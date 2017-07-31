 "У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".
"Повышения пенсионного возраста нет. Там есть общий стаж, требования к которому вырастут, а пенсионный возраст такой, как и сегодня, и в любом случае не будет повышаться. Мы избежали этого", - подчеркнул глава правительства.
"Многие страны имеют пенсионный возраст и с 63, и с 65, и даже с 67 лет. Мы от этого отошли. У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - сказал он.
Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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Вы уже девять месяцев не можете утвердить меня, - победитель конкурса на должность директора "Укрхимтрансаммиака" обратился к Гройсману. ВИДЕО(30)
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Второе выбор профессии. Многие выбирают, что полегче, какую-нибудь отстойную гуманитарщину, лишь бы без математики. И жизнь большинство их выбрасывает на свалку.
В своём большинстве всё зависит от человека. И в 50 лет берут. Если он не спившийся или обколотый урод, а нормальный профи.
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И почему именно в БИЗНЕС???? Скорее в купи-продайку, которая уже потихоньку умирает.
Мне больше 60-ти. А я востребован. Хотел уже на покой, но среди обдолбанной молодёжи нет достойной замены. И стаж заработал, а не бегал по барам да по блядям.
Вот так.
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Не пробовал. Иначе бы не нёс пургу.
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За рубежом трудится минимум 5 млн украинцев. А хочет уехать - еще больше
В личных беседах некоторые эксперты утверждают, что сейчас на Украине проживает около 30 миллионов человек.
ООН: более 80% жителей Украины находятся за чертой бедности
Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год
Вы ответите за свои "достижения" по полной программе, не сомневайтесь. Чтобы после не пищали на весь мир, что вас бьют.
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