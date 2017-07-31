 При Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс

Об этом Пенс заявил 31 июля во время выступления перед силами безопасности Эстонии в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Президент Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других местах, а также остановить поддержку враждебных режимов Северной Кореи и Ирана. При президенте Трампе США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия. И мы призываем европейских союзников и друзей делать так же. В знак нашей преданности этому президент Трамп очень скоро подпишет законодательство, что усиливает и систематизирует санкции США против России", - сказал Пенс.
Он добавил, что для улучшения отношений с США и снятия санкций Россия должна прекратить дестабилизирующие действия.
"Преимуществом для Соединенных Штатов являются конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве, на общих интересах. Россия также заявляла, что хотела бы нормализовать свои отношения с США. К сожалению, на прошлой неделе Москва прибегла к радикальному шагу по сокращению дипломатического присутствия США в России. Президент Трамп четко дал понять: Америка открыта для лучших отношений с Россией, но президент и наш Конгресс едины в послании: улучшение отношений и снятие санкций в первую очередь потребует от России отмены действий, которые привели к введению санкций", - заявил вице-президент США.
Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал за поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.
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А Трамп ничего не заметит...))
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по наглой плешивой харе
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3 ч ·
Глянул план гастролей в Киеве на вторую половину года:
Мэрлин Мэнсон, Андреа Бочелли, Кейко Мацуи, Скорпионс, Патриция Каас, Стинг, Машина времени, Венская филармония, оркестр Гленна Миллера, Лара Фабиан, W.A.S.P., балет "Сухишвили", Кутуньо, Смоуки... Да, много "старичков", но это прекрасные "старички"!
Каждый из них даст фору всем этим Киркоровым, Распутиным и Наташам Королёвым вместе взятым. И, главное, никакого дурного вкуса, пошлых страз любительниц такого "искусства" и дешёвого российского шансона по цене 200 баксов за билет. Чуть не забыл - Лозы тоже не будет...)
Только ради этого стоило делать революцию, не? 😉
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Helgi Sharp
2 ч ·
На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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При республиканцах это как-то убедительнее происходит.
С чем-хуйла и поздравляю.
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