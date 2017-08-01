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Все про:ОГА (1401) украинский язык (664) Херсонщина (727) школа (1772)

 "Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", - начальник управления образования ОГА Криницкий

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В Херсонской области в 2017-2018 учебном году все первоклассники будут обучаться на государственном языке, в том числе и дети в 26 школах с русским языком обучения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ПИК, об этом заявил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Евгений Криницкий.

"Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", - сказал он. По его словам, такое решение было принято на коллегии ОГА в июне. "Это принципиальная государственная позиция", - подчеркнул чиновник.

Криницкий добавил, что учителя будут проходить переподготовку. Он уверен, что педагоги готовы работать на украинском языке. "С этим проблем нет", - подчеркнул начальник профильного управления.

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Он также рассказал, что большинство родителей стремятся, чтобы обучение было на украинском языке.

Что касается русского языка, то он будет преподаваться как язык национальных меньшинств. "Зависит от каждого учебного плана. В некоторых школах будет преподаваться как факультатив, в некоторых - как предмет", - пояснил чиновник.

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В Украине должен быть один язык - Украинский,как и государственый,так для обучения - а говорить на каком - это уже дело каждого. Дай Бог что бы и в других областях так делали. В детях будущее.
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В первую очередь те области, там где почти 100% русскоязычное население сделать украинские школы, вот к примеру как сейчас в Херсонской.
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Странно, что там до сих пор было обучение на русском...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", - начальник управления образования ОГА Криницкий
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