 РФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом 31 июля в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу.
Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы - строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие.
По словам Грибаускайте, активная роль США в региональном энергетическом секторе приобретает стратегическое значение.
"Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты - это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", - подчеркнула президент Литвы.
По словам Грибаускайте, долгосрочное участие США в обеспечении безопасности региона "жизненно важно для стран Балтии".
"Роль самого мощного союзника по НАТО в достижении решений в сфере региональной противовоздушной обороны является определяющей, а постоянное присутствие военных и техники США в Балтийских странах - сильнейшее средство сдерживания", - заявила она.
Стройплощадка Белорусской АЭС расположена у северо-западной границы Республики Беларусь в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.
Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2019 году, второй - в 2020 году.
Основной партнер Беларуси в проекте по строительству АЭС - российская компания "Атомстройэкспорт", в качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные организации.
Напомним также, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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Минэнерго Беларуси признало факт инцидента
26 июля во второй половине дня Министерство энергетики признало инцидент, сообщив, что нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости.при свечах и возможно раз в год http://cs8.pikabu.ru/images/big_size_comm/2016-04_5/146156998216729337.jpg
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тобто весь Захід введе для россосії дійсно дієві санкції - заборона купівлі сировини (особливо нафти-газу), відключення від свіфту й верифікація і наступне заморожування кацяпських активів в західних банках!
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- Я нечаянно, - ответил Маленький принц, очень смущенный. - Я долго был в пути и совсем не спал...
- Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, - сказал король. - Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
- Но я робею... я больше не могу... - вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
- Гм, гм... Тогда... Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...
(c) Экзюпери
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Бухой "русский физик" по пьяни чуть не взорвал андронный колайдер. К счастью его вовремя заломали.
http://worldnewsdailyreport.com/drunk-employee-arrested-at-cern-after-causing-3-2-magnitude-earthquake/
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НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ оружие - относящиеся к перечню оружия, подпадающего под действие конвенций, т. е. запрещённое конвенциями!!!!
На крайняк есть МАГАТЭ которое в любой момент может проверить технические стандарты при строительстве и любая страна вправе обратится туда за внеочередной инспекцией. К слову....Большое внимание в деятельности МАГАТЭ уделяется вопросам обеспечения безопасности ядерной энергетики, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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Теоритический да, практический нет.
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почему?
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