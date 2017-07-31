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 Министр обороны Грузии Изория о России: "Прогнозировать опасность сложно - не только в отношении Грузии, но и в глобальном контексте"

грузия

Сегодня трудно прогнозировать угрозы, исходящие от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория в эфире "Пирвели".

"Оккупация территорий Грузии с российской стороны является фактом. Процесс, связанный с т. н. бордеризацией, является предметом нашего большого возмущения и возмущения международного сообщества. Мы осуждаем это. В связи с этим у нас единое видение: деоккупация наших регионов должна произойти только мирным путем", - сказал он.

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"Разумеется, прогнозировать опасность сложно - не только в отношении Грузии, но и в глобальном контексте. Но целью нашей политики и политики обороны является наше усиление на таком уровне, чтобы сократить риск всякого нападения и угрозы, проистекающей от России", - подчеркнул чиновник.

"Наша политика в военной сфере направлена на усиление нашей обороноспособности в рамках глобальной политики и политики сдерживания, определенной НАТО. Цель ее в том, чтобы наши подразделения были укомплектованы в соответствии со стандартами НАТО, оснащены военной техникой, соответствующей НАТО, находились в постоянных тренировках и процессе военной подготовки для того, чтобы предотвратить ожидаемые или возможные угрозы", - рассказал Изория.

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Это плохо перевели или он действительно говорил билибирдой?
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Похоже Грузия уже не та....от Порошенка заразились " мирными инициативами"
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Helgi Sharp
2 ч ·

На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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"Оккупация территорий Грузии с российской стороны является фактом.Процесс, связанный с т. н. бордеризацией, является предметом нашего большого возмущения и возмущения международного сообщества. Мы осуждаем это. В связи с этим у нас единое видение: деоккупация наших регионов должна произойти только мирным путем", - сказал он." - что это было? Кто то что то понял?
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Що тут прогнозувати? Кацапія має бути знищена як держава
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр обороны Грузии Изория о России: "Прогнозировать опасность сложно - не только в отношении Грузии, но и в глобальном контексте"
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