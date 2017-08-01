 Террористы ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.
"Во-первых, это информация о количестве обстрелов со стороны ВСУ, которая якобы существенно увеличилась. При этом, например, под обстрел всего за сутки с 30 по 31 июля якобы попали аж 23 района населенных пунктов ОРДО, конечно же с использованием оружия, запрещенного минскими договоренностями.
Во-вторых, 31 июля главный спикер НВФ ОРДО Эдуард Басурин сделал еще одно громкое заявление: "Украинские военнослужащие к среде, 2 августа 2017 года, намерены провести ряд обстрелов в зоне конфликта и попытаться обвинить в них силы "ДНР". С сегодняшнего дня командованием "АТО" организованы выезды нескольких групп журналистов, в том числе иностранных, в зону проведения антитеррористической операции. Цель их приезда - подготовка постановочных сюжетов обстрелов территории, подконтрольной ВСУ, с последующим обвинением "ДНР" в нарушении Минских соглашений. Материалы Должны будут выйти в ближайшие 1-2 дня".
После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное "возмущение" действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и на этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию. Вот, только в украинских и иностранных СМИ "обещанные постановочные материалы" вряд ли появятся, в отличие от СМИ ОРДЛО и Российской Федерации", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.
Вместе с тем, в центре отметили, что НВФ ОРДЛО регулярно препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.
Так, в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ в Украине только за июль этого года четко зафиксированы 27 случаев ограничения передвижения и сознательный недопуск боевиками в определенные районы на временно оккупированной территории Украины патрулей СММ ОБСЕ: "За этот же период НВФ ОРДЛО четыре раза обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии, и трижды препятствовали их работе, применив средства радиоэлектронной борьбы".
"Итак, такими действиями НВФ ОРДЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями, желание дискредитировать ВСУ накануне заседания ТКГ и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - подытожили в СЦКК.
Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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