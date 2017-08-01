 Пентагон обеспокоен планами Турции купить зенитные комплексы С-400 у России: Это может усложнить отношения внутри НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО, покупая вооружение, одновременно делали инвестиции в наш альянс", - заявил в понедельник, 31 июля, представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.
В то же время покупка "операционно-совместимого оборудования, в целом, хорошая идея", добавил он.
Напомним, с середины июля Турция ведет переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-400. Сумма сделки может составить 2,5 млрд долларов. Два комплекса могут быть поставлены из РФ уже в 2018 году, а еще два планируется произвести в самой Турции.
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А цель одна -ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ БОСФОР
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А про английский Гибралтар вы забыли -1.5 км ширины и контроль НАТО ?
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Думаю , что взятие под контроль Босфора- это супер задача у хула. И поэтому туркам надо искать штирлицов руцьких по всем ведомствам - их там мильон.
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Эрдоган очень умный политик, это не хуйло из подворотни Пидарбурга, и после удара Томагавков по Сирии он понимает, какое говно с400.
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Вон Сименс как заметушился
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:p
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поэтому для полноценной защиты надо или делать ЗРК самому или покупать у всех сторон чем турки и занялись
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мало обращает внимание на все эти "крутости".
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Устав НАТО не запрещает.
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Теперь российские С 400 будут защищать небо Турции от самолетов НАТО...
Что дальше ? Эрдогаша прикупит китайскую ядерную бибму ?
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