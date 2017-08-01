EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  247  3
Все про:Лозовой Андрей (113) САП (572) Дейдей (72)

 САП будет пытаться проводить разрешенные следственные действия в отношении Дейдея и Лозового, - член Совета общественного контроля при НАБУ Марчук

сап

Прокуроры САП пытаются проводить законные следственные действия в отношении нардепов (НФ) Евгения Дейдея и (РП) Андрея Лозового, чтобы получить новые доказательства для подачи нового представления на народных избранников в Раду.

Против нардепов Андрея Лозового и Евгения Дейдея могут быть новые представления от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в эфире "5 канала" заявил член Совета общественного контроля при НАБУ Антон Марчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прокуроры пытаются проводить законные следственные действия, чтобы получить новые доказательства в отношении народных избранников и повторно просить парламент в сентябре дать разрешение на привлечение их к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Новые представления, возможно, и будут", - Холодницкий о Лозовом и Дейдее

"Сейчас очень затруднены следственные действия тем, что Верховная Рада не предоставила согласия на привлечение их к уголовной ответственности (нардепов Дейдея и Лозового. - Ред.). В соответствии с УПК и закону "О статусе народного депутата" против них не могут проводиться некоторые следственные действия. Расследование этих дел существенно затруднено. Но, насколько я слышал от представителей САП, они будут пытаться в рамках дозволенного проводить следственные действия, для того чтобы найти новые факты, которые могут лечь в основу новых представлений о привлечении к уголовной ответственности", - сказал Марчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук

Напомним, ГПУ просила Раду разрешить привлечение к ответственности Дейдея по подозрению в незаконном обогащении, а Лозового - в неуплате налогов. Парламент представление ГПУ рассмотрел, но не позволил привлечь нардепов к ответственности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП будет пытаться проводить разрешенные следственные действия в отношении Дейдея и Лозового, - член Совета общественного контроля при НАБУ Марчук
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти