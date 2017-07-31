 "Центрэнерго" закупит 700 тыс. тонн угля в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В соответствии с достигнутой договоренностью, компания Xcoal Energy & Resources из Пенсильвании к концу года поставит украинской государственной компании "Центрэнерго" 700 000 тонн угля, чтобы помочь ей справиться с отоплением жилых и коммерческих помещений в зимние месяцы. Первую партию по цене 113 долларов за тонну планируется отправить из порта Балтимор в августе.
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что для США эта сделка "играет ключевую роль в достижении господствующего положения на энергетическом рынке". Президент Дональд Трамп пообещал возродить американскую угольную промышленность, которая потеряла тысячи рабочих мест в связи с резким переходом США на более дешевые и чистые источники энергии, преимущественно природный газ, в то время как спрос на уголь в Европе и Азии вырос.
Выступая в посольстве США в Киеве, президент Xcoal Эрни Трэшер назвал соглашение "историческим" и заявил, что компания "твердо нацелена служить нуждам Украины".
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При этом крупнейшими поставщиками угля в этот период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%). Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился с $446,3 млн до $631,1 млн. В то же время объемы поставки угля из США выросли в 3,5 раза - с $95,9 млн до $340,5 млн. В Канаде Украина купила угля на $109,6 млн"
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они собираются газ в Европу поставлять по 100 после разжижения
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Или это фишка такая:толкнуть тех,кто ещё лоялен к Украине,в объятия хуйла?
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Есть там и такие.
И немало.
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в основном Украине нужет антрацит,на сколько я знаю
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Ціна: 2 750 Гр
https://www.ss.ua/msg/uk/production-work/firewood/coal/ddoll.html
😉😁😁😁😁
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"
ЖитиКрасти по новому".
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Возможно это - особенности климата или еще что-то таежное, от медведя и его болезни, но вот на прошлой неделе отличились полицейские того самого Воронежа, который обречен на уничтожение, когда Путину все надоест. Их бес попутал пристать к двум чеченкам с детскими колясками, в плане проверки документов или чего-то подобного. И главное, разговаривали они вполне прилично, хоть и немного громко, но почти без матов и даже не предлагали чеченкам сесть на бутылки. Тем не менее, инцидент был снят на видео и Рамзан Ахматович вступился за землячек. В итоге, злополучные полицейские, их непосредственное и областное руководство было, конечно, уволено. Извинения за них приносил сам губернатор Воронежской области. Публично, по ТВ. Сами виновники обрывают телефоны знакомых чеченцев с тем, чтобы те передали самые искренние извинения и даже предлагают деньги, чтобы эти извинения были приняты.Что тут скажешь? Кадыровские гвардейцы несколько раз заходили ударными группами в Украину и уезжали в цинковых макинтошах, с самой высокой скоростью, на какую способны труповозки. Первый раз это случилось в конце мая 2014 года под ДАП, а потом - еще несколько раз, но с тем же успехом. Теперь они стараются быть в тылу и работать палачами. Или вообще не ехать в Украину, ибо с нашей стороны имеется отряд настоящих борцов Ичкерии, которые только узнают, что появились кадыровцы, сразу выдвигаются для близкого общения с ними. После этого - двухсотые летят в Грозный. Так что тут им не нравится.Но вот на прошлой неделе Кадыров решил выйти на глобальный уровень и пообещал приехать в Иерусалим, дабы защищать мечеть Аль Акса. Надо сказать, что все, что сейчас находится в пределах выгребной ямы с названием Россия, стремится непременно кого-то защитить. Вот и Кадыров - туда же. Официально Израиль никогда не комментирует таких заявлений, а неофициально - комментирует тихо и быстро. Знающие люди - в курсе, а Израиль снова не комментирует, откуда взялись все эти трупы.Тем не менее, военные в отставке могут себе это позволить и один из таких военнослужащих ЦАХАЛ, экс-майор спецназа, публично заявил о том, что лично ждет защитника Кадырова в Иерусалиме и даже знает, что и как ему пояснит. Сомнительно, что Кадырова туда понесут черти, но сомневаться в том, что будет после этого - не приходится.Все это к извечному российскому антисемитизму. Обделанные штаны россиян и несгибаемая воля евреев - близко не стоят. Тем не менее, московиты до сих пор позволяют свысока смотреть на украинцев, евреев и прочих, которых просто веселит то, что доводит россиян до обморока с фонтанами диареи и энуреза. Хотя медведи - предки русских, в случае шухера - тоже так делают. Возможно, это и есть сакральный смысл их исконности.
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