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 Общество
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Все про:Амстердам (17) аэропорт (1267) воровство (592) задержание (6023)

 Двое украинцев с крадеными кредитками и фальшивыми евро задержаны в Нидерландах

евро

Полиция Нидерландов задержала в Амстердамском аэропорту "Схипхол" двух граждан Украины с украденными кредитными карточками и фальшивыми евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в Амстердаме. На борту самолета они решили приобрести товары duty free.

Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена как украденная.

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После того как самолет приземлился, украинцы были арестованы. Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карточки и 6 тысяч фальшивых евро.
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А нех лугандонам биометрику выдавать - только позорить будут.
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Там даже к бабке не ходи - бывшие шахтер или птенцы закона имени Гади.
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И долго они были украинцами? Тут один намедни писал, что украинец, утверждая что пользоваться краденным нормально...
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Злодії повинні сидіти в буцигарні.. Незалежно від національності.
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тю а шо тут такого?
я иногда пост напишу, перечитал - самому нравится!
правда, мне чета лайк своему посту стыдно ставить, но не все ж такие скромные...
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ты че гандон, берега попутал?
а ну встал на колени, и извинился падлюка!
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ukrweb - ну падлюка лишнехромосомная это ты. Но почему ты не исполняешь Указ своего божества-хуйла ? Ну да, на ольгинцевских гавнососов это не распространяется.
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Двое украинцев с крадеными кредитками и фальшивыми евро задержаны в Нидерландах
Надо называть их гражданами Украины, возможно имеющие еще другие гражданства.
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А в чому новина? Що в Україні є злодії? Чи в чому?
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В том что засранцы позорят страну и могут создать определенные проблемы для других нормальных людей
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не переживай пеця тут не при делах...
он крупнее в панаме ворует...
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а мы потом удивляемся, почему Нидерланды по полгода не хотят ассоциацию подписывать, или почему эта страна категорически не хочет видеть Украину в ЕС.
вполне вероятно, что про коррупцию нашей власти (да и в целом) в нашей стране они тоже наслышаны.
а виноваты, естественно, кто угодно - все вокруг, но не шоколадная свора!
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Во время проверок обнаружили, что это сепары боевики дыры, "стоящие на КПП".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвое украинцев с крадеными кредитками и фальшивыми евро задержаны в Нидерландах
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