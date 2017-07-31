 Два одесских ресторана и ночной клуб сгорели из-за нарушения правил пожарной безопасности, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель 6-го спецотряда Главного управления ГСЧС в Одесской области Александр Плохач.
"В случае ресторана "Хуторок у моря" это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации мангала. А в ночном клубе "Пляжнике" и ресторане "Стронг Хаус" это нарушение правил эксплуатации электропроводки", - сказал он.
Как сообщалось, 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон". В ночь на 30 июля сгорел ночной клуб "Пляжник" на побережье, в районе 13-й станции Большого Фонтана. Днем 31 июля в одесской Аркадии произошел пожар в пиццерии.
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Владнай всі фінансові справи з конкурентами, поліцією, суддями, прокуратурою, Ківаловим, місцевими бандюками, податковою, пожежниками і головне з Трухановим. Потім найми охорону і постав за нею відіоспостереження. Якщо залишаться якісь гроші, то купи на Привозі собі півня, нехай він додовбає тобі мізки
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МарселеОдессе, в ЧикагоКиеве - точно так же.
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