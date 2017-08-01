 За прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский военнослужащий был ранен, четверо получили боевые травмы", - сказано в сообщении.
Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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