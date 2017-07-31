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Все про:Одесса (5784) пожар (3401) развлечения (35) рестораны (171)

 Два одесских ресторана и ночной клуб сгорели из-за нарушения правил пожарной безопасности, - ГСЧС

пожар

Пожары в развлекательных заведениях на побережье Одессы связаны с нарушениями противопожарных правил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель 6-го спецотряда Главного управления ГСЧС в Одесской области Александр Плохач.

"В случае ресторана "Хуторок у моря" это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации мангала. А в ночном клубе "Пляжнике" и ресторане "Стронг Хаус" это нарушение правил эксплуатации электропроводки", - сказал он.

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Как сообщалось, 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон". В ночь на 30 июля сгорел ночной клуб "Пляжник" на побережье, в районе 13-й станции Большого Фонтана. Днем 31 июля в одесской Аркадии произошел пожар в пиццерии.
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баловались с канистрой бензина и спичками ? или коктейль на пол уронили (молотова) ?
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мы то думали, кто-то подпалил, а оно оказывается ....
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чё,набережную расчищают соратники, кланы и люби друзи?
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со времён Бени Крика ничего не изменилось)))
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Фігасе! Тоді такої корупції не було, як при однотуровому бидлі
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выступавший в ресторане глотатель огня, перднул неудачно, скатерть загорелась )))))


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вы знаете такой хоррор, Колея называется....
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В Одессе проводка всегда гавняная.....или правила противопожарные нарушаются.......вот село..... - другое дело! там и проводка в порядке и правила все соблюдают....потому там пожаров нету......))))....забавные одесские мусора и пожарные....за деньги любой акт подпишут!
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Перше правило пожарної небезпеки в Одесі:
Владнай всі фінансові справи з конкурентами, поліцією, суддями, прокуратурою, Ківаловим, місцевими бандюками, податковою, пожежниками і головне з Трухановим. Потім найми охорону і постав за нею відіоспостереження. Якщо залишаться якісь гроші, то купи на Привозі собі півня, нехай він додовбає тобі мізки
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так это не только в Марселе Одессе, в Чикаго Киеве - точно так же.
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Я бы спросил уважаемого Бутусова: почему Вы так мало уделяете инфо-времени Одессе. Там ведь- реально странные вещи. Вот тут есть Гыг с вами, который весьма неглупый одессит. Он- отмалчивается. Почему? Я, когда вылезаю на 048, у меня, мариупольца- волосы дыбом! Там ведь- не беспредел. Там- Запредел. А почему так??? Что-то меня настораживает, в плане нежелания Цензора- уделить внимание Одессе. Эта публикация- как исключение из Правил. Поверьте завсегдатаю.
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смахивает на откровенное вранье, а может кое-то платить отказался за так называемую безопасность? - сразу 3 заведения ресторана и в одно время, при чем когда такое у нас наблюдалось последний раз, вот прямо соблюдали всегда, а тут перестали.......
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Та да...За межами ГСЧС, живуть такі самі дібіли як і в ГСЧС...Дід Панас тіко не придурок...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва одесских ресторана и ночной клуб сгорели из-за нарушения правил пожарной безопасности, - ГСЧС
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