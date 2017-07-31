 Госкино запускает съемки исторического фильма "Захар Беркут"

Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке Госкино в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В производстве историческая драма "Захар Беркут". 28-го июля Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Kinorob" контракт о предоставлении проекта "Захар Беркут" государственной финансовой поддержки размером 30 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн.
Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.
Режиссер ленты - Ахтем Сеитаблаев, оператор - Юрий Король, автор сценария - Ярослав Войцешек, продюсеры - Егор Олесов, и Юрий Прилипко.
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Цікаво, а навіщо вони українця взяли? Чи то комісія недогледіла?
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