 IAAF запретила российским легкоатлетам исполнять и слушать гимн на ЧМ в Лондоне

Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на ЧМ, опубликованном на сайте IAAF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.
"Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия", - говорится в регламенте.
Отмечается, что запрет включает в себя, "но не ограничивается соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями".
IAAF также запретила россиянам использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.
Напомним, на чемпионат мира допущены на данный момент 19 российских спортсменов, 53 спортсмена получили отказ.
В ноябре 2015 года IAAF приостановило членство Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как российская сборная была обвинена в систематическом употреблении допинга. Таким образом, все российские легкоатлеты потеряли возможность участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IAAF. В том числе российские спортсмены не были допущены и на Олимпиаду 2016 года в Рио.
После Олимпиады IAAF объявила, что российские спортсмены могут подать заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В случае если у IAAF не будет претензий к этим легкоатлетам, они смогут выступать на всех турнирах IAAF, в том числе и на чемпионате мира.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа.
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хотя,о чём я...
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и в конце добавить ...Пудинг...Пудинг)))))
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- Что?
- Гутен морген!
- А, послышалось...
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А так і буде.
А ще-цапорилих можуть не допустити до фінальної частини оскільки вони не проходили кваліфікацію.
(прецедент з Колумбією в 1986-му вже був).
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Надеюсь, в последний раз.
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Гыыыы...
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І оголювати пеніси у сортирах, душових і роздягальнях. Оскільки пеніс - пряма асоціація з ху*лом.
А щодо "гімнА рф", то можна було би крутити фонограму у виконанні Єгитпетського духового оркестра.
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Помнится-один подобный персонаж (завсегдатай гос-дуры) полтора-два десятка лет назад собирался свои сапоги в Индийском океане мыть...
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позорище, опущенные ниже плинтуса .
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Ждать пока лишняя хромосома уничтожит планету, - самому быть лишнехромосомным.
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Моча в норме? Пусть поют!
31.07.2017 22:19
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Так весь смысл наказания в том, чтобы не было и духу педерации .Чтоб не воняло
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