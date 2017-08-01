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 Киевские новости
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Все про:Киев (17744) пешеход (130) транспорт (1218)

 Новая пешеходная зона появилась на Подоле в Киеве. СХЕМА

С 1 августа на Подоле в Киеве меняется схема организации дорожного движения.

Об этом сообщил глава Подольской РГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.

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Так, улицы Сагайдачного и Андреевская станут пешеходными в тестовом режиме (до середины сентября). Часть парковки перед Киево-Могилянской Академией и вся парковка перед Подольской райгосадминимтрацией станут пешеходной зоной без автомобилей (кроме спец. транспорта).

Новая пешеходная зона появилась на Подоле в Киеве 01

В результате вместе с территорией двух скверов Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратятся в единую пешеходную зону. Автомобилям можно двигаться с улицы Ильинской до улицы Сковороды. Также объехать можно будет по улицам Покровской и Братской. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты общественного транспорта. Если такие изменения окажутся удобными для киевлян, они будут действовать на постоянной основе.

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Напомним, в апреле текущего года стало известно, что в Киеве проведут реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны. Для обустройства зеленой зоны с Контрактовой площади перенесли все МАФы. Устройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой введут новую временную схему дорожного движения. Второй этап - реконструкция прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричева Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь - это, собственно, реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта.
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Да снести тот Подол надо и вместо него парковку сделать! + 28 полосную магистраль на Крещатик проложить!
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Перед тим як забороняти парковку альтернативу побудувати не забули?
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На Крещатике строят парковку на 10 мест за 3.6 млн. грн. А теперь вопрос: минимум половина машин в Киеве не с киевскими номерами - почему за счет бюджета Киева ДОЛЖНЫ строить парковки? - паркоместо за 360 000 грн., что бы какой-то селюк оставил свое корыто возле мерии?
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А у Львові дуже багато машин на київських номерах, і що?
І, до речі - по Вашому - всі хто не з Києва - селюки?
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Нет, чуть ли не четверть - донецких.. Вопрос не про селюков, а про то, почему за счет киевлян-бюджета Киева требуют строить парковки? Пусть Гройсман введет новый общенациональный налог и пусть ВСЕ украинцы сбрасываются на строительство парковок в Киеве. П.С. Если в бюджете Львова есть деньги для строительства парковок для всей Западной Украины - это очень хорошо. А в бюджете Киева денег мало, что бы строить парковки по 360 000 грн.
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"пусть ВСЕ украинцы сбрасываются на строительство парковок в Киеве" - фіга собі, а з якої це ради?
У Львові навалом машин на київських, донецьких, полтавських, сумських, одесьх і ще чортз-зна яких номерах. То що, теж вся Україна повинна скидатись на будівництво парковок? Ти взагалі думаєш перед тим як писати? )))

О то ви себе "асобєннимі" важаєте.
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Я себя "асобєннимі" не считаю - я не хочу платить за других людей. Еще раз повторю - если бюджет Львова резиновый и вам нравиться строить парковки за счет Львова для всей Западной Украины - это ваш выбор.
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Не тільки для Західної України, а і для відвідувачів з Києва також )))
Хоча для таких як ти - я би ввів окрему плату за паркування.
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Ну Киев не во Львове строит парковки, и плата за парковку то же не бюджет Львова пойдет.
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Киевское жульё недобитое, шлюхи на дорогих тачилах и прочие бандосы конечно будут недовольны. Мажоры там, коррупционерская сволочь на взяточных иномарках...
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