 Тука о пленных: "У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "112 Украина".
По его словам, некоторые украинские бойцы находятся в плену с начала 2014 года. "Это очень сложная процедура, сложный вопрос, и не только с точки зрения эмоционально-нравственной, но и с юридической точки. У нас в законодательстве не предусмотрена такая процедура, как обмен. Существует другой алгоритм: осуждение - помилование - передача той стороне", - сказал он.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что количество удерживаемых наемниками РФ на Донбассе украинцев возросло до 137.
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и че..нельзя ввести процедуру? дебилы бля..
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Тука, пожалуй, первый, кто озвучил эту проблему, которую давно пора поднять.
Жаль, что не озвучил другую, более важную, о которой я ему ещё полгода назад писал.
Хотя такое озвучивать широкой публике, пожалуй, не очень уместно.
А вот что-то предпринять уже можно было бы за это время.
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