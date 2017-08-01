 США изучают варианты ответа на решение России по дипломатам, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"В настоящее время мы изучаем наши варианты и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать", - сказала Сандерс.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
753 23
Колонна военной техники США, прибывшей на учения НАТО, проехала по городам Грузии. ВИДЕО(10)
Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в Москве(61)
При Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс(34)
Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство(83)
В России совсем запутались с ответом на американские санкции(0)
Он и его друзья еще поплатятся, - Маккейн о решении Путина выслать американских дипломатов(101)
Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России(172)
Начали за здравие, кончили за упокой..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Готуємося до війни , хочь і хочемо миру!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить