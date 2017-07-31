 Из-за жары в Киеве отменены все продовольственные ярмарки до 6 августа, - КГГА

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"По сообщению Украинского гидрометеорологического центра, в столице на период с 1 по 6 августа текущего года прогнозируется повышение температуры окружающей среды до 34°С", - говорится в сообщении.
В КГГА также отметили, что о дальнейшей организации ярмарок будет сообщено дополнительно.
С 1 августа до 10 сентября в столице пройдут школьные ярмарки. Общегородская школьная ярмарка состоится на Крещатике 12-13 августа.
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