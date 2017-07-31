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Все про:Россия (71641) США (13100) Трамп (1290) Пенс (41)

 При Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс

трамп

Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что во время правления президента Дональда Трампа США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия.

Об этом Пенс заявил 31 июля во время выступления перед силами безопасности Эстонии в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России, - вице-президент США Пенс

"Президент Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других местах, а также остановить поддержку враждебных режимов Северной Кореи и Ирана. При президенте Трампе США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия. И мы призываем европейских союзников и друзей делать так же. В знак нашей преданности этому президент Трамп очень скоро подпишет законодательство, что усиливает и систематизирует санкции США против России", - сказал Пенс.

Он добавил, что для улучшения отношений с США и снятия санкций Россия должна прекратить дестабилизирующие действия.

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"Преимуществом для Соединенных Штатов являются конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве, на общих интересах. Россия также заявляла, что хотела бы нормализовать свои отношения с США. К сожалению, на прошлой неделе Москва прибегла к радикальному шагу по сокращению дипломатического присутствия США в России. Президент Трамп четко дал понять: Америка открыта для лучших отношений с Россией, но президент и наш Конгресс едины в послании: улучшение отношений и снятие санкций в первую очередь потребует от России отмены действий, которые привели к введению санкций", - заявил вице-президент США.

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Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал за поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.
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Щось останнім часом багато різних заяв і погроз, а результату поки що не видно.
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Так раньше виражали озабоченость а сейчас переходят к активным действиям. Дальше будет только интереснее и интереснее
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а какие надежды были. как у застенчивой девушки, восторженно - романтические, радостные и сладкие... мечты мечты где ваша сладость? мечты ушли осталось гадость. ватоголовые ублюдки одним словом переоценили, не надо было помогать Трампу.
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"США будут привлекать Россию к ответу"

по наглой плешивой харе
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Да при любом президенте США рашку будут привлекать(это ещё ласковое слово) к ответу.Хоть при демократе,хоть при республиканце.Это,как говорят физики,эмпирический фактИ слава богу.
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ОТ уничтожения режима Ким Чен Ира - так правильнее, Роман!
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Helgi Sharp
3 ч ·

Глянул план гастролей в Киеве на вторую половину года:
Мэрлин Мэнсон, Андреа Бочелли, Кейко Мацуи, Скорпионс, Патриция Каас, Стинг, Машина времени, Венская филармония, оркестр Гленна Миллера, Лара Фабиан, W.A.S.P., балет "Сухишвили", Кутуньо, Смоуки... Да, много "старичков", но это прекрасные "старички"!
Каждый из них даст фору всем этим Киркоровым, Распутиным и Наташам Королёвым вместе взятым. И, главное, никакого дурного вкуса, пошлых страз любительниц такого "искусства" и дешёвого российского шансона по цене 200 баксов за билет. Чуть не забыл - Лозы тоже не будет...)
Только ради этого стоило делать революцию, не? При Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс - Цензор.НЕТ 1295😉
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Обратил внимание - раньше вышеназванные товарищи часто мотались в россию, а теперь - все, финиш!!!
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"...улучшение отношений и снятие санкций в первую очередь потребует от России отмены действий, которые привели к введению санкций" - прийдется отдать Крым!!! - а это - полное поражение Х-ла!, на что он вряд ли пойдет. Значит - санкциям быть! И опять - Трампу надо побольше производить -и продавать! зачем ему конкурент? Так что мочить россию таки будут и не по детски!
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Helgi Sharp
2 ч ·

На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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Хоть при демократе,хоть при республиканце. (с)

При республиканцах это как-то убедительнее происходит.
С чем-хуйла и поздравляю.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс
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