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Все про:Грузия (3438) Пенс (41)

 Пенс прибыл с визитом в Грузию

пенс

Вице-президент США Майк Пенс после визита в Эстонию прибыл в Грузию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Грузия Online".

"Самолет вице-президента США Майка Пенса приземлился в Международном аэропорту Тбилиси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вице-президента США встретил премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили.

Ранее Пенс провел встречи в Таллинне с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии.

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В общем: США вспомнили,что они действительно АМЕРИКА !
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Просто республіканці прийшли до влади- а вони цього ніколи і не забували.
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Пентагон розробив план надання зброї Україні і очікує на схвалення Трампа.

https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-rozrobyv-plan/3966386.html
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статья пессиместическая:
- если дадут, то не на фронт. - чтобы не провоцировать
- если что не так, то отберут и прекратят
- нужны месяцы...
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михоссосы -фас
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Сейчас вздрючит Иванашвили за Саакашвили...
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Надеюсь - таки да!!! И скорее - вздрючат именно грузинскую власть.
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Миша, держись! Решается твоя судьба, или наш президент, или грузинский зэк.
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Может газпромовскому "правительству" мозги вправят.
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Президент Венесуэлы Мадуро своих титушек вооружил автоматами... где-то я уже это видел...

Пенс прибыл с визитом в Грузию - Цензор.НЕТ 4666
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я ненавижу это, НО это работает, почему бы нет...
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Янукович тоже так думал и вооружил подонков автоматами
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