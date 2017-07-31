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Все про:пенсионная реформа (954) пенсионный возраст (743) Гройсман (3228)

 "У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - Гройсман

гройсман

Предложенная правительством пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".

"Повышения пенсионного возраста нет. Там есть общий стаж, требования к которому вырастут, а пенсионный возраст такой, как и сегодня, и в любом случае не будет повышаться. Мы избежали этого", - подчеркнул глава правительства.

"Многие страны имеют пенсионный возраст и с 63, и с 65, и даже с 67 лет. Мы от этого отошли. У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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Так не повесили ж никого - значит можно продолжать рехвормировать дальше.
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Anna Anna 5b11282d...сльі...ватница...от тебя козлиной уже поперло так, что хоть сайт проветривай! Вон на хрен на свои сайтьі!!! ваам, ватникам, реформьі не грозят, там путлер рулит, ему по хрену народ, его мнение и пр. фигня не тока раши, но и всего мира...ему на 10 поколений украденного у вас же, терпил, бабла хватит...ему и его прихлебателям...
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Шахтёры и металлурги уходят на пенсию в 42 года
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Посчитай сам.9 классов закончил,4 года ПТУ +25 лет в шахте.Сколько в итоге?
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Нисколько...Сам електрослесарь подземый...Общий стаж до 2000...Запихни гросе в дупу свой подземный стаж, если еще не вышел на пенсию...А ГУ и армию еще Янык похэрил...Кури материал...
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Кстать, а шо это за СТУ(ПТУ) в котором можно 4 года плющтца? В Александрии шоль учился?
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Заработать может каждый, но большинство не сможет. Чего методы Гройсмана похожи на методы Гепы с тремя наперстками?
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Вот этот бред сивого мерина ,очень скоро покажет свою утопичность, а для "мечтателей" - большие проблемы, народ может и пешки, но всякому терпению есть предел.
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Я - народ, я - не пешка, я - готов убивать этих чертей.
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а мєнти, що виходять на пенсію з якого таког перяляку так рано?? тут питань багато...треба вирішувати і узгоджувати, а не тупо гнати пургу...
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У меня сложилось впечатление, что все беды Украины от этих ненавистных пенсионеров и дешёвых сигарет .
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Думаю Вы правы сударь, и добавлю к списку ещё, от дешевого хлеба, коммуналки, запредельно дешевого проезда и отсутсвия каких-бы то не было налоговых сборов, и от переизбытка инвестиций, да, от этого беды все в стране...
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ГРОСЯ говорит что легко заработать стаж 35 лет ГРОСЯ думает что люди не умеют считать!! Так школа 12 лет оканчиваешь в 17-18 лет! дальше ВУЗ 5 лет итого 22-23 СТАЖА НЕТ по новым правилам учеба в стаж не входит. Вот вышел чел в свободное плаванье в 22 года ему надо стажа 35 лет и он будет получать МИНИМУМ!! итого ему пахать без перерывов до 57 лет! Интересно где у нас на работу после 50 лет берут?!! Это так сказать самый простой расчет. И кто же при таких условиях будет у нас получать пенсию? да тот кто ее всегда и получал ЧИНУШИ МУСОРА СУДЬИ ПРОКУРОРЫ ДЕПУТАТЫ и ГРОСИ!!!
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с 218 года каждый год необходимый стаж будет расти до 35 лет в 2028 году. Т.е. с 2018 года вообще хрен кто на пенсию выйдет потому что каждый год необходимый стаж будет расти!!
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Всё в первую очередь зависит, как учился в школе и вузе. Я вижу молодых людей, которые думают, что купив диплом они смогут сразу получать, как хорошие профессионалы.
Второе выбор профессии. Многие выбирают, что полегче, какую-нибудь отстойную гуманитарщину, лишь бы без математики. И жизнь большинство их выбрасывает на свалку.
В своём большинстве всё зависит от человека. И в 50 лет берут. Если он не спившийся или обколотый урод, а нормальный профи.
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пездеть не мешки таскать... нравится вам или нет но не берут у нас на работу после 50ти разве что в дворники !! ну или в систему (чинуши) если у вас есть связи. БИЗНЕС 50 летних не берет ТОЧКА!!
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Вот именно. Берут профи. А если всю жизнь проваландался, учился за бабки, то кому ты на хер нужен. ТЫ ЛИЧНО СОЗДАЛ СЕБЕ ТАКУЮ ЖИЗНЬ. И в этом ни грося, ни пеця не виноваты.
И почему именно в БИЗНЕС???? Скорее в купи-продайку, которая уже потихоньку умирает.
Мне больше 60-ти. А я востребован. Хотел уже на покой, но среди обдолбанной молодёжи нет достойной замены. И стаж заработал, а не бегал по барам да по блядям.
Вот так.
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давай раз такой крутой напиши кем ты работаешь а я твою брехню проверю на сайтах по поиску работы! а то пиздеть и я могу не хуже тебя!!!
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Ну, видимо ты ещё мал и глуп и не видал больших "за печкой тараканов"
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наступит момент когда на 15 миллионов пенсионеров будет 10 миллионов работающих налогоплательщиков.Это буде где то в районе 2025-28 годов.И что тогда?
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а тогда надо сокращать армию чинуш и гослужащих нигде в мире ну кроме рашки такой толпы дармоедов нет!! А главное что это толпа имеет вип пенсии ( про которые молчок) и имеют ранний выход на пенсию с 40 лет!!
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не качайте лотку!!!, идите стаж зарабатывать!!!)))
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Стаж потом трудоднями будут выдавать, или в другой какой форме?
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тогда премьером будет Гросин сын и буде нова рехформа)))
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Хасиды скажут что мы для них почву возделывали, а теперь свободны.
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Этим тупорылым, ебучим пидарасам похуй, они живут в своём мире, с кРЕдитом в свыше 100 баксов в сутки, им поебать - их род нужно ебать, чертей, Ахметов, Медведчук, Кучма, и ваще всю вашу шоблу блядскую, судьи, менты, депутаты, министры, пробляди крысиные.
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Он и его компания могут и уйти, даже улететь, а остальные - уползти.
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Я буду твоих род в аду вертеть, сучий потрох, Порошенко, гройсман, Кличко, - будьте ві прокляты гниды сказочные живущие в своих милионных мирках, черти, и смерть всем тем кто выберет вас снова, насекомые тупорылые.
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Цікаво і де ж люди офіційно зараз працюють без проблем до 60 років, де яка часна лавочка оформлює людей на роботу записуючи в трудову книжку. Таке відчуття що наша стая товаріщей еба..сь, вони ніби з іншої планети, їм потрібно хоч раз на місяць виходити в люди щоб почути все що люди про них думають і як їм зае..сь живеться.
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А можно до 60 лет построить собачью будку и уйти на пенсию?
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Лучше выйти на пенсию в 60-ть и жить до 100-та. Назло Гройсману.
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Нет, работай плати налоги, и если сдохнешь, то ничего твоя семья не получит за все годы твоих вздносов налоговых, покупок хлеба, в казну, просто будто не было тебя, ну а коль доживёшь - готовся к новым обещаниям и новой "жизни по новому" А вот бы АТОшники вернулись и перестреляли парламент, вот бы справедливо было.
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Вовік Гройсман,ти муділа попробуй заробити 20 стажу в селах на Тернопільщині,де нічого не працює і не буде працювати ніколи.
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20 лет стажа не хватит на пенсию если примут реформу! по реформе тебе нужен будет 35 лет стажа иначе токо социалку бушь получать на сегодня это 800 грн.
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Чиновники тоже налогоплательщики,официальные.Сейчас только на рынках Украины работают тысячи не оформленных дворников,грузчиков,разносчиков,и прочих в конвертах получающих типа зарплату и бюджет о их не идёт ни копейки.А сколько шабашников на стройках,ремонтах квартир и прочих работничков?
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Да, так и есть, но один пидар-депутат за день спиздит больше, чем все эти черноробы за месяц вместе взятые.
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денег нет но вы держитесь тут ,сказал Классик
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Завидуешь??? А учиться, стать профи, работать не пробовал???
Не пробовал. Иначе бы не нёс пургу.
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а ГРОСЯ профи ты знаешь его образование? и где и кем он работал? так кто тут пургу несет про ПРОФИ?!!!
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При чому тут "профі"?? Суть в тому, що одні отримують сотні тисяч зарплати, інші - декілька тисяч. Тобто одні схопили Бога за бороду, інщим - хєр в сраку.
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газовой камеры на суку нет, на всех сук, этих, правительственные насекомые, ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ВЛАСТЬ СИЛЬНЕЕ, уебаны.
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"У каждого есть возможность до 60 лет уехать за границу и заработать там необходимые деньги , чтобы безбедно уйти на пенсию", - пан атаман Грициан Гройсман - Винницкий.....
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знакомый пару дней рассказал.Жену забрали в больницу.медсестра написала список лекарств нужных,+авторучка с запасным стержнем, папка для бумаг,пачка бумаги А4,и в конце 10 000 гривен на операцию...,если врач сделает за дежурство 5 операций,сколько бабла в карман положит,с учетом того что аптека напротив больницы его личная?
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Сможет ли пенсионер, отдавший лучшие годы жизни на государство,прожить на эту пенсию?Или пенсионеру придется работать как лошади до смерти?Стоит ли менять лучшие годы жизни на какую то пенсию?Какой нормальный человек в мире будет работать за 3200 грн?
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гройсман а ты доживеш до пенсии или подохнеш от избытка веса .так что пенсии тебе не видать как своих ушей
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Главное что ты с хозяином уже заработали на 200 лет вперед,надеюсь подавитесь вместе с родней.
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в советском союзе безработицы нет с 1934 года.
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От сволота! У меня отец умер в 57 лет, где деньги пенсионные?
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в США испытали новейшую систему ПРО "ТHAAD".Налогоплательщиков в США 202 миллиона. а пенсия средняя 950 долларов.
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Бабы на укрпочте за 1800 е....ашат почтальенами и операторами Чтоб неплатить 3200 петухом который ее возглавляет Придуман одуренный ход Им часов не ставлят Они якобы по пол дня ишачат Вот и заработай у маланцев на пенсион Они фактически платят половину в пенсионный фонд Значит им не 35 лет стажа надо А 70 Ха-ха ха
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ЦЕНЗОР ты что блядь, переполнить чашу последней каплей решил?! Терпенья нет уже, пидаров этих терпеть, а тут ты со своими новостями от которых хочется взорвать ёбучую страну к хуям.
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Людей держат за ебанатов. Средняя продолжительность жизни мужика 65-67 лет у нас. И мои деньги никто не получит, если я сдохну. Ни жена, ни дети. От мин з/п я буду получать мин пенсию. В п/ф платится 34% в общем от моей з/п. При мин з/п в 3000 грн отчисления составят 1020 грн. Нахуй мне такое счастье с этими пидарасами. Никаких гарантий. Лучше покупать доллары и золото и где то закопать или ложить в разные банки. Надежней будет, чем платить этим пидарам. 22 года я начинаю работать и до 60. 38 лет я буду платить в п/ф итого при нынешних условиях 1020*12=12240 грн в год. 12240*38=465120 грн. Это при мин з/п. В 60 выйду и до 65 в среднем живут. С каких херов им столько платить? Когда эти все индексации и хуяции все равно к реальному падению курса грн досраки. Мои деньги обесцениваются и что там будет через 40 лет их мало ебёт. Поэтому про свою старость лучше думать самому. А этим пидарам нихера не платить или как можно меньше. Я сам с радостью лучше в конверте получу больше реально сейчас, чем виртуальные обещания про мою старость от этих пидарасов.
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У меня много кто умер в пределах 30-54 - какие в пизду 65? где это "недогазИрованный" еврей нарисовал "своё мнение"?
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харе тут кацапські матюки гнуть! або читай книжки, та по-людськи свої думки викладай, АБА ВАЛИ НА ПАРАШИНСЬКІ сайти, та матюкайся там з ватним кодлом на рівних! Тут і жінки пишуть та читають, мурло!
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Что сделал и с чего начал реформы в полностью разрушенной послевоенной Германии канцлер Конрад Адэнауэр с 1949 по 1963 годы.Поучительно для всех Саакашвили больных на голову.
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При ваших ценах на продукты и тарифах не все и до 45 доживут,мразота корупционная.
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К сожалению до власти в Украине Дорвались не просто маланци и аферисты Дорвались отмороженые маланци и упоротые аферисты А сия публика отродясь не обладает инстинктом самосохранения Уверен етих гребней будут на гиляку тащить с веревкой на шее А оно будет по телефану или айфону указания бухгалтеру давать и сводки от шестерок принимать Сколько ему капнуло на счет
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В селі "зароблять"..., помруть як мухи від гербіцидів і пістецідів якими бризгають поля,сади і вдень і вночі,з квітня по жовтень....., а чим бризгають одному БОГУ відомо, чи можливо їх використовувати.......
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Выход вижу один. Надо отменять пенсию и ,соответственно , пенсионные отчисления. Каждый откладывает себе сам и идёт на пенсию, когда хочет. Этим гройсМАНАМ веры нет. Всё равно на...бут, а ПФонд разворуют.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию", - Гройсман
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