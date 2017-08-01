 САП будет пытаться проводить разрешенные следственные действия в отношении Дейдея и Лозового, - член Совета общественного контроля при НАБУ Марчук

Против нардепов Андрея Лозового и Евгения Дейдея могут быть новые представления от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в эфире "5 канала" заявил член Совета общественного контроля при НАБУ Антон Марчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, прокуроры пытаются проводить законные следственные действия, чтобы получить новые доказательства в отношении народных избранников и повторно просить парламент в сентябре дать разрешение на привлечение их к ответственности.
"Сейчас очень затруднены следственные действия тем, что Верховная Рада не предоставила согласия на привлечение их к уголовной ответственности (нардепов Дейдея и Лозового. - Ред.). В соответствии с УПК и закону "О статусе народного депутата" против них не могут проводиться некоторые следственные действия. Расследование этих дел существенно затруднено. Но, насколько я слышал от представителей САП, они будут пытаться в рамках дозволенного проводить следственные действия, для того чтобы найти новые факты, которые могут лечь в основу новых представлений о привлечении к уголовной ответственности", - сказал Марчук.
Напомним, ГПУ просила Раду разрешить привлечение к ответственности Дейдея по подозрению в незаконном обогащении, а Лозового - в неуплате налогов. Парламент представление ГПУ рассмотрел, но не позволил привлечь нардепов к ответственности.
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