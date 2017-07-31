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 Киевские новости
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Все про:Киев (17743) ярмарка (58)

 Из-за жары в Киеве отменены все продовольственные ярмарки до 6 августа, - КГГА

ярмарка

В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 до 6 августа.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"По сообщению Украинского гидрометеорологического центра, в столице на период с 1 по 6 августа текущего года прогнозируется повышение температуры окружающей среды до 34°С", - говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что о дальнейшей организации ярмарок будет сообщено дополнительно.

С 1 августа до 10 сентября в столице пройдут школьные ярмарки. Общегородская школьная ярмарка состоится на Крещатике 12-13 августа.

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Киев, европейская столица, превратился в смердящий базар, со свиными головами, вонючей шаурмой, мобильными наливайками и потоками нечистот... Скоро масштабы ярмарочного бизнеса переплюнут парковочный, торговля будет в каждом подъезде, в каждом незастроеном парке, а там, глядишь, и в школах по выходным, с регулярными интернет-анонсами от КГГА, под надзором полиции, и почему-то вне поля зрения разношерстых ревизоров от ТВ... Аплодисменты градоначальнику!
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