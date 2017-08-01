 "У нас коалиция абсолютно здорова", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".
"У нас коалиция абсолютно здорова. И очень важно то, что мы находим поддержку среди внефракционных депутатов и других групп и фракций", - отметил он.
"Голоса складываются по-разному: где-то 226, а где-то, как пенсионная реформа, 282. Сейчас принципиальная задача - подготовиться ко второму чтению по ключевым реформам, сформировать бюджет на 2018 год и принять его", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко пообещал не допустить досрочных выборов Верховной Рады. Глава государства выразил уверенность, что эти процессы спровоцируют внутриполитическую дестабилизацию в Украине, в чем заинтересована Россия.
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Или коаляция.
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Вспомнилось :
Українська сільська лікарня, огляд у гінеколога. Наприкінці огляду лікар сідає за стіл і починає писати висновок. Молода селянка запитує :
- Лікарю, а шо ви пишете?
- Шо шо, пишу шо здорова.
- Ой, лікарю, а ви можете написать шо маленька чи хоч така як у всіх ?
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