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 Пентагон обеспокоен планами Турции купить зенитные комплексы С-400 у России: Это может усложнить отношения внутри НАТО

с-400

США подвергли критике планы Турции приобрести у России зенитные комплексы С-400.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО, покупая вооружение, одновременно делали инвестиции в наш альянс", - заявил в понедельник, 31 июля, представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция внесла в "черный список" более 4 тысяч россиян из-за подозрений в связях с ИГИЛ

В то же время покупка "операционно-совместимого оборудования, в целом, хорошая идея", добавил он.

Напомним, с середины июля Турция ведет переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-400. Сумма сделки может составить 2,5 млрд долларов. Два комплекса могут быть поставлены из РФ уже в 2018 году, а еще два планируется произвести в самой Турции.


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Турцию поменять в НАТО на Украину., и пусть Эрдогаша с Хуйлом друг другу в бане спинку моют. )
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Країни не гральні карти в колоді- це лише хУЙЛО так вважає.
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пускай Эрдоган попросит у Хуйла побольше ремкомплектов для ремонта С-400. А в ремкомплект входит: манжеты для ручного насоса, резиновый клей и заплатки
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если бы не Босфор и Дарданеллы, нахождение Турции в НАТО было бы под большим вопросом. а так из-за стратегически архиважного положения Турции им сойдет с рук и не такое безумство, как спонсирование хуйла несколькими миллиардами.
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Вот видишь, ты не в курсе дела. К с400 в комплекте идут 25 бульдозеров ЧТЗ, они тоже анало-говнет, куда до них всяким там Катерпиллерам. Так вот, в месте установки с400 эйные бульдозеры будут исправлять кривизну земли в радиусе 100 км.
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Если нам нужно будет бомбить какую то территорию С-400 это лучшее что мы хотели бы там видеть-говорят в Израиле.
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Ну С-400 дешевле Пэтриотов да и необходимость их для Турции спорная, против кого их турки использовать собрались ?
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Руцькие втерлись к туркам .
А цель одна -ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ БОСФОР
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Возможно, тем более это показатель что их мышление осталось на уровне Крымской войны, американцы спокойно со Средиземного попадут куда надо .
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Вопрос в беспрепятственном проходе кораблей и лодок через Босфор груженых ' гумконоем". Ведь руцькие имеют транспортный доступ только к черному.
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Почему, Кузя же не с Черного пришлепал к Сирии .
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Долго шлепал и Ла Манш насмешил .
А про английский Гибралтар вы забыли -1.5 км ширины и контроль НАТО ?
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Бывала в Стамбуле , в курсе.
Думаю , что взятие под контроль Босфора- это супер задача у хула. И поэтому туркам надо искать штирлицов руцьких по всем ведомствам - их там мильон.
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Чето мне кажется, что Эрдоган разводит руководство НАТО, что-что хочет себе выторговать.
Эрдоган очень умный политик, это не хуйло из подворотни Пидарбурга, и после удара Томагавков по Сирии он понимает, какое говно с400.
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Да введите санкции против руцькой оборонки( шо нельзя у них покупать ) и все планы руцьких накроются медным тазом .
Вон Сименс как заметушился
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А что это даст София ? Турки не в ЕС и самодостаточны в своей политике .
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Опять хуйло ввел санкции против русни, теперь вместо месяца, визу в США придется делать год
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Свято наближається Пентагон и Государственный департамент США разработали план по поставкам Украине противотанковых ракет и другого вооружения.Об этом со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.Отмечается, что стороны ожидают одобрения от Белого дома.По словам американских дипломатов и военных, вооружение "оборонительное" и будет направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы".
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Проблема не в покупке комплексов , а в том КТО ПОТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЕРВИС . Если руцький продукт, то от руцьких потом зависят.
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Так в том то и дело что - еще два планируется произвести в самой Турции. Источник: https://censor.net.ua/n449880
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Произвести- крупноузловая сборка , как я понимаю. А все ньюансы будут вести из раши. Это как мобильный телефон- у каждой модели своя зарядка и разъемы не подходят.
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видимо турки хотят быть защищенными в том числе и от самолетов НАТО, очевидно что в любом технически сложном оружии есть скрытые средства удаленного контроля, попробуй догадайся какой чип по внешнему сигналу отключит ракете двигатели или инициирует самоуничтожение, помнится у саддама хуссейна так истребители попортили, отключив им навигационные системы

поэтому для полноценной защиты надо или делать ЗРК самому или покупать у всех сторон чем турки и занялись
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Это "планы". Вчера репортаж с хуйлом смотрел , так у него план с NASA осваивать Венеру.
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Ага, вот куда уволенный персонал посольства собрался.
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У меня аж челюсть отвисла, хуйло Россию освоить не может, предприятия закрываются, деревни без дорог , газа, школ и больниц. 20 миллионов за чертой бедности, а оно сидит и заявляет , что Венеру будет осваевать!!!!
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Ну так Луну уже освоили, Марс на церковные приходы поделили, вот и очередь Венеры подощла, а 100 млн дебилов будут плескати в долоні .
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Венерические планы, кароче... На то оно и хуйло!
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Может ты не понял, не с NASA а с Кабаевой, не осваивать венеру а лечить венер.ическую болезнь. У Кабаевой. Триппер. Она стааарая блядь.
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Так они-же кенты, хотя.... Хотя для хуйла насрать на своих кентов не проблема. Оно-же хуйло.
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Хороший пост, правда выставивший всю верхушку СССР и педерации полными валенками, они ж уже 69 лет воюют с "Рогами и копытами " .
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кацапы и такое могут продать выдав за настоящие...
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Беспокоятся зря У параши все это надувное а комплексы в основном в собственной неполноценности
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К ним в комплекте полагается еще устройство для выравнивания кривизны Земли:
Пентагон обеспокоен планами Турции купить зенитные комплексы С-400 у России: Это может усложнить отношения внутри НАТО - Цензор.НЕТ 8802
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В Эрдогана, просто завышенное чувство модерна . Ну знаете как например- Вот!!! ,купил вещичку от Диор(завидуйте)!!!... Судя по тону представителя Пентагона, истинных капиталистов волнует больше инвестиционная сторона вопроса, а не то что Турция вдруг станет "крутой". С-400,ну и что? ВВС Израиля,когда выполняют свои задачи в этом регионе ,
мало обращает внимание на все эти "крутости".
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Какая напряженность?
Устав НАТО не запрещает.
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Ахуенный у Штатов союзник в виде Турции Эрдогана, да настолько, что Штаты вынуждены были сове ЯО, размещенное на базе "Инджиллик", после демонстративного обесточивания базы турками, вывезти и разместить на территорию Румынии.
Теперь российские С 400 будут защищать небо Турции от самолетов НАТО...
Что дальше ? Эрдогаша прикупит китайскую ядерную бибму ?
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Эрдоган должен путину за то что тот его предупредил о путче, вот пришло время долги отдавать, пусть это выглядит как подписание контрактов на поставку этих комплексов, рашке валюта в скором времени ой как понадобится.
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Теперь касабские самолёты , которые будут нарушать воздушное пространство Турции ( как пару лет назад ) будут сбиваться ракетами собственного же , касабского производства . .
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думаю, что это кредитование волютой под прикрытием, для удержания курса рубля, так как волюта в российских банках заканчивается.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон обеспокоен планами Турции купить зенитные комплексы С-400 у России: Это может усложнить отношения внутри НАТО
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