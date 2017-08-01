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 Террористы ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК

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Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены огласить 2 августа в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

"Во-первых, это информация о количестве обстрелов со стороны ВСУ, которая якобы существенно увеличилась. При этом, например, под обстрел всего за сутки с 30 по 31 июля якобы попали аж 23 района населенных пунктов ОРДО, конечно же с использованием оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Во-вторых, 31 июля главный спикер НВФ ОРДО Эдуард Басурин сделал еще одно громкое заявление: "Украинские военнослужащие к среде, 2 августа 2017 года, намерены провести ряд обстрелов в зоне конфликта и попытаться обвинить в них силы "ДНР". С сегодняшнего дня командованием "АТО" организованы выезды нескольких групп журналистов, в том числе иностранных, в зону проведения антитеррористической операции. Цель их приезда - подготовка постановочных сюжетов обстрелов территории, подконтрольной ВСУ, с последующим обвинением "ДНР" в нарушении Минских соглашений. Материалы Должны будут выйти в ближайшие 1-2 дня".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное "возмущение" действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и на этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию. Вот, только в украинских и иностранных СМИ "обещанные постановочные материалы" вряд ли появятся, в отличие от СМИ ОРДЛО и Российской Федерации", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Вместе с тем, в центре отметили, что НВФ ОРДЛО регулярно препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.

Так, в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ в Украине только за июль этого года четко зафиксированы 27 случаев ограничения передвижения и сознательный недопуск боевиками в определенные районы на временно оккупированной территории Украины патрулей СММ ОБСЕ: "За этот же период НВФ ОРДЛО четыре раза обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии, и трижды препятствовали их работе, применив средства радиоэлектронной борьбы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" с целью провокаций обесточили Донецкую фильтровальную станцию, - украинская сторона СЦКК

"Итак, такими действиями НВФ ОРДЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями, желание дискредитировать ВСУ накануне заседания ТКГ и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - подытожили в СЦКК.

Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Ссылка на Басурина не делает чести нашей стороне, с него даже запоребрики ржут .
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Воно-то так. Але ж БАСТАРДін і фантазер, шельма, ще той! Може, наприклад, придумати закидати позиції ВСУ продукцією Луганової (шмурдяком) з метою дискредитації, або травичкою з амфетамінами. Тільки не від нього залежить дискредитація, а від самих ВСУ, які не будуть піддаватися на провокації.
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И что пусть болтают, а территорию ордло вместе с жителями давно нужно было уничтожить.
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Очередное заседание состоится? Значит перемирие очередное..., это правильно, а то ВСУ уже очухались от "хлебного" и имеют наглость отвечать на обстрелы...
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Остап Вишня





В центре Луганска взорвали памятник погибшим ополченцам
- Слава Украине!
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Та пусть бы уже обстреляли по-нормальному разок. Сепары и так постоянно ноют что наши их обстреливают, так пусть хоть не зря ноют и не врут. Всем давно уже известно расположение всяких "комендатур", "штабов" и прочей ОРДЛОвской нечисти. Как правило это бывшие отделения милиции, исполкомы или сбу... Дать одновременно несколько залпов из всего что можно, а потом кому надо - пусть пробуют доказать, кто и откуда стрелял..
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Программа ВРЕМЯ 1982

В московияТВ словарь не меняется уже больше 30 лет. Поменяйте этим идиотам методички!﻿
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Подвесной мост между Симеизом и скалой Дива во временно оккупированном Крыму, который открыли в 26 июля 2017 года, уже недоступен для посетителей, поскольку рухнул нахрен. Керченскому мосту приготовиться

Террористы ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6261
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как по мне эти минские договорённости ни кто не выполняет, так зачем трындеть что каждая из сторон их выполняет, а другая нет. зачем этот цирк...
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Они изначально неприемлемы - как их можно выполнять? И страны, которые участвовали - ни пришей к ... рукав - пока не ответят подписанты Будапештского меморандума - всякие лягушатники и Германии до спыны.
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война тоже неприемлема, но тем не менее её начали. теперь правда это ато именуется. ну а если так ненужны эти переговоры, тогда зачем их проводить?
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