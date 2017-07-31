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Все про:США (13106) энергетика (985) уголь (695) Центрэнерго (32)

 "Центрэнерго" закупит 700 тыс. тонн угля в США

уголь сша

США заявили в понедельник, что впервые продадут уголь Украине, ослабив ее энергетическую зависимость от России и пророссийских боевиков на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В соответствии с достигнутой договоренностью, компания Xcoal Energy & Resources из Пенсильвании к концу года поставит украинской государственной компании "Центрэнерго" 700 000 тонн угля, чтобы помочь ей справиться с отоплением жилых и коммерческих помещений в зимние месяцы. Первую партию по цене 113 долларов за тонну планируется отправить из порта Балтимор в августе.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что для США эта сделка "играет ключевую роль в достижении господствующего положения на энергетическом рынке". Президент Дональд Трамп пообещал возродить американскую угольную промышленность, которая потеряла тысячи рабочих мест в связи с резким переходом США на более дешевые и чистые источники энергии, преимущественно природный газ, в то время как спрос на уголь в Европе и Азии вырос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик

Выступая в посольстве США в Киеве, президент Xcoal Эрни Трэшер назвал соглашение "историческим" и заявил, что компания "твердо нацелена служить нуждам Украины".
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да, ватаны уже позлорадствовали, рашисткий уголь был бы значительно дешевле, а донбасский вообще почти дармовой)
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Да, но мы уже платили (коммуналку) по цене Роттердам +, хотя Гройсман Ренат Алексеевич завозил его от сепаров. Так лучше платить Америке, чем сепарам и банде барыг.
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грося божился, что эта формула в рассчет цены не бралась...боюсь сейчас тут будет такой себе ньюйорк+++
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Будут барыги его кормить - только через парашу,глянь на объемы - это пиль в глаза - типа не покупаем и не торгуем.
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Зрадаватник, в Украине идет модернизация, в результате которой антрацит перестанет использоваться и скоро лугандоно-роиский уголь Укране будет совсем не нужен.
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"Украина в первом полугодии 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита...
При этом крупнейшими поставщиками угля в этот период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%). Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился с $446,3 млн до $631,1 млн. В то же время объемы поставки угля из США выросли в 3,5 раза - с $95,9 млн до $340,5 млн. В Канаде Украина купила угля на $109,6 млн"
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По сто $ лямов в месяц безальтернативные платят оккупантам только за уголь.
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это херня
они собираются газ в Европу поставлять по 100 после разжижения
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А когда выкупите уголь,дымящийся на складах подконтрольного Украине Донбасса?
Или это фишка такая:толкнуть тех,кто ещё лоялен к Украине,в объятия хуйла?
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Не хватало еще за 206 долларов за тонну не антрацит покупать.
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Те,кто лоялен к Украине.
Есть там и такие.
И немало.
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какой там уголь дымится уточните?
в основном Украине нужет антрацит,на сколько я знаю
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ох нагреются барыги на этих поставках, нам он аукнится золотым
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Лугандонийцы переходят на белковую диету спидоРоских асвабадитилей
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А что так мало? Это же не миллионами тонн покупать по формуле вротердам+ у лугандонской терористической падали,да мразота щеколадная?
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Так теперь будет все тот-же домбасяцкий, токо по формуле пенсильвания+++ x 100500
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Продам каменный уголь марки Дг (13-100), зола 8%, влага 6%, ниж. тепл. сгор 5860 кКалл, цена за 1 тн=2750, 0 грв без НДС + ж. д тариф, поставка в любой регион страны.

Ціна: 2 750 Гр

https://www.ss.ua/msg/uk/production-work/firewood/coal/ddoll.html
😉😁😁😁😁
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А что, Ахметов зря угольный трест в Штатах прикупил? Неужели это мимо его пошёл уголь? Олигархи такого обычно не позволяют. Наверняка ж захочет продолжить роттердам уже как пенсильванию++. Может кто знает, кто собственник этой Xcoal Energy & Resources из Пенсильвании?
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Очередное отмывание бабок, кто то на этом угле хорошо обогатится.
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Что бы вы не покупали у США, это всегда будет дешевле и качественнее так как рашка или дырляндия либо на вес кинут либо фуфла намешают...
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Террористам деньги давать - это как - дешевле или дороже?
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Это то же самое что сравнить покупку обуви из США с покупкой китайского шерпотреба. По качеству, уголь США значительно лучше, да и 100% американцы в уголь не домешают 50% бесполезной пыли.
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Интересно - Цензор предупреждает кремлевских троллей о зрадоновостях? Вон сколько трольни налезло несмотря на запрет пуйла на анонимайзеры.
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"... в январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн. Кроме того, отмечается, что за аналогичный период текущего года стоимость американского угля для некоторых стран снизилась. В частности, Норвегия закупила топливо по 125 долларов за тонну, а годом ранее - за 140 долларов". Шо цэ такэ?.
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Норвегия, предполагаю, в марте покупает, а Гройсман в топливный сезон, когда цены максимальны.
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Может мне кто нибудь обьяснить ,чем червоноградский и волынский уголь хуже американского?
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Червоноградский и волынский - не антрацит. К тому же, "Степовая" уже взорвалась после резкого увеличения добычи. Погибли 8 человек.
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Русский vs еврей 31st Июль 2017 anti-colorados"Центрэнерго" закупит 700 тыс. тонн угля в США - Цензор.НЕТ 3594Сайерет Маткаль и его шеф ждут Рамзана в ИнрусалимеНедавно заметил за собой интересную вещь. Как автору статей и просто как посетителю Сети мне все меньше приходится бывать в российском сегменте интернета. По большому счету, там уже просто не осталось никаких тем, которые сейчас заинтересовали бы, ну разве что состояние дел в определенных областях оборонной машины врага. Не больше. Даже в том случае, если надо посидеть за набором текста допоздна, в голову не приходит глянуть у русских что-то страшное, чтобы отбило сон. Дажепоследняя фотка Лолиты Милявской, в каком-то обкуренном варианте сценического неглиже не нужна в плане визуального шока. Пускай россияне сами испытывают свой порог рвотного рефлекса, от созерцания этой и подобной дряни. Даже когда появляется нужда туда нырять, приходится настраиваться, как будто сейчас надо зайти в сельский нужник, недалеко от Засранска или Манты-Хансийска. И ожидание смеси помойки и выгребной ямы - не заставляют себя ждать. Понятно, что сейчас они льют помои на нас и американцев, но что самое интересное, они никогда не переставали и не престают это делать на евреев. Это при том, что большая часть их поэтов, писателей, художников и композиторов - евреи.Но в этот раз тема российского антисемитизма получила совершенно неожиданный разворот, о котором следует порассуждать отдельно. В нынешней РФ имеется некий анклав, на котором давно не действует ни конституция РФ, ни даже воровские понятия. Он имеет вид султаната или эмирата и правит им некто Рамзан Кадыров. Нет никого, кто бы не знал этого деятеля. Начинал он как ярый антироссийский джихадист, который лично уничтожил неустановленное количество россиян. Говорят, по сети ходит видео, где он лично режет глотки российским солдатам. Как это ни парадоксально, но ничего плохого в этом нет.С одной стороны, будучи военным противником Украины, нам глубоко плевать, кто и как уничтожает российскую живую силу. Если это делает Рамзан Кадыров - да на здоровье. Другое дело, что он попутал берега и наследил кровью в Украине. Тут он может не сомневаться, зарубочка сделана. Ему ушли посылки в виде хладных трупов его нукеров и рано или поздно, он услышит сакраментальное: «мы к вам, профессор и вот по какому делу», а дальше есть несколько вариантов, но с одним неизбежным концом. Но пока он жив, то являет собой наглядное подтверждение пользы уничтожения россиян. И то сказать, он лично заявил о том, что первого своего россиянина он грохнул в 16 лет и за это получил героя РФ, звание генерала и академика. Если бы другие россияне в юном возрасте не валяли дурака в подворотне, а брали бы пример с нынешнего султана Чечни, глядишь - тоже выбились бы в люди.Но россияне - медленно соображают и не могут делать своевременные и правильные выводы. Некоторые из них даже сомневаются в благодетелях Рамзана Ахматовича и думают, что высказанная ими критика в адрес Кадырова, где-то в Новосибирске или Иркутске, останется незамеченной - глубоко ошибаются. Спустя несколько дней опрометчивый россиянин искренне извиняется за оплошность и непонимание великого дара руководителя Чечни. Оказывается, что к нему домой приезжают нукеры Рамзана Ахматовича и подробно интересуются сутью претензий. После этого пациент меняет белье, штаны и рассказывает на микрофон, как он любит Чечню вообще, чеченцев и Рамзана Кадырова - в частности. После этого гости убывают, а житель Новосибирска еще долго ничего не может поделать с диареей.
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Возможно это - особенности климата или еще что-то таежное, от медведя и его болезни, но вот на прошлой неделе отличились полицейские того самого Воронежа, который обречен на уничтожение, когда Путину все надоест. Их бес попутал пристать к двум чеченкам с детскими колясками, в плане проверки документов или чего-то подобного. И главное, разговаривали они вполне прилично, хоть и немного громко, но почти без матов и даже не предлагали чеченкам сесть на бутылки. Тем не менее, инцидент был снят на видео и Рамзан Ахматович вступился за землячек. В итоге, злополучные полицейские, их непосредственное и областное руководство было, конечно, уволено. Извинения за них приносил сам губернатор Воронежской области. Публично, по ТВ. Сами виновники обрывают телефоны знакомых чеченцев с тем, чтобы те передали самые искренние извинения и даже предлагают деньги, чтобы эти извинения были приняты.Что тут скажешь? Кадыровские гвардейцы несколько раз заходили ударными группами в Украину и уезжали в цинковых макинтошах, с самой высокой скоростью, на какую способны труповозки. Первый раз это случилось в конце мая 2014 года под ДАП, а потом - еще несколько раз, но с тем же успехом. Теперь они стараются быть в тылу и работать палачами. Или вообще не ехать в Украину, ибо с нашей стороны имеется отряд настоящих борцов Ичкерии, которые только узнают, что появились кадыровцы, сразу выдвигаются для близкого общения с ними. После этого - двухсотые летят в Грозный. Так что тут им не нравится.Но вот на прошлой неделе Кадыров решил выйти на глобальный уровень и пообещал приехать в Иерусалим, дабы защищать мечеть Аль Акса. Надо сказать, что все, что сейчас находится в пределах выгребной ямы с названием Россия, стремится непременно кого-то защитить. Вот и Кадыров - туда же. Официально Израиль никогда не комментирует таких заявлений, а неофициально - комментирует тихо и быстро. Знающие люди - в курсе, а Израиль снова не комментирует, откуда взялись все эти трупы.Тем не менее, военные в отставке могут себе это позволить и один из таких военнослужащих ЦАХАЛ, экс-майор спецназа, публично заявил о том, что лично ждет защитника Кадырова в Иерусалиме и даже знает, что и как ему пояснит. Сомнительно, что Кадырова туда понесут черти, но сомневаться в том, что будет после этого - не приходится.Все это к извечному российскому антисемитизму. Обделанные штаны россиян и несгибаемая воля евреев - близко не стоят. Тем не менее, московиты до сих пор позволяют свысока смотреть на украинцев, евреев и прочих, которых просто веселит то, что доводит россиян до обморока с фонтанами диареи и энуреза. Хотя медведи - предки русских, в случае шухера - тоже так делают. Возможно, это и есть сакральный смысл их исконности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Центрэнерго" закупит 700 тыс. тонн угля в США
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