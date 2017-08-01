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 Враг за сутки осуществил 18 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб

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Минувшие сутки в зоне АТО в очередной раз завершились повышением активности российско-террористических группировок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов, боевики по различным направлениям 5 раз били из минометов калибром 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского, находящегося на луганском направлении.

На донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Здесь, вечером, преступники трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам.

Украинские бойцы огонь открывали 8 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО

На мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.

"В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины. На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия не запрещенного минскими договоренностями", - сказано в сообщении.

Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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