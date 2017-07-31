 Двое украинцев с крадеными кредитками и фальшивыми евро задержаны в Нидерландах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в Амстердаме. На борту самолета они решили приобрести товары duty free.
Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена как украденная.
После того как самолет приземлился, украинцы были арестованы. Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карточки и 6 тысяч фальшивых евро.
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я иногда пост напишу, перечитал - самому нравится!
правда, мне чета лайк своему посту стыдно ставить, но не все ж такие скромные...
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а ну встал на колени, и извинился падлюка!
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Надо называть их гражданами Украины, возможно имеющие еще другие гражданства.
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он крупнее в панаме ворует...
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вполне вероятно, что про коррупцию нашей власти (да и в целом) в нашей стране они тоже наслышаны.
а виноваты, естественно, кто угодно - все вокруг, но не шоколадная свора!
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