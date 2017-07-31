 Пенс прибыл с визитом в Грузию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Грузия Online".
"Самолет вице-президента США Майка Пенса приземлился в Международном аэропорту Тбилиси", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вице-президента США встретил премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили.
Ранее Пенс провел встречи в Таллинне с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии.
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https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-rozrobyv-plan/3966386.html
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- если дадут, то не на фронт. - чтобы не провоцировать
- если что не так, то отберут и прекратят
- нужны месяцы...
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