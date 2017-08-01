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 Политика Украины
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Все про:ВР (22890) коалиция (3825) Гройсман (3229) реформы (2757)

 "У нас коалиция абсолютно здорова", - Гройсман

гройсман

Коалиция в Верховной Раде существует и эффективно работает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".

"У нас коалиция абсолютно здорова. И очень важно то, что мы находим поддержку среди внефракционных депутатов и других групп и фракций", - отметил он.

"Голоса складываются по-разному: где-то 226, а где-то, как пенсионная реформа, 282. Сейчас принципиальная задача - подготовиться ко второму чтению по ключевым реформам, сформировать бюджет на 2018 год и принять его", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коалиции реально нет, этот парламент неработоспособен, - Садовый

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко пообещал не допустить досрочных выборов Верховной Рады. Глава государства выразил уверенность, что эти процессы спровоцируют внутриполитическую дестабилизацию в Украине, в чем заинтересована Россия.
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Каалиція, так каже людина з особливими потребами в білому
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"У нас коалиция абсолютно здорова"

Вспомнилось :

Українська сільська лікарня, огляд у гінеколога. Наприкінці огляду лікар сідає за стіл і починає писати висновок. Молода селянка запитує :
- Лікарю, а шо ви пишете?
- Шо шо, пишу шо здорова.
- Ой, лікарю, а ви можете написать шо маленька чи хоч така як у всіх ?
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"огласите весь список(коалиции), пожалуйста"
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Коалиция,а точнее ОПГ государственного масштаба у вас действительно большая.Это вы недавно по шести депутатам из "бальшой калалиции" продемонстрировали.Не оспоришь.
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Попытки построить, хоть как то, действующую коалицию!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас коалиция абсолютно здорова", - Гройсман
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