EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  4328  51
Все про:вооружение (3441) США (13100)

 Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые ракеты, - WSJ

javelin джавелин

Пентагон и Госдепартамент разработали план по поставкам на Украину противотанковых ракет и другого вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным газеты, в настоящий момент ведомства ждут одобрения от Белого дома.

Американские дипломаты и военные чиновники характеризуют вооружение как "оборонительное". Оно, по их мнению, направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы".

Тем не менее администрация президента США пока не приняла решение по предложению двух ведомств, добавляет издание.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в ведомстве идет активное обсуждение вопроса о возможных поставках оружия на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть большая надежда, что мы получим летальное оружие от США", - Гопко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сегодня путин подписал закон об "объединении" Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - вот так красиво и завуалировано путин сообщил миру, что Резервный фонд на четвёртом году войны с Украиной закончился, с чем всех мокшей и поздравляю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так пересыхает Крым без Северо-Крымского канала. Между снимками из космоса разница в 4 года. Спасибо @Kos_KharkivПентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые ракеты, - WSJ - Цензор.НЕТ 3983
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
реально зелени стало меньше..если время года конечно совпадает с написаным..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да уж...бабло заканчивается..в госказне..уже даже "хремлёвские волкИ" посажены на сухой паёк)))
«Ночным волкам» впервые с 2012 года отказали в президентских грантах
«Ночные волки» подали на конкурс три заявки. Две заявки на гранты не были допущены до экспертизы.
Местная организация «Ночные волки Измайлово г. Москвы» не смогла доказать необходимость проекта «Твоя Россия», создание «Карты туристической истории», ориентированной на иностранную аудиторию (2,6 миллионов рублей).
«Ночные волки Чечни» подали заявку, которая также не была рассмотрена, - об укреплении межнационального и межрелигиозного согласия на межнациональном фестивале путешественников «Побратим» (3,8 миллионов рублей).
Третью заявку - под названием «Детские новогодние елки в Байк-центре» - подала московская организация. Она оценивалась в 9,5 миллионов рублей. В отличие от двух других заявок она была рассмотрена экспертами, но не удовлетворена.
Газета отмечает, что «Ночные волки» регулярно с 2012 года получали президентские гранты. В рамках распределения президентских грантов они получили не менее 60 миллионов рублей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ми їм русафобію, вони нам джавеліни, нормальний обмін
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня у куйла получился какой-то неуютный денёк
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Залишилися без косметичек- як вони тепер виживатимуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда уже Трамп подпишет документ санкциями против недоимперии?! Ждем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агент х-ла Трамп не подпишет..., так же как и чертов президент миру Обама до этого....- жаль..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рыжий ничего не решает. Все решают ПЕНС КОНГРЕСС и СЕНАТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Pro Gamer - в этом случае нужна подпись Трампа..., и это не так важно для США, что бы много людей в Конгрессе или Сенате подняли бучу... Так что я пессимист...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет он может наложить вето но оно легко преодолевается конгрессом и сенатом и санкции вступят в силу позже но все равно. А рыжий получит дополнительние проблеми к тем что у него есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не будет никаких миллионов.лупанут Томагавками по военных базах и ключевой инфрастуктуре и песец жирному ыну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та невже... не винищувачі та ядерну зброю? Бо деякі знавці і це вимагають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так если будут противотанковые, тролли изойдут дерьмом, что это мол ерунда, вот если межконтинентальные ракеты, то да...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увеличим поставки газа и нефти в НАТО,дайошь Северный поток-2
 показать весь комментарий
Ответить
 
клас
свежие ролики на ютюбе будут как у руских танков башни отлетают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сensor уже с gazeta.ru перепечатывает статьи? Меня лично смущают фразы типа "план по поставкам на Украину" и "Оно, по их мнению, направлено на "сдерживание агрессивных действий Москвы"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Копіпастер на censor.net.ua працює по фрілансу?
"поставкам на Украину"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жопа не пролазит назад ? посиди , похудей недельку , крыса хуйловская
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пару тысяч "ТОУ" вполне хватит для начала....и без "Джавелинов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Helgi Sharp
3 ч ·

Глянул план гастролей в Киеве на вторую половину года:
Мэрлин Мэнсон, Андреа Бочелли, Кейко Мацуи, Скорпионс, Патриция Каас, Стинг, Машина времени, Венская филармония, оркестр Гленна Миллера, Лара Фабиан, W.A.S.P., балет "Сухишвили", Кутуньо, Смоуки... Да, много "старичков", но это прекрасные "старички"!
Каждый из них даст фору всем этим Киркоровым, Распутиным и Наташам Королёвым вместе взятым. И, главное, никакого дурного вкуса, пошлых страз любительниц такого "искусства" и дешёвого российского шансона по цене 200 баксов за билет. Чуть не забыл - Лозы тоже не будет...)
Только ради этого стоило делать революцию, не? Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые ракеты, - WSJ - Цензор.НЕТ 2912😉
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как бы десерт. Революцию делали не для этого........
 показать весь комментарий
Ответить
 
за 26 лет РАБссию покинули 20 миллионов кацаПсинов.
очень уважаю казахов,киргизов,таджиков узбеков и прочих патриотов РАБссии заменивших рюсскае быдло........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 



Helgi Sharp
2 ч ·

На FTV сейчас интервьюировали какого-то клерка Госдепа. Много говорил по торговым противоречиям между США и Европой. Когда коснулись высылки американских дипломатов из Москвы, ведущий спросил, чем это чревато для двух стран.
Для американцев, говорит, экономией государственных средств. Россиянам же этот демарш аукнется сокращением гуманитарных миссий и, в связи со значительным сокращением консульских сотрудников, увеличением срока ожидания американской визы в среднем с 10 дней до одного месяца - в лучшем случае.
Феерично! Свою мелкую месть путлер осуществил, а россияне... Да, Бог с ними, с россиянами - в кои-то веки цари учитывали их интересы?
И последнее.... Никогда! Никогда западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО эффективными, если бы Кремль не вводил в ответ свои.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Даже перед лицом угрозы агрессии, кибератак и другого ваша страна демонстрирует стойкую приверженности и делает много. США остаются на позициях поддержки Украины", - сказал глава Минобороны США.
Мэттис также отметил осуществленный Украиной прогресс в сфере безопасности и обороны и роль в этом главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Стороны обсудили приоритетные шаги по укреплению оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества
А сейчас вполне КОНКРЕТНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор !!!! "Поставки НА Украину"?????!!!! Бутусов "Цензор" москалям продал???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще надо ПВО и много-много ракет всех классов и дальность не менее 1000.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажем " джавелину " да.да . да !!! Ну а карликам - нет , нет , нет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Трампон и согласится, то скорее всего поставят устаревшие iyehrjdst комплексы BGM-71 TOW. Тоже не плохо, но у нас пересеченная местность, шнурки цепляются за кусты, бурьяны и ветки деревьев. Комплекс тяжелый, но если попадет, то сепарам будет плохо.
Джавелины - дорогие, ноухау, поэтому вряд ли дадут, опасаясь, что наши просрут где-нить хоть одну еденицу, этого будет достаточно для плагиата расеянам. Выход конечно найти можно, только надо захотеть. Раз армия США у нас не воюет, а нашим не доверяют, то можно было нанять каких-нить черноводников, которым доверяют, и передать комплексы Джавелин черноводникам.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые ракеты, - WSJ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти