EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  7252  50
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4229) Луганск (3474) памятник (2185)

 Памятник ликвидированным террористам пытались взорвать в центре оккупированного Луганска

памятник луганск рф наемникам

Взрыв произошел в центре оккупированного Луганска в ночь на 1 августа, в результате чего поврежден памятник ликвидированным наемникам РФ.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс террористов "ЛНР" "Луганский информационный центр", передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 1 августа неизвестные пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", - сообщают террористы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ о взрывах в оккупированном Луганске 7 июля: один из них произошел в районе "штаб-квартиры" боевиков

По их словам, взрыв прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов" в центре оккупированного Луганска. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей наемника РФ. В результате инцидента никто не пострадал.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В результате инцидента никто не пострадал", а металолом вцілів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Орки металу пожаліли і зліпили те гівно з бетону.
Чи сильно його покоцало - невідомо. Його одразу тентом накрили.
Доречі, цей "монумент" рік тому вже раз підривали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В мережі виклали відео.
Ну шо сказать? Майже вціліло те лайно. "Ополченцю" трохі пердак порвало.
https://www.youtube.com/watch?v=KG0NCPKUsdY
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Американцы просто завидуют Порошенко,кто они?Нищеброды- демократы,а наш Президент успешный бизнесмен,миллиардер,даже враги в РФ его уважают и боятся трогать его бизнес в их стране
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот правильный памятник...
Поставим в украинском Воронеже...
Памятник ликвидированным террористам пытались взорвать в центре оккупированного Луганска - Цензор.НЕТ 5301
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В своїх питайте, кого ці найманці вже допекли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-то в СССР ставили памятники неизвестному солдату Алеше,а это вероятно Памятник Искренне Заблувшемуся Десантнику Алеше.....да можна сократить название,и использовать заглавные буквы,так название будет более точным
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвили: Я говорил с Трампом, Порошенко сядет в тюрьму

https://www.youtube.com/watch?v=L6EqoGHTxhs&t=270s
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сумна звістка !
Помер академік РАН Ю.Рижов. Один з найвидатніших діячів 20-го сторіччя в газузі механіки повітря і рідин. Вніс надзвичайно великий вклад в теорію надшвидкісного руху в середовищі газів та рідин (ракетна галузь та літакобудування). В 2014-му році підписав звернення до Путіна з вимогою припинити воєнні дії на території Україні та припинити підтримку терористів в Україні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень жаль(((. Умнейший дядька был(((. Смотрел его интервью с Сашей Сотником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туда ему и дорога. Когда ватная нечисть будет выведена из Донбасса, этот "памятник" ждёт почётная миссия созидания в виде кошачьего наполнителя или гальки для укладки асфальта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, да кому та куча металлолома нужна? Просто нужно аборигенов в тонусе поддерживать, а никто из оставшихся именитых наберлиноходильцев не хочет лифтами пользоваться и у окна Шмеликов ловить. Вот и делают картинку про длинные руки "фошиздкой фунты" на чем могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я что то не понимаю или воевать надо не с памятниками, а сепарами и войсками рф
 показать весь комментарий
Ответить
 
Воевать надо и с памятниками в том числе! Их повреждение сепарам как ножом по яйкам! А все что подрывает боевой дух - нам на пользу!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты хочешь сказать что если бы снесли памятник бендере, то у всу упал бы боевой дух? это глупо
 показать весь комментарий
Ответить
 
не тот вариант. ВСУ на своей земле и прекрасно понимают, что кирпичём из-за угла никто не пришибёт., в отличие от обдроченцев и опущенцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты плохо знаешь обстановку, к добробатам и к всу не такие уж и тёплые чувства. да и этот цирк именуемый ато уже всех достал. украина с первых дней после революции начала войну с памятниками и только потом началось ато. так что война с памятниками как по мне тупая затея, как то по детски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ой,не надо стонов.. В Бердянске вон памятник Членину снесли и цветочки посадили.. И все прекрасно. А на нашей земле не должно оставаться ни памятников обдроченцам,ни их могил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда надо снести все памятники бендере и добробатам. на нашей же земле не должно быть тех кто воевал за фашистов и убивавших свой народ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
твоя земля? А где твоя земля,скотобаза лоханская? Нет у тебя земли. И не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не поверишь, в украине. но вам вышеватым сложно понять что есть и другая точка зрения.да и с твоей точки зрения и у тебя нет земли, кроме той в которой тебя закопают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твой народ - нквдисты, гэбэшники и вертухаи
 показать весь комментарий
Ответить
 
это лучше чем быть вышеватой и рагулём. я хотя бы не давлю однотипную фигню которой наполнены украинские сми и которую гнёт тупое быдло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...к добробатам и к всу не такие уж и тёплые чувства....

А к тому тогда тёплые чувства? Больше никого нет, кроме ВСУ.
Сейчас вообще только ВСУ.
Так что влажные и тёплые чувства понятно к кому остались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да это срань лоханская.. Пришло сюда ныть и жалость вызывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перед тем как отвечу, хотелось бы узнать. вы далеко живёте от боевых действий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот "памятник" второй раз взрывают? первый раз больше года назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у кацапов ночью какой-то мужик памятнику Николаю 2 и Алексею топором по голове дал. Теж гарно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего,приедет бурятский скульптор (авторПетуха) со своим сырьем и сделает лучше,чем был до взрыва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Придёт время (очень скоро), когда на нашей, украинской земле, не будет ни одного подобного позорноги типа памятника дегенератам и дебилам. А могилки всяких мразей жопочленцев сравняют грейдерами и бульдозерами с землёй, предварительно выкопав всю эту проросийскую падаль и зарыв её на помойках и свинарниках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, нужно оставить... И посадить на их могилках САД... Просто сад... Деревья растут долго... И мамы, проходя мимо, на вопрос :"Мама, а зачем такой сад посадили?" будут отвечать: "Сынок, этот сад посадили, чтобы люди помнили - "Кто с мечом придёт, от меча сгинет...". А грушки, сынок, там, действительно, вкусные...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"от паха до шеи"... Вот так надо,чтоб каждому вжопочленцу и разорвало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хотят быть "даунбасситами" и немножко подъзаипал "ското-рюзьке мирЪ"?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не боись, скоро появится какое то украинское дрг, которое его взорвало. так всегда происходит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПамятник ликвидированным террористам пытались взорвать в центре оккупированного Луганска
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти