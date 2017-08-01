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Все про:АЭС (350) Беларусь (2659) Литва (1175) Россия (71648) Грибаускайте (149)

 РФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте

грибаускайте

Россия может использовать строящуюся Белорусскую АЭС в Островце в качестве "неконвенционального оружия".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом 31 июля в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу.

Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы - строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие.

По словам Грибаускайте, активная роль США в региональном энергетическом секторе приобретает стратегическое значение.

"Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты - это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", - подчеркнула президент Литвы.

По словам Грибаускайте, долгосрочное участие США в обеспечении безопасности региона "жизненно важно для стран Балтии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США удвоят количество истребителей на время белорусско-российских учений "Запад-2017", - Грибаускайте

"Роль самого мощного союзника по НАТО в достижении решений в сфере региональной противовоздушной обороны является определяющей, а постоянное присутствие военных и техники США в Балтийских странах - сильнейшее средство сдерживания", - заявила она.

Стройплощадка Белорусской АЭС расположена у северо-западной границы Республики Беларусь в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.

Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2019 году, второй - в 2020 году.

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству АЭС - российская компания "Атомстройэкспорт", в качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные организации.

Напомним также, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.


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В Чорнобилі підірвало совково-ординські розпи*дяйство і авторитарна нелюдяна система.
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Хватит скиглыть ,нужно капустут сажать ,делом заниматься
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Ага, все с электричеством, а мы при свечах должны сидеть(вот фигушки).
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На чью голову упал реактор в Беларуси?4 августа 2016 ЧП на БелАЭС взволновало европейских политиков и белорусских экологов. Некоторые из них говорят о необходимости закрыть проект.Однако глава Объединенной гражданской партии и координатор общественной кампании «Островецкая атомная - это преступление!» Николай Уласевич заявляет, что реактор упал при установке в реакторном отделении строящейся АЭС. Ссылаясь на свои источники, Уласевич сообщает, что «330-тонный агрегат по неизвестным причинам сорвался и рухнул вниз с высоты от 2 до 4 метров»

Минэнерго Беларуси признало факт инцидента
26 июля во второй половине дня Министерство энергетики признало инцидент, сообщив, что нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости.при свечах и возможно раз в год http://cs8.pikabu.ru/images/big_size_comm/2016-04_5/146156998216729337.jpg
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У нее уже давно крышу рвет знатно. Такой порой бред отборный
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Ты такой же убогий и тупой как и твой царек. Даже если рассматривать АЭС за скобками использования ее как оружия у страны уже с ней куча проблем. Мало того что там ЧП один за одним при постройке, проблема с финансированием заключались в рашкинских рублях ,а закупки идут за баксы, стоимость уже надо увеличивать, стоит ее в основном рашка соответственно весь гешефт энное количество лет будет идти туда, но опять же с чего гешефт если это электричество брать никто не будет, куда его продавать? Отходы радиактивные где хранить? Давай спетросянь еще что-нибудь.
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Отходы - неплохо бы в Литву. Поможем им по кредитам расплатиться (а то, по её выступлению похоже - они думают, что американские базы помогут))
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Я тебя огорчу, фармацевт недоучка, отходы будут хранить в Беларуси ибо скрепная роцея их хранить у себя не планирует. Касательно "загнивающей" Литвы -то намедни на одном из рынков Вильнюса был запечатлен никто иной как паша якубович глав ред совбелки.- главный хулитель НАТО и Запада, предпочитает затариваться в Литве. Не удивлюсь если у него том и домик есть. Хотя это очень характерно для вас костерить Запад, а ночью под одеялом ,чтобы никто не видел есть пармезан.
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Від Казламордії можна чекати чого завгодно.
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Эьо было сказано, чтобы белорусы начали волноваться ?
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я, так розумію)), що кількість (занепокоєностей)), повинна перерости в якість -
тобто весь Захід введе для россосії дійсно дієві санкції - заборона купівлі сировини (особливо нафти-газу), відключення від свіфту й верифікація і наступне заморожування кацяпських активів в західних банках!
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А тем временем, баржа с арбузами ночью прибыла в Киев и утром неожиданно обрушила котировки. Брокеры ягодно-плодовой биржи в панике! Продолжение следует...
РФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 4079
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Кстати, минстецивские получили вказивку срочно написать оду о том, как капитан баржи, невзирая на сопротивление кавунов-зрадофилов доставил груз из Херсона в Киев...
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рф будет делать абсолютно все, что ей будут позволять.
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- Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, - сказал король. - Я запрещаю тебе зевать.
- Я нечаянно, - ответил Маленький принц, очень смущенный. - Я долго был в пути и совсем не спал...
- Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, - сказал король. - Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
- Но я робею... я больше не могу... - вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
- Гм, гм... Тогда... Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...

(c) Экзюпери
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Заец классику начал цитировать. Что-то неладно в датском королевстве((с)
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Русня опять отличилась.

Бухой "русский физик" по пьяни чуть не взорвал андронный колайдер. К счастью его вовремя заломали.

http://worldnewsdailyreport.com/drunk-employee-arrested-at-cern-after-causing-3-2-magnitude-earthquake/

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Да, эта женщинка умеет вешать ярлыки, сказывается работа в Вильнюсской высшей партийной школе. Даже, если она и в чем-то права , веры таким перебежчикам нет.
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Posmotrish kak eta stancija zatianet Belarus v kreditnuju piramidu,xotia vy i tak v neij
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"Нет" ответил Бельгийский заец он же Борборис он же Сонька золотая ручка.
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ оружие - это оружие, не подпадающие под действие конвенций (т. е. не запрещённое ими; конвенциональная война - традиционная).
НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ оружие - относящиеся к перечню оружия, подпадающего под действие конвенций, т. е. запрещённое конвенциями!!!!

На крайняк есть МАГАТЭ которое в любой момент может проверить технические стандарты при строительстве и любая страна вправе обратится туда за внеочередной инспекцией. К слову....Большое внимание в деятельности МАГАТЭ уделяется вопросам обеспечения безопасности ядерной энергетики, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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"На крайняк есть МАГАТЭ..."
Теоритический да, практический нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте
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