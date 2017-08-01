 "Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", - начальник управления образования ОГА Криницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ПИК, об этом заявил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Евгений Криницкий.
"Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", - сказал он. По его словам, такое решение было принято на коллегии ОГА в июне. "Это принципиальная государственная позиция", - подчеркнул чиновник.
Криницкий добавил, что учителя будут проходить переподготовку. Он уверен, что педагоги готовы работать на украинском языке. "С этим проблем нет", - подчеркнул начальник профильного управления.
Он также рассказал, что большинство родителей стремятся, чтобы обучение было на украинском языке.
Что касается русского языка, то он будет преподаваться как язык национальных меньшинств. "Зависит от каждого учебного плана. В некоторых школах будет преподаваться как факультатив, в некоторых - как предмет", - пояснил чиновник.
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