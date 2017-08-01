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 Тука о пленных: "У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен"

тука

В Украине нет правового механизма, предусматривающего обмен пленными в ходе конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "112 Украина".

По его словам, некоторые украинские бойцы находятся в плену с начала 2014 года. "Это очень сложная процедура, сложный вопрос, и не только с точки зрения эмоционально-нравственной, но и с юридической точки. У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен. Существует другой алгоритм: осуждение - помилование - передача той стороне", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно "дожимать" позицию по обмену заложников", - представитель Украины в ТКГ Айвазовская

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что количество удерживаемых наемниками РФ на Донбассе украинцев возросло до 137.
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А мене після вибрику з Саакашвілі вже абсолютно нічого не дивує...
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Всі ці юридичні колізії вирішуються введеням військового стану в окремих районах. Но тамженашилюді.
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Какие люди, если там уже во всю рублевая система расчетов, зарплаты пенсии, забудьте про тех людей, как думаете почему они другие регионы где украиноязычное население не качнули, бо там кацов никто бы не поддержал, а так они пришли к тем, кого туда раньше и переселили, чтоб в подходящий момент объявить что там их соотечественники
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У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен. Источник: https://censor.net.ua/n449874

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и че..нельзя ввести процедуру? дебилы бля..
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И что теперь? Вы прям всем по последней букве закона руководствуетесь всегда, законники мля.
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Щось все перейшло на комерційну основу: торгівля, обмін...
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Офигеть. 4 года войны. Нет, не конфликта, а войны. Нет законодательства об обмене пленных. Чем занимаются депутаты? Ананизмом. Прости, модератор, но я выскажусь. Эти педики, типа Ляшка,торгующие жопой, Мосейчуки, Гройсманы и другие торгаши, которые готовы родную мать продать за зеленые. Вот наша страна. Обидно, дико, во что превратили нашу Украину эти чмошники!!!
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Так у вас же щеколадных ублюков мироплановских не война с парашей и окупация територий,а АТО,как хуйло велел барыге,а то нападе.И не терористы лугандонские,а торговые партнеры,а параша - не окупант,а четкие управленцы. Надеюсь,те кто в плену и их родные проклянут вас до десятого колена,как и настоящие Украинцы - за предательство.
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Алекс. Я не считаю себя шоколадным ублюдком. Но отвечать за страну, за то, во что ее превратили - нам. И тебе и мне. Мы ответственны за это. И нам , только нам, решать, как дальше двигаться.
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Отвечать тем,кто привел к власти предателей,которые упиваються кровью наших солдат и уничтожили в котлах добровольцев и часть мобилизированых, и продолжают торговать с агресором и окупантом,еще и имея открытую границу,та которая контролируемая - За страну - да ,но не за этих тварей,которые устроили геноцид патриотов и Украинского народа.
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Добавлю Вас в друзья,если не против,может еще поговорим. А то сейчас на боковою - уже сегодня на работу .Заседелся. Удачи.
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Так это шо, со слов туки, наших пацанов незаконно обменивали на чертей?
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хм.. Да сбу пускай не бизнесменов прессует да контрабанду не крышует - а займется своей работой - отловом кацапо-диверсантов для обмена ... а их тут в Украине докуя тварей
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Зрадоидиоты с Цензора ещё много чего интересного не знают об этой войне
Тука, пожалуй, первый, кто озвучил эту проблему, которую давно пора поднять.
Жаль, что не озвучил другую, более важную, о которой я ему ещё полгода назад писал.
Хотя такое озвучивать широкой публике, пожалуй, не очень уместно.
А вот что-то предпринять уже можно было бы за это время.
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Тука как был сбывателем краденного и политической проституткой, так и остался. Гриша, где 1200000 за компутеры
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Так заложите. Или для ускорения надо пинка дать?
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Для того чтобы ввести это нужно официально признать, что у нас не АТО а ВОЙНА.... а при АТО нет военнопленных.... могут быть только заложники....а это другое "юридическое определение"...
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По логике Туки - теперь надо всех освобожденных вернуть обратно в Донецк, выписать законы и проголосовать три чтения в Раде при условии, что гарант не наложит вето...и лишь потом, с чистой совестью, продолжать делать обмен один к десяти! Понятно что заместитель, но иногда надо думать и своею головой!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТука о пленных: "У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен"
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