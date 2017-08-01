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Все про:виза (1022) дипломатия (1001) Путин (24078) Россия (71648) США (13112) дипломаты (219)

 Решение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США

Накануне в Кремле признали, что массовое сокращение сотрудников американских дипломатических миссий затронет в том числе и россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, последствия от решения Москвы действительно не заставили себя долго ждать: газета The New York Times сообщает, что граждане РФ уже столкнулись с резким ростом числа отказов в получении виз в США.

Работник одной из компаний, помогающих россиянам в получении американских виз, рассказал газете, что такого количества отказов, как в последние дни, он не видел никогда. "50-60 человек получили отказы за день, большинство из них - молодые женщины", - заявил собеседник издания.

Газета подчеркивает, что процесс получения виз между странами и без "ответных мер" Кремля становился все сложнее и утомительнее. Теперь же россияне, которые в понедельник выходили из американских посольств, уверены, что ситуация станет намного хуже.

Читайте также: В Госдепе США прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ: "Это неуместный и достойный сожаления шаг"

В понедельник посольство США в России предупредило о вероятности "снижения оперативности" в выдаче виз в Соединенные Штаты из-за высылки сотрудников американских дипмиссий.

"Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - отметила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон, отвечая на вопрос, как отразятся ответные санкции Кремля на сроках выдачи виз россиянам.

В минувшие выходные президент РФ Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. К 1 сентября 2017 года, согласно распоряжению Путина, штат всех дипломатических представительств США в России должен быть сокращен до 455 сотрудников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем пояснил, что среди этих 755 сотрудников американских дипмиссий будут не только дипломаты, но и техперсонал, в том числе граждане России. Кто именно лишится работы, решать будет Вашингтон.
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ну не везет воронежу и все тут. ну что ты будешь делать...
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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.(с)
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- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, (с)
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Безвиз в северную корею, об этом стоит задуматься правителям рф.
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Главный чучхе будет против. Причины прозаические:
1. у большинства педорашинцев прически неформатные - в сев.корее разрешены только 30 фасонов, которых в педорашии днём с огнём не сыщешь.
2. Уровень жизни и свобод в просвещённой корейщине настолько вышее и лучшее педорашинского, что просто непонятно - нахера принимать к себе педорашинских нищебродов.
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Та да- до цього було "Треба почекати", а тепер буде "Відмовлено!".
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Так пусть запретят треклятым пиндосам отдыхать в Краснодарском крае.
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К этому идет. В качестве ответных мер перестанут давать визы стоящим в очередях и рвущимся посетить рашу пиндосам.
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Нашим все время отказывают, добираются в штаты разными окольными путями, а кацы вшивые на легке визы получали, и все время обзывают США пиндосами, и где правда в этом мире
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рф как всегда санкции против себя вводит.
Бедный Воронеж
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Прально Вова сделал!Это такая защита русскава мира...А то ездиют в Америгу,а их там угнитают...
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Зато теперь эти молодые женщины могут в Крым без виз съездить. Правда, они и до оккупации могли туда без виз съездить, но тогда это было гораздо легче и дешевле.
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Путин достойно ответил на санкции США. Обложил налогами Крым, запретил россиянам интерент и ограничил им поездки в США. Пусть гады знают...
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Это все просто .... демонстративное пуканье!!! Ну от фамилии Пукан или Пукин, поправьте меня.

Но при всем при этом, как сегодня выяснилось, вложения России в облигации США стремительно растут и впервые за три года превысили $100 млрд. Россия в апреле 2017!!!вновь увеличила вложения в казначейские бумаги США, на этот раз на $5,1 млрд, сообщает Министерство финансов США. Таким образом, инвестиции России в американские гособлигации выросли до $104,9 млрд с $99,8 млрд месяцем ранее. В последние пять месяцев Россия постепенно увеличивает вложения в бумаги США: в декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд. Последний раз вложения России в облигации США находились выше отметки $100 млрд в ноябре 2014 года ($108,1 млрд). За последние годы наибольшие инвестиции были в феврале 2013 года - $161 млрд. В марте Россия вложила в американские гособлигации $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, что позволило России занять 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США. В апреле с вложениями в $104,9 млрд Россия стала 14-м крупнейшим кредитором США.
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а,почему в США едут в основном из раши молодые женщины
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Потому что то, что они делают руками из Раши нет смысла вывозить.
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Кто-нибудь здесь может объяснить, как это падло еще ходит по украинской земле???!!!

https://www.obozrevatel.com/show/news/41593-eto-kiev-bombil-ih-izvestnyij-shoumen-obvinil-ukrainu-v-vojne-na-donbasse-i-opravdal-okkupatsiyu-kryima.htm
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гордоны бывают разные...
но их, несомненно, нужно утилизировать
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Ну вот, опять нежданно негаданно выяснилось, что назло штатам будем опять давить свои же помидоры.
Расейские в очередной раз продемонстрировали свою ума палату.
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Помидоры уже давили.Будут щемить себе яйца.
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KZ Киданец
а,почему в США едут в основном из раши молодые женщины
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А больше ничего стоящего на раше не осталось 😁
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А что делают великие московиты в отсталой пиндосии?почему уезжают из великодуховной?геев не бояться?
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Вот это пуйло закрыл дорогу в мир лучшим женщинам лёгкого поведения в мире....поэтому Трамп всё не может подписать закон о санкциях
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Дебилы-кацапы привыкли лупить дубинкой себя по своему же херу и орать как больно.
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"Решение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США"
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Работник одной из компаний, помогающих россиянам в получении американских виз, рассказал газете, что такого количества отказов, как в последние дни, он не видел никогда. "50-60 человек получили отказы за день... Шо в тихаря ездят в пАклятую Америку 3,14 ой тАргАвАть?
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А теперь представьте,сколько будет невозвращенцев!!!!
Уже который год задаю вопрос...ЗАЧЕМ???? пукин превращает себя в изгоя,а расею в совдепию.
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Боже, это ж сколько теперь желающих американцев посеить сызрань или тверь, так и не осуществят свою мечту
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение Путина о высылке американских дипломатов тут же сказалось на числе отказов россиянам в получении виз в США
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