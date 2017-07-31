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Все про:Ильенко (217) кино (1135) Госкино (68) съемка (14)

 Госкино запускает съемки исторического фильма "Захар Беркут"

госкино

Государственное агентство Украины по вопросам кино поддержало съемку исторического фильма по повести Ивана Франко "Захар Беркут" украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке Госкино в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В производстве историческая драма "Захар Беркут". 28-го июля Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Kinorob" контракт о предоставлении проекта "Захар Беркут" государственной финансовой поддержки размером 30 млн грн. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн.

Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.

Режиссер ленты - Ахтем Сеитаблаев, оператор - Юрий Король, автор сценария - Ярослав Войцешек, продюсеры - Егор Олесов, и Юрий Прилипко.

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Есть классный старый фильм Захар Беркут, лучше которого вряд ли снимут. Зачем выбрасывать деньги на ветер?
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Это будет римейк. Ну какой "Захар беркут" без китайского махача?
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а чё не про Скоропадского или Бандеру? А, Захар Беркут вроде и патриотичен но, идиологически безопасен. Можно и полякам и кацапам показывать.
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Кацапам опасно. Могут осознать, шо они - те самые татаромонголы, с которыми Беркут сражался.
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Ахтем Сеітаблаєв, Юрій Король, Ярослав Войцешек, Єгор Олесов, Юрій Прилипко.

Цікаво, а навіщо вони українця взяли? Чи то комісія недогледіла?
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Дуже цікаво.Завдяки Параджанову і деяким нашим митцям(Миколайчуку,Іллєнку і т.д.) з'явилось так зване плаксиво-слиняве "українське поетичне кіно"(хоча дехто стверджує,що все почалось щє з Довженка),яке особисто мене дратує(м'яко кажучи).Старий фільм знято приблизно в тій же манері.При тому,що Франко написав, як на той час, крутий історичний екшн(знову ж - моя суб'єктивна точка зору).Але самий цимус - як це зніме ТАТАРИН?
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