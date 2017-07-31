 Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые ракеты, - WSJ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По данным газеты, в настоящий момент ведомства ждут одобрения от Белого дома.
Американские дипломаты и военные чиновники характеризуют вооружение как "оборонительное". Оно, по их мнению, направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы".
Тем не менее администрация президента США пока не приняла решение по предложению двух ведомств, добавляет издание.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в ведомстве идет активное обсуждение вопроса о возможных поставках оружия на Украину.
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За сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(51)
Вечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб(12)
Продолжается регулярное обсуждение поставок вооружения Украине, - представитель Пентагона Дэвис(82)
Российские наемники начали применять новую систему залпового огня на Донбассе, - украинская сторона СЦКК. ФОТО(54)
В России совсем запутались с ответом на американские санкции(0)
Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для Украины, - генерал ВВС США Сельва(42)
В этом году в войска запланировано поставить более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Минобороны(22)
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«Ночным волкам» впервые с 2012 года отказали в президентских грантах
«Ночные волки» подали на конкурс три заявки. Две заявки на гранты не были допущены до экспертизы.
Местная организация «Ночные волки Измайлово г. Москвы» не смогла доказать необходимость проекта «Твоя Россия», создание «Карты туристической истории», ориентированной на иностранную аудиторию (2,6 миллионов рублей).
«Ночные волки Чечни» подали заявку, которая также не была рассмотрена, - об укреплении межнационального и межрелигиозного согласия на межнациональном фестивале путешественников «Побратим» (3,8 миллионов рублей).
Третью заявку - под названием «Детские новогодние елки в Байк-центре» - подала московская организация. Она оценивалась в 9,5 миллионов рублей. В отличие от двух других заявок она была рассмотрена экспертами, но не удовлетворена.
Газета отмечает, что «Ночные волки» регулярно с 2012 года получали президентские гранты. В рамках распределения президентских грантов они получили не менее 60 миллионов рублей
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http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-u-s-is-dangerously-close-to-a-wa...
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свежие ролики на ютюбе будут как у руских танков башни отлетают
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"поставкам на Украину"
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3 ч ·
Глянул план гастролей в Киеве на вторую половину года:
Мэрлин Мэнсон, Андреа Бочелли, Кейко Мацуи, Скорпионс, Патриция Каас, Стинг, Машина времени, Венская филармония, оркестр Гленна Миллера, Лара Фабиан, W.A.S.P., балет "Сухишвили", Кутуньо, Смоуки... Да, много "старичков", но это прекрасные "старички"!
Каждый из них даст фору всем этим Киркоровым, Распутиным и Наташам Королёвым вместе взятым. И, главное, никакого дурного вкуса, пошлых страз любительниц такого "искусства" и дешёвого российского шансона по цене 200 баксов за билет. Чуть не забыл - Лозы тоже не будет...)
Только ради этого стоило делать революцию, не? 😉
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очень уважаю казахов,киргизов,таджиков узбеков и прочих патриотов РАБссии заменивших рюсскае быдло........
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Helgi Sharp
2 ч ·
На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
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Мэттис также отметил осуществленный Украиной прогресс в сфере безопасности и обороны и роль в этом главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Стороны обсудили приоритетные шаги по укреплению оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества
А сейчас вполне КОНКРЕТНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ.........
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Джавелины - дорогие, ноухау, поэтому вряд ли дадут, опасаясь, что наши просрут где-нить хоть одну еденицу, этого будет достаточно для плагиата расеянам. Выход конечно найти можно, только надо захотеть. Раз армия США у нас не воюет, а нашим не доверяют, то можно было нанять каких-нить черноводников, которым доверяют, и передать комплексы Джавелин черноводникам.
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