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Все про:байкеры (144) отказ (78) Путин (24076) Россия (71644)

 Пропутинским байкерам не дали грант президента РФ

хирург залдостанов

Байк-клуб "Ночные волки", известный своей поддержкой президента РФ Владимира Путина, впервые с 2012 года не получил президентского гранта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ", решение утверждено координационным комитетом по распределению президентских грантов под руководством первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Ночные волки" подали на конкурс три заявки. Две из них не допущены до экспертизы как не соответствующие требованиям конкурса. Так, местная организация "Ночные волки Измайлово г. Москвы" не смогла доказать необходимость проекта "Твоя Россия", создание "Карты туристической истории", ориентированной на иностранную аудиторию (2,6 млн руб.).

"Ночные волки Чечни" подали заявку, которая также не была рассмотрена, - об укреплении межнационального и межрелигиозного согласия на межнациональном фестивале путешественников "Побратим" (3,8 млн руб.).

Заявка московской организации "Детские новогодние елки в Байк-центре" на сумму 9,5 млн руб. была рассмотрена экспертами, но не удовлетворена.

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Начиная с 2012 года "Ночные волки" получили в рамках президентских грантов не менее 60 млн руб. Организация получала их ежегодно: 3,7 млн руб. в 2012 году на проведение байкерских елок (они стали ежегодными); в 2013-м - 3,5 млн руб.; в 2014-м - два гранта по 9 млн руб.; в 2015-м - 9 млн и 12 млн руб.; в 2016-м - 7 млн и 4,2 млн руб.

Байк-клуб "Ночные волки" стал известен благодаря экстравагантным формам поддержки президента РФ Владимира Путина, пропаганде патриотической идеологии, а также скандалам, связанным с организацией.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ под сосной позорные проср...ли
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Задолбовсранов так и не "вкурил" тезис ...."Сирия важнее"...
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Затевают...эта...русофобию...эта...затевают (с)
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Аксенов предложил пересадить крымских депутатов на болотоходы
Видать перепутал с "КОРАБЛЯМИ ПУСТЫНИ", для полуострова сподручнее будет на кораблях рассекать
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Корабль крымской пустыни- ослик .... там в Байдарской долине есть аж целая ферма ентих "кораблей".Пропутинским байкерам не дали грант президента РФ - Цензор.НЕТ 3669...Пропутинским байкерам не дали грант президента РФ - Цензор.НЕТ 5527
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Кто следующий будет отогнан от )(уйловской кормушки?
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кстати привет кацапам из Ирана, им тоже санкции только на пользу, теперь лук по баксу штука

Пропутинским байкерам не дали грант президента РФ - Цензор.НЕТ 1232
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«Убедилась, что Савченко - агент Кремля»: экс-пленница «ЛНР» указала на важный момент

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко является агентом российского Кремля, и это могут подтвердить все украинцы, захваченные в заложники на Донбассе.
Об этом «Радио Свобода» заявила экс-пленница «ЛНР» Гайде Ризаева.
«Верно было расценено и волонтерами, журналистами, многими структурами, политическими силами мое заявление (относительно Савченко. - Ред.) и проведено сравнение сквозь призму того, как сидела в плену я, и как сидела Надежда Савченко. С каждой ее репликой и факту поведения я убеждаюсь очередной раз, что это действительно агент Кремля», - отметила Ризаева.
По ее словам, с этим утверждением также согласятся все пленные.
«В плену априори нельзя кричать «Слава Украине!», сидеть в белоснежной футболке с трезубцем. Лично на моих глазах, Серовецкого, Назарова, с которыми я попала в плен в 2014 году к Козицыну (так называемый атаман «Всевеликого войска Донского» Николай Козицын. - Ред.), просто отрубили руку человеку из «Правого сектора», у которого была татуировка трезубца. Те реплики, которые она (Савченко. - Ред.) говорила, находясь в таком плену, - массовый всенародный обман», - добавила экс-узница.
Она добавила, что в плену невозможно было и слова сказать.
«А сидеть в СИЗО, где за тебя... в том числе и я очень сильно переживала за судьбу Нади Савченко, пока мне в один прекрасный вечер 7 августа 2016 года не позвонила помощница Савченко и попросила прийти и сказать, что моим освобождением занимался Медведчук. Какой Медведчук?! Моим освобождением занималась именно группа «Патриот», в частности, Оксана Билозир, Олег Котенко, Вячеслав Гришаев. Я не разделяю Медведчука, Рубан, Савченко, Будыка. Для меня это один узел, одна упряжка, которая ведет в Кремль» - резюмировала Ризаева.
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А шо зря кормить? В Европу пробраться не можете, рейхстаг не захватили до сих пор, пришлось сарай строить на кацапии
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Фсьооо, у 3/14дараса-задомвстанова в косметичке хоть шаром покоти!
Но есть такая легенда, называется "Санкции нам только на пользу!"...
Кароче - ничего страшного с этими мото-3/14дарасами не зделается!
Перетопчутся на обычном вазелине...)))
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Как бэ намекает что с деньгами у фюрера всё напряжней и напряжней. Теперь на всех не хватит. Вспоминайте скоты любимое занятие руцько медведя -- сосать..,можете лапу, а можете писос. Но сосать вы будете точно. Бортонули вас клоунов, может теперь хоть ваших дибильных пробегов по Европе станет меньше.
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