 Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - отметил он.
Напомним, соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада Украины ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.
Так, предполагается, что соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду, для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.
Кроме того, соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок.
Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.
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Ну а далі, ти сам легко спрогнозуєш розвиток подій. Вся ця техніка засвітилась... у Африці. На гнівний запит канадців шоколадна братва просто поржала.
Ото така куйня, Сашко..
А, так, звичайно, чекаю від тебе затертого банального булькотіння, що то неправда
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Стремно чет.
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