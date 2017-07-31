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Все про:Венесуэла (105) санкции (6333) США (13106)

 США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро

мадуро

Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Сообщается, что все активы главы государства в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам страны будет запрещено вести с ним дела.

Источник в конгрессе США отметил, что министерство также рассматривает возможность введения нефтяных санкций в отношении Венесуэлы.

Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.

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Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.

В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков были убиты более 100 человек.
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пэтя давно на грани персональных санкций балансирует..
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народ молчит, а запад пока придерживается принципа: "сукин сын, но наш сукин сын.." как то так..
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Этот тоже будет с черенком от лопаты в жопе, рано или поздно
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министерство также рассматривает возможность введения нефтяных санкций в отношении Венесуэлы

Демо-версия для Роиси шоле?
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Введение нефтяных санкций в отношении страны существующей на экспорте этой самой нефти - по сути армагеддон.
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При том, что там сейчас средняя зарплата 30 баксов и жесточайший дефицит всего. Пачка презервативов там стоит около 100 баксов. При нефтяном эмбарго Венесуэла вмиг превращается в самую бедную страну мира
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Таки да. Но таки времени подумать об этом было уже дофига и больше.
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сегодня день Водителя Автобуса, который замутил гражданскую войну в Венесуэле, огласите всю очередь за гробами пожалуйста)))
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еще один будет дачи у дипломатов забирать. Но этот умрет очень скоро, у гарячих венесуэльских парней есть к нему много вопросов.
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Власть больная на голову скоро сама скопытится.
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То еще один друг Х**ла, довел Венесуєлу до ручки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро
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