 Мать убитого школьника Чубенко об освобождении террориста Погодина: Надеюсь, Украина этого так не оставит

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии Радио Свобода.
"Я узнала об освобождении Погодина вечером 29 июля из соцсетей. Очень радовались те, кто за него хлопотал, что Вадим на свободе. Пока на свободе, я думаю", - сказала она.
"Я думаю, что все-таки необходимые бумаги - не знаю, дошли они или нет, - будут рассмотрены, что Украина этого тоже просто так не оставит. Мне в суде сказали, что документы (для экстрадиции. - ред.) отправлены в Россию. Я думаю, справедливость должна восторжествовать. Уголовное дело заведено в "ДНР", они там признаны преступниками. Я думаю, мой сын - это не единственная их жертва", - добавила Чубенко.
"Я не знаю, почему его (Погодина. - ред.) освободили. Может быть, за него хлопотали люди, приближенные к государству. Я надеюсь получить ответ из российской прокуратуры. Я посылала им письмо: получили ли они документы, рассмотрели ли их", - рассказала мать.
"Поймите: на территории Украины гражданин Украины убил - вернее, зверски замучил - несовершеннолетнего гражданина Украины. Поэтому логично, что они должны были рассмотреть документы и экстрадировать его на территорию Украины, где было совершено преступление", - сказала Чубенко.
Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.
30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
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Вы только вдумайтесь : ведь это падло, Погодин (падло, потому что не отрицает даже в своих показаниях, что казнил несовершеннолетнего за шарфик ФК Карпаты всего-то), - гражданин Украины . . . И, давайте признаемся себе честно, - если бы не такие вот Погодины в АР Крым, в Севастополе, в Донецке, в Луганске, то хрен бы путяра мог тут творить то, что он творит.
Таких погодиных тут тысячи, которые ненавидят всё украинское, ходя с украинским паспортом в кармане.
Тем, кто трындит про нарушение Латвией-Литвой-Эстонией прав человека по поводу непредоставления гражданства некоренным жителям, надо сразу в челюсть бить . . .
После окончания войны необходимо изменить Конституцию (в плане отмены запрета лишения гражданства) - вся эта шушера "русскомировская" в юго-восточных провинциях нашей страны должна быть отфильтрована : сначала приостановить гражданство всем, кто числится в регистре избирателей по данным регионам. И разбираться : тем, кто выехал на подконтрольную территорию (реально), сразу его восстановить - раз бежали к нам, значит свои (в основном). Тем, кто бежал в россию - отменить + запрет на въезд для начала на 5 лет, а там проверка углублённая, почему бежал именно туда, а не на подконтрольную правительству Украины территорию. Тем, кто остался там и служил в ДНР/ЛНР (от стояния на блокпостах до службы в органах местной власти, если есть документальные свидетельства от бумажек до официальной информации в СМИ и Интернете, например фото с мероприятий террористов и т.п.) - отменить. С депортацией будет сложно, слишком много, но надо сделать, причём пожизненно (и это кого не посадят за преступления). Тем, кто просто там жил, не служил в силовых структурах, против Киева не воевал, в органах власти террористов не работал - тем восстановить гражданство (по желанию) после сдачи экзамена по украинскому языку и истории Украины + проверки на полиграфе на предмет совершения преступных деяний + при условии неучастия в "референдумах" и т.п. Если участвовал - гражданство отменить, дать только справку о ПМЖ. Но даже тех, кому гражданство восстановлено, к выборам (в т.ч. местным) допускать через 10 лет после окончания оккупации (в плане права голосовать). При этом, в отступление от Конституции (к сожалению, но необходимо) в местные органы власти и самоуправления разрешать после конца оккупации баллотироваться только тем гражданам, которые воевали в составе сил АТО + которые бежали на подконтрольную правительству территорию (ну и жителей неоккупированных территорий тоже, если переедут) - а тем, кто пожил под оккупантами пожизненно эту возможность (право быть избранным) закрыть. И игнорить вопли Европы по поводу неправильности такого разделения граждан на касты - они не могут давать оценку, у них войны свыше 70 лет не было и Европейская конвенция о правах человека принималась в совершенно других общественно-политических условиях. У нас ситуация в некотором роде уникальна - такого массового предательства страны частью её населения давно не было. В последний раз это было при аншлюсе Австрии и захвате Судетской области Чехословакии. Так что Европа пусть своё мнение о правах человека оставит при себе, а нам надо брать на вооружение опыт отношений Чехословакии и судетскими немцами после конца оккупации : поддержали Гитлера - извольте, чемонады в руки и нах.... С детьми, стариками, инвалидами - куда хотите, в россию-матушку, хоть во чисто поле. И это ваши проблемы, что вы там будете есть, где жить, на какие средства существовать . . . Хотели путина - идите к нему домой и поселяйтесь в его квартире.
Как-то так. Иначе такие как Погодин со временем опять голову поднимут. Лучше урезать свой демографический (и как следствие экономический) потенциал, чем жить рядом с убийцами, грабителями, насильниками и прочими негодяями, которые ненавидят страну, в которой живут. Пусть нас будет не 46, а 40 миллионов, но 40 миллионов тех, кто не будет звать врага в наш общий дом и открывать ему ворота. Даже если 35 миллионов. Свято место пусто не бывает - будет нормальная страна, вернутся наши эмигранты, а не вернутся - то и Бог с ними.
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