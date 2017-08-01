"Решение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, последствия от решения Москвы действительно не заставили себя долго ждать: газета The New York Times сообщает, что граждане РФ уже столкнулись с резким ростом числа отказов в получении виз в США.
Работник одной из компаний, помогающих россиянам в получении американских виз, рассказал газете, что такого количества отказов, как в последние дни, он не видел никогда. "50-60 человек получили отказы за день, большинство из них - молодые женщины", - заявил собеседник издания.
Газета подчеркивает, что процесс получения виз между странами и без "ответных мер" Кремля становился все сложнее и утомительнее. Теперь же россияне, которые в понедельник выходили из американских посольств, уверены, что ситуация станет намного хуже.
В понедельник посольство США в России предупредило о вероятности "снижения оперативности" в выдаче виз в Соединенные Штаты из-за высылки сотрудников американских дипмиссий.
"Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - отметила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон, отвечая на вопрос, как отразятся ответные санкции Кремля на сроках выдачи виз россиянам.
В минувшие выходные президент РФ Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. К 1 сентября 2017 года, согласно распоряжению Путина, штат всех дипломатических представительств США в России должен быть сокращен до 455 сотрудников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем пояснил, что среди этих 755 сотрудников американских дипмиссий будут не только дипломаты, но и техперсонал, в том числе граждане России. Кто именно лишится работы, решать будет Вашингтон.
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1. у большинства педорашинцев прически неформатные - в сев.корее разрешены только 30 фасонов, которых в педорашии днём с огнём не сыщешь.
2. Уровень жизни и свобод в просвещённой корейщине настолько вышее и лучшее педорашинского, что просто непонятно - нахера принимать к себе педорашинских нищебродов.
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НЕ ДУМАЮ)))
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Бедный Воронеж
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Но при всем при этом, как сегодня выяснилось, вложения России в облигации США стремительно растут и впервые за три года превысили $100 млрд. Россия в апреле 2017!!!вновь увеличила вложения в казначейские бумаги США, на этот раз на $5,1 млрд, сообщает Министерство финансов США. Таким образом, инвестиции России в американские гособлигации выросли до $104,9 млрд с $99,8 млрд месяцем ранее. В последние пять месяцев Россия постепенно увеличивает вложения в бумаги США: в декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд. Последний раз вложения России в облигации США находились выше отметки $100 млрд в ноябре 2014 года ($108,1 млрд). За последние годы наибольшие инвестиции были в феврале 2013 года - $161 млрд. В марте Россия вложила в американские гособлигации $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, что позволило России занять 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США. В апреле с вложениями в $104,9 млрд Россия стала 14-м крупнейшим кредитором США.
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https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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но их, несомненно, нужно утилизировать
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Расейские в очередной раз продемонстрировали свою ума палату.
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а,почему в США едут в основном из раши молодые женщины
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А больше ничего стоящего на раше не осталось 😁
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Уже который год задаю вопрос...ЗАЧЕМ???? пукин превращает себя в изгоя,а расею в совдепию.
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