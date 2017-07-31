 Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в Москве

Об этом заявили "Интерфаксу" в дипмиссии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня", - сказала пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что представители США не могут попасть в здание.
"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.
Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.
В соответствие с мерами, объявленными в пятницу МИД РФ, доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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нет там вещей - всё мокши потырили. Ибо - скрепно!
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«там остались вещи»
Эхбля, вот бы там попартизанить... Там наверняка можно найти джинсы (это такие штаны), жувачку, кока-колу...
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ну,теперича кирдыкъ Омереке -120%
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без слов и с белым флагом
ИААФ запретила российским легкоатлетам петь гимн на стадионах и в отелях
а также ввёл запрет на демонстрацию флага России российскими легкоатлетами, выступающими как нейтральные спортсмены.
Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, запрещены любые проявления принадлежности к сборным.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам включать или самим исполнять гимн России во время выступлений на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года в Лондоне.
Как ранее писал Лайф, до этого ИААФ ввёл запрет на демонстрацию флага России российскими легкоатлетами, выступающими как нейтральные спортсмены.
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Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.
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Helgi Sharp
2 ч ·
На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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Та кацапня их уже пропила...
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Здається ви дуже гарно про путіна думаєте. Немає в нього ніяких вагань. Йому нема чого бажати в цьому житті, окрім абсолютної і безумовної влади. Це вже хвороба. Для нього, на даному етапі - поразка і буде смерть. Тобто, поразки, тим більше від України воно просто не переживе. Сдохне. Але крові ще поп"є перед тим. На жаль. Тому і буде до останнього подиху гнути свою лінію. Єдина надія, що йог чекає доля Чеушеску, чи Каддафі. Сподіваюсь, людей, які вже багато десятиліть дезинфікують світ від , покидьків, які перестали відчувати землю під ногами, він дістане значно раніше, ніж встигне зруйнувати світ.
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"Дача"....
Так и вижу жен сотрудников, сапающих морковку ...
Для американцев это все равно пытка совком.
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Козляндия будет удовлетворена.
Мало не будет - пусть не сомневаются.
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за 1 доллар давали 2 миллиона 352 941 ржубль.Побьёт ли РАБсия сей рекорд?
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