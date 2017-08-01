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 За прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО

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Вчера, 31 июля, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий получил ранения, четверо - боевые травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский военнослужащий был ранен, четверо получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние украинских воинов, получивших ранения в зоне АТО, стабильное, все они в больницах, - Стельмах

Напомним, 30 июля российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Кацапи, хай вам НЕ щастить і НЕ здоровиться !!! І нічого шастати моєю Україною !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО
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