 Враг за сутки осуществил 18 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов, боевики по различным направлениям 5 раз били из минометов калибром 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского, находящегося на луганском направлении.
На донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Здесь, вечером, преступники трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам.
Украинские бойцы огонь открывали 8 раз.
На мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.
"В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины. На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия не запрещенного минскими договоренностями", - сказано в сообщении.
Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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