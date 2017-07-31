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Все про:Россия (71643) санкции (6333) США (13106) дипломаты (218)

 Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в Москве

сша дипломаты

Американских дипломатов в РФ в течение двух дней не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном бору.

Об этом заявили "Интерфаксу" в дипмиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство

"Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня", - сказала пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что представители США не могут попасть в здание.

"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.

Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.

В соответствие с мерами, объявленными в пятницу МИД РФ, доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон сам решит, какие именно сотрудники прекратят работу в России, - Песков

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.

нет там вещей - всё мокши потырили. Ибо - скрепно!
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русня традиционно выносит унитазы и ковры.
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с єха москвы
«там остались вещи»

Эхбля, вот бы там попартизанить... Там наверняка можно найти джинсы (это такие штаны), жувачку, кока-колу...
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разумеется - это троллинг.Есть на эхе много вкусного, а может это наши?
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так вот почему педорубликъ рванул - вещички с дач (ну вы поняли) обрушили отечественный Легпромъ...
ну,теперича кирдыкъ Омереке -120%
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нет, это как раз вы просто не знаете "откуда ноги растут", - как кацапские военные уходили с Чонгара, с перешейка, отделяющего Крым от "материковой Украины": демонтировали и забрали с собой унитазы с казарм.
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та хіба ж це ми виносили туалетний папір та салфєтки коли покидали будівлю ПАРЭ, після того як були вигнані з ПАРЄ?)))
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теперь просто на 100% кацапам труднее станет получить визы в США
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ВСТАЛИ С КОЛЕН.
без слов и с белым флагом
ИААФ запретила российским легкоатлетам петь гимн на стадионах и в отелях
а также ввёл запрет на демонстрацию флага России российскими легкоатлетами, выступающими как нейтральные спортсмены.

Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, запрещены любые проявления принадлежности к сборным.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам включать или самим исполнять гимн России во время выступлений на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года в Лондоне.
Как ранее писал Лайф, до этого ИААФ ввёл запрет на демонстрацию флага России российскими легкоатлетами, выступающими как нейтральные спортсмены.
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Не могут забрать вещи? Так это обычные русские подходы.... - были ваши, стали наши!!
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хуйло. перекрой штатам какой-нибудь газопровод, введи санкции против банков США. К черту дачи
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Эта мелкая пакость это ответ бензоколонки и подонка ботоксного на санкции??? Симметричный ответ, да
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Раша пилит сук , на котором сидит , и надо признать очень прогрессивно .
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Долибиральничались с козлами, чтоб паршивая блохастая паРаша, тыкала США носом в...это позор просто.
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а запретить баксы на педерации слабо..? вот это был бы удар в ответ..
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Ну отомстили Штатам,так отомстили.У сотрудников посольств личные вещи забрали.Америка в трауре...
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"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.

Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.
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Helgi Sharp
2 ч ·

На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она...
Та кацапня их уже пропила...
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САмое плохое то что кремлевские рашисты это обыкновенные хамы и им все человеческое чуждо -вы вспомните как рашисты хватают украинцев в Крыму которые приехали к родственникам и шеют им разную хрень и только из того что украинцы не хотят сгибаться перед путином -то есть зло сганяют на совем невинных людях и так само эти уроды делают и с работниками дипломатических служб что свою злобу согнать на их а потом эти выродки кремлевские еще говорят про рософобию но этот ботоксный прурок совсем не понимает что этим он еще больше осубляет обстановку -он не соображает мозгами что только Трамп еще с ним пытается договорится а остальные уже давно поняли с каким конченным идиотом имеют дело и которого давно уже пора было проучить.
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поспішають кацапи. Які вони істеричні та непослідовні. Навіть морду лиця зберегти не можуть в міжнародній політиці.
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Рашисты не когда не думали про сохранение своего лица при плохой игре -просто до этого с ними приходилось мирится по поводу ращовских грязных выходок но когда ихняя наглость зашла за красную черту все государства начали постепенно понимать что из себя представляет этот ботоксный урод который не прнизнает не законов и не правил отношений в цивилизованном мире -он наглый по натуре и считает что ему как руководителю такой здоровой страны все можно и мол с ним надо считаться -но видать путин забыл что он не совок и живет на подачках запада -это при совке все лучшее собирали в москву и поэтому путин и хотел привязать намертво ушедшие государства -сначало УКраину а потом бы пошло бы как по маслу и страны Балтии и все остальные и раша продолжала бы свое существование как совок с подпиткой запада но не так получилось как путину хотелось и поэтому путин даже и не знает как выйти из такого положения -признать ошибки его амбитный характер не дает и затрелится как это сделал гитлер он не может -для этого надо быть настоящим мужиком а это просто чмо болотное и не более и чем раньше он это осознает тем будет лучше для его а то с ним сделают как с Чаушеску.
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привязать Україну хотіли ще всі кацапські царьки. Ця ідея не вчора народилась.
Здається ви дуже гарно про путіна думаєте. Немає в нього ніяких вагань. Йому нема чого бажати в цьому житті, окрім абсолютної і безумовної влади. Це вже хвороба. Для нього, на даному етапі - поразка і буде смерть. Тобто, поразки, тим більше від України воно просто не переживе. Сдохне. Але крові ще поп"є перед тим. На жаль. Тому і буде до останнього подиху гнути свою лінію. Єдина надія, що йог чекає доля Чеушеску, чи Каддафі. Сподіваюсь, людей, які вже багато десятиліть дезинфікують світ від , покидьків, які перестали відчувати землю під ногами, він дістане значно раніше, ніж встигне зруйнувати світ.
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Отжали у амеров дачу . А мы предупреждали: русиши на Крыме не остановятся ☺
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как же они без огурчиков с грядки? всё. разорилась Омерика! ))))
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Приглашаю всех на свою дачу(как раз скоро картошку копать).
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готов пить самогон, есть подчеревку, помидоры, баклажаны и ловить рыбу. Копать не готов
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Поэтому всегда приглашаю американцев (а не украинцев). Извини друг.
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Это для рашистов дача а для амереканцев это загородный дом где можно пройти реабилитацию после тяжелого особенно рабочего дня -это для совка дача ковыраться в земле а для нормальных людей это место для отдыха -просто этот мудак кремлевский надеется что Трамп пожалеет своих людей -а это почти 750 человек что они остануться без работы и поэтому Трамп не подпишет этот закон -просто этот кремлевский ботокс мыслит примитивно -думает что Трамп поставит в заручники США от этих дебильных движений путина который надеется что Трамп не очень разбирается в грязной политике путина и клюнет на это -видать урод забыл что в США действует закон баланса власти и такие фокусы так просто не проходят -тем более во внешней политике государства США.
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Видать этот ботоксный мудило своими дествиями хочет заставит Трампа не подписывать закон о новых санкциях против россии а сам Трамп надеется что путин поумнеет до 6 августа -ты смотри какой наивный этот Трамп -он так этот путин поумнеет как я помолодею -был шизофреником и им и помрет а Трампа в дураках оставит.
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- Все, писец! Дачу отжали. Барбекью устроить уже негде... Накрылся уик-энд!
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гном и расейские орки не относятся к человеческому виду. Никаких гуманитарок через некоторое время пабедобесному народцу не давать и хоругвеносные друг дружку перебьют в за продукты питания, медикаменты и ГСМ.
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Дачу под детский оздоровительный лагерь, це дило
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мечтай, мечтай заодно вспомни раздавленные бульдозерами персики с сыром которые можно было просто передать в детские дома, а не выпячивать свой дибилизм на весь мир!
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пусть бы им еще в компот нас*али..Вот это была бы месть!
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Ой, та "дача" нашпиована видеотхнико покруче чем Останкино.

"Дача"....
Так и вижу жен сотрудников, сапающих морковку ...
Для американцев это все равно пытка совком.
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Зато ответом на досрочное закрытие доступа
Козляндия будет удовлетворена.
Мало не будет - пусть не сомневаются.
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кстати в 1923 году в СССре дохлом было рекордное падение рубля...
за 1 доллар давали 2 миллиона 352 941 ржубль.Побьёт ли РАБсия сей рекорд?
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Наивные американцы.Кацапы на трупах со сбитого самолёта мародёрили,а тут целая дача добра заморского..
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на сбитом малазийском Боинге было тож самое..
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Нема там такої кількості дипломатів. І тут кацапи спістєлі.
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Он иго уже ограбили, поэтому не могут пусть дипломатов , забрать свои вещи. А вообще репортаж смотрел , оказывается всего в консульствах США в России работает где то 1200 сотрудников и ВНИМАНИЕ!!!!!- где то 950 из них , граждане России .......
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Думаю, что куйло уже поняло - американцам он ничего серьезного сделать не сможет. Вот и пакостит по мелочам, чтобы иметь вес в глазах своих подданных.
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американцы, ну можно же как-то поиздеваться над кацапами. Например, пустить слух, что закопали в том дачном поселке большое кол-во водяры, что не смогут вывезти в США, и поставить типа разметки. Пусть кацапня копает от забора и до обеда.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в Москве
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