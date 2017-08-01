 Задолженность населения за коммунальные услуги составляет 25,2 млрд грн, - Госстат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом информирует Государственная служба статистики.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июля 2017 года увеличился на 165,4 млн гривен, до 3 034,7 млн гривен. Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 316,5 млн гривен, до 8 867,3 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 125,4 млн гривен, до 11 199,3 млн гривен.
В июне среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Харьковской области (1 681,461 млн гривен), в Киеве (1 633,810 млн гривен) и в Днепропетровской области (1 514,392 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 691,358 млн гривен), Днепропетровской (1 480,042 млн гривен) и Киевской (1 444,244 млн гривен) областях. Наибольшая задолженность по квартирной плате зафиксирована в Днепропетровской (595,947 млн гривен), Донецкой (316,525 млн гривен) областях и в Киеве (500,071 млн гривен).
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