед тим як писати? )))
О то ви себе "асобєннимі" важаєте.
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Хоча для таких як ти - я би ввів окрему плату за паркування.
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