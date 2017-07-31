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Все про:пресс-секретарь (47) Трамп (1291)

 Директор по коммуникациям Белого дома Скарамуччи покинул свой пост

сша

Энтони Скарамуччи покинет пост директора по коммуникациям Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации американского президента.

"Энтони Скарамуччи покинет свой пост директора по коммуникациям Белого дома. Мистер Скарамуччи решил, что будет лучше, если он позволит главе аппарата Белого дома Джону Келли начать с чистого листа и сформировать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - гласит текст сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил уволить Скарамуччи. При этом отмечалось, что с такой инициативой выступил Келли, который официально стал главой аппарата Белого дома 31 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил Прибуса с должности главы аппарата Белого дома и назначил на это место генерала Келли


Таким образом, на своем посту Скарамуччи находился 10 дней.

The New York Times пишет, что пока еще неизвестно, останется Скарамуччи в Белом доме в каком-либо другом качестве или совсем покинет его.

28 июля Скарамуччи заподозрил руководителя аппарата президента США Райнса Прибуса в утечке информации об ужине Трампа. В беседе с журналистом Райаном Лиззой Скарамуччи назвал Прибуса "параноидальным шизофреником".

Позже он заявил, что "совершил ошибку, доверяя репортеру", и что "это больше не повторится".


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офигеть.
что ж там такое, что все из команды трампушки так бегут то?
совсем все плохо?
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Операционный убыток 1 канала в 2016 году составил 8 млрд. рублей. Убыток ВГТРК - 20 млрд. Убыток Газпром-Медиа - 7,8 млрд. Из них убыточная доля Матч-тв - около 3 млрд. руб.
Эффективненько так...
Плати Ваня, плати. Бухай у "ящика" и помирай во славу Путина...
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Невже хУЙЛО Трампа 2,5 години вчив грати в чехарду?
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зачистка хуйловской агентури идет полним ходом
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Угу. Вот осталось только Рыжую Макаку зачистить....
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Скарамучи, конечно, был законченным идиотом, но брать на такой пост дебила, точно зная, что через пару дней его выкинет - этот рыжий клоун по-моему месть такую придумал Конгрессу: раз вы мне ху)лу не даете помочь - устрою из Белого Дома цирк Шапито.
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А вы,друзья,как не садитесь -
Все в музыканты не годитесь

A.Крылов
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Келли взялся за дело,значит все будет вери гуд
не скулите,либерастики
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор по коммуникациям Белого дома Скарамуччи покинул свой пост
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