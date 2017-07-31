 Директор по коммуникациям Белого дома Скарамуччи покинул свой пост

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации американского президента.
"Энтони Скарамуччи покинет свой пост директора по коммуникациям Белого дома. Мистер Скарамуччи решил, что будет лучше, если он позволит главе аппарата Белого дома Джону Келли начать с чистого листа и сформировать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - гласит текст сообщения.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил уволить Скарамуччи. При этом отмечалось, что с такой инициативой выступил Келли, который официально стал главой аппарата Белого дома 31 июля.
Таким образом, на своем посту Скарамуччи находился 10 дней.
The New York Times пишет, что пока еще неизвестно, останется Скарамуччи в Белом доме в каком-либо другом качестве или совсем покинет его.
28 июля Скарамуччи заподозрил руководителя аппарата президента США Райнса Прибуса в утечке информации об ужине Трампа. В беседе с журналистом Райаном Лиззой Скарамуччи назвал Прибуса "параноидальным шизофреником".
Позже он заявил, что "совершил ошибку, доверяя репортеру", и что "это больше не повторится".
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что ж там такое, что все из команды трампушки так бегут то?
совсем все плохо?
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Эффективненько так...
Плати Ваня, плати. Бухай у "ящика" и помирай во славу Путина...
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Все в музыканты не годитесь
A.Крылов
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не скулите,либерастики
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