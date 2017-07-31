 США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Сообщается, что все активы главы государства в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам страны будет запрещено вести с ним дела.
Источник в конгрессе США отметил, что министерство также рассматривает возможность введения нефтяных санкций в отношении Венесуэлы.
Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.
Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.
В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков были убиты более 100 человек.
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