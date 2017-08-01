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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Канада (955) Шевченко Андрей посол (158) ЗСТ (495)

 Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу

канада

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу сегодня, 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о свободной торговле с Украиной является приоритетом для Канады, - Пурье

Напомним, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада Украины ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.

Так, предполагается, что соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду, для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.

Кроме того, соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок.

Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.
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До речі, знаєш чому канадська діспора різко зменьшила допомогу Україні? Близько півтора року тому канадці передали на передову АТО купу техніки (небойової), автомобілі, грузовики, легковики, бусики, бульдозери, джипи і т.д. Але наша шоколадна влада не знала, що в цій техніці була вмонтована система JPS, що яіляється абсолютно звичайним явищем для канадців.
Ну а далі, ти сам легко спрогнозуєш розвиток подій. Вся ця техніка засвітилась... у Африці. На гнівний запит канадців шоколадна братва просто поржала.
Ото така куйня, Сашко..

А, так, звичайно, чекаю від тебе затертого банального булькотіння, що то неправда
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Просто наш Президент хотел помочь детям Африки и передал им технику,а вырученные деньги я уверен передал на благотоворительнось
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а когда это было? не могу ни одной ссылки найти на такое событие, скорее всего фейк
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В 14 году две трети на передке ходили в канадской форме-берцах. Б/у, но своего тупо не было.
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Тому що переживаю я за Україну. І вважаю за доречним обговорювати те, що більш важливо.
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Скорее бы уже Канада упростила условия иммиграции для украинцев. Лучше жить за полярным кругом в демократии, чем в вечной жидо-москальской оккупации
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А там никаких сложностей - знаешь язык, владеешь полезной специальностью - дороги открыты. А нахлебников там не ждут, да.
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Сейчас зрадофилы набегут сюда и начнут петь одни и те же мантры о злочиннiй владi))) Мол какой плохой Порошенко и его команда.. Вот только одно не пойму: как Европа подписывает ассоциацию и дает безвиз этой злочиннiй владi, Канада ратифицирует зону свободной торговли) Наверное, слепые они, потому что зрадофилам виднее. А ну на раз, два, три запевай "ты порохАбот, шЕкаладный" и так далее) Кстати, у меня начали ремонтировать асфальт во дворах) Что-то вообще не припоминаю, что его когда-то ремонтировали. Дороги реально начали строятся. Плюс в городе Белая Церковь возможно наконец-то построят грузовой аэропорт. Вот этот винницкий базарник) Все ворует и ворует) На какие шишы все это он строит) Все адекватам доброе утро и хорошего рабочего дня) даже зрадофилам с ватою пожелаю сегодня как можно больше заработать, строча комментарии)
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руся рошеновец - ассоциацию и зону свободной торговли дают украинцам,а не пэтруу барыжному, сегодня в твитере читал о встрече Михо и Трампа, даже если и фэйк, рано или поздно встретятся, вот тогда пусть вся свора мармеладная готовится.
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А вот и первый ватоносец и зрадофил объявился) Кстати, неоднократно видел Ваши посты как вы топите против Украины. Я уже многих выучил наизусть тут. Вопрос один: а чего тогда не дают ассоциацию и безвиз Беларуси, Сомали или КНДР???? Там же тоже народы. Дают за заслуги, а не просто так. Ну и встретятся Саакашвили с Трампом. И что? Что будет? Реальная власть в США за Конгрессом и Сенатом, а Трамп что угодно может заявлять.. Если честно, то надоели эти новости про Саакашвили. Если он построил такие честные суды в Грузии, то пускай едет и защищается, а не топит против не только сегодняшней власти Украины, но и против всего народа. Подлецом мстительным оказался..
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У тебя вся мордочка в чем то коричневом от глубокого лизания. И вряд ли ето шоколад.
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