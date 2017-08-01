 Памятник ликвидированным террористам пытались взорвать в центре оккупированного Луганска

Об этом сообщает пропагандистский ресурс террористов "ЛНР" "Луганский информационный центр", передает Цензор.НЕТ.
"В ночь на 1 августа неизвестные пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", - сообщают террористы.
По их словам, взрыв прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов" в центре оккупированного Луганска. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей наемника РФ. В результате инцидента никто не пострадал.
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Чи сильно його покоцало - невідомо. Його одразу тентом накрили.
Доречі, цей "монумент" рік тому вже раз підривали.
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Ну шо сказать? Майже вціліло те лайно. "Ополченцю" трохі пердак порвало.
https://www.youtube.com/watch?v=KG0NCPKUsdY
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Украинская демократия находится в опасности. Порошенко становится параноиком и устроил политическую вендетту Саакашвили
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Поставим в украинском Воронеже...
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https://www.youtube.com/watch?v=L6EqoGHTxhs&t=270s
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Помер академік РАН Ю.Рижов. Один з найвидатніших діячів 20-го сторіччя в газузі механіки повітря і рідин. Вніс надзвичайно великий вклад в теорію надшвидкісного руху в середовищі газів та рідин (ракетна галузь та літакобудування). В 2014-му році підписав звернення до Путіна з вимогою припинити воєнні дії на території Україні та припинити підтримку терористів в Україні.
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А к тому тогда тёплые чувства? Больше никого нет, кроме ВСУ.
Сейчас вообще только ВСУ.
Так что влажные и тёплые чувства понятно к кому остались.
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