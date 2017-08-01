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 США изучают варианты ответа на решение России по дипломатам, - Белый дом

дом белый

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американское руководство изучает возможные ответные меры на решение России уменьшить число сотрудников дипмиссий США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"В настоящее время мы изучаем наши варианты и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать", - сказала Сандерс.

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Вот тут и вспомнишь жирика с шампанским
Начали за здравие, кончили за упокой..
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так самое смешное, кацапы сами наступили на грабли- теперь обычным кацапам станет еще труднее получить визу в США
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Я подскажу - Выслать всех кацапов с США и заблокировать счета рюсске олигархов. Пусть пуйло побудет в роли ужа на сковородке
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Логично, если окурок держится за трон и обрастает долларами, самое время ударить точно в цель.
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Как вариант-поставка летального оружия Украине. И назвать это лендлизом.В кремле все пердаки разлетяться на фейерверки.
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вариант--- закрыть все дип учреждения, одно оставить для экстренных вопросов.
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Вырубите им свифт для начала. Уже и так он им почти не нужен .
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свифт вырубят в последнюю очередь, про "бегство капитала" слышал что-нибудь? думаешь чемоданами его "убегают"?
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путлер "кидає понти" висилає дипломатів... неначе перед об'явою війни... тільки не усіх а трошки так... "чіста шугануть" ... будуть дивитися на реакцію Америки. Якщо засцять то пудуть наслідки а якщо дадуть по вухах.... то теж можливо будуть наслідки бо путлеросія зараз я щур загнаний у глухий кут. Нажаль раборашисти в більшості пдтримують путлера.
Готуємося до війни , хочь і хочемо миру!
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Одного не пойму, что в параше так им нравится, что они так огорчились что их уменьшится число дипломатов
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пусть сделают время рассмотрения для америк. визы 1 год, а для ее получения введут для русских обязательный ректальный осмотр Чисто чтоб поржать....
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Думаешь, американским дипломатам интересно рассматривать кацапские немытые задницы?
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Ректальный осмотр с вживлением кацапам анального зонда. Чисто, шоб перемещения кацапов в США отслеживать. Хотя, в зависимости от размера зонда, не шибко-то кацапня и перемещаться сможет.

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Лучший ответ,это размещение баз с ракетами с ЯО на территории Украины.
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У меня такое вот: Фуйло пытается выйти из под контроля. Это- вторая попытка его. Первая, ровно три года назад- не прокатила. Не пропассаранила. Не прогрохотала. В этом- он разительно отличается от Гитлера.У того- с первой попытки- Враг Человечества. Что меня- огорчает. Невозможно просчитать следующие ходы...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША изучают варианты ответа на решение России по дипломатам, - Белый дом
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