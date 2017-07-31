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Все про:Россия (71641) спорт (1716) допинг-контроль (205)

 IAAF запретила российским легкоатлетам исполнять и слушать гимн на ЧМ в Лондоне

россия допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне.

Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на ЧМ, опубликованном на сайте IAAF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

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"Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия", - говорится в регламенте.

Отмечается, что запрет включает в себя, "но не ограничивается соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями".

IAAF также запретила россиянам использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.

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Напомним, на чемпионат мира допущены на данный момент 19 российских спортсменов, 53 спортсмена получили отказ.

В ноябре 2015 года IAAF приостановило членство Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как российская сборная была обвинена в систематическом употреблении допинга. Таким образом, все российские легкоатлеты потеряли возможность участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IAAF. В том числе российские спортсмены не были допущены и на Олимпиаду 2016 года в Рио.

После Олимпиады IAAF объявила, что российские спортсмены могут подать заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В случае если у IAAF не будет претензий к этим легкоатлетам, они смогут выступать на всех турнирах IAAF, в том числе и на чемпионате мира.

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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа.
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пускай под водку брынчат на балалайках в номерах))))))
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можно красиво и громко исполнять гимн в уме...
хотя,о чём я...
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а мона скрепно пропукать под одеялом)))))
и в конце добавить ...Пудинг...Пудинг)))))
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- Путин в морге!
- Что?
- Гутен морген!
- А, послышалось...
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На ЧМ по биатлону что-то не срослось с фанерой рос гимна (кацапы выиграли эстафету в кои-то веки), так губерниев в этими стрелками пели сами, да ещё несколько раз... во была хохма, народ ржал, так им хотелось озвучить свои успехи вшивые.
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А главное - всё это можно делать "по русски" - пить из унитаза и петь в унитаз...
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думаю "НА" как раз правильно,поскольку применяется к нарасии..
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Хто ще не глумився над скрєпними? Ще б Мундіаль 2018 перенести з нарасіі в Британію (Францію, Німеччину, Іспанію, Італію) - було б взагалі чудово.
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Ще б Мундіаль 2018 перенести з нарасіі в ... (с)

А так і буде.
А ще-цапорилих можуть не допустити до фінальної частини оскільки вони не проходили кваліфікацію.
(прецедент з Колумбією в 1986-му вже був).
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Как им вообще разрешили участвовать...
Надеюсь, в последний раз.
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Сука, штотварицца, ...лять, штотварицца, да, казламордые ??? :D Бггг
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Ну вот чё эти русафобы тварят? А? Низабудимнипрастим!
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Пардон! Забыл концовку: низабудимнипрастимБЛЯ!
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"Русафобия" методом "руссофилии" плавно переходит в "руссоложество"...
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А таки кака усьо харашо начиналась -КрымНаш...
Гыыыы...
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Новый тренд в мире опусти кацапа,набирает обороты !
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Это же сразу два кинДжала в ж...п, хотя там уже и некуда...))
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Опять скрепным по ушам надавали,весело там у них.
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дидываевали, внуков сцаной тряпкой по морде пригащали....
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>>и изображать символы страны на теле.<<
І оголювати пеніси у сортирах, душових і роздягальнях. Оскільки пеніс - пряма асоціація з ху*лом.
А щодо "гімнА рф", то можна було би крутити фонограму у виконанні Єгитпетського духового оркестра.
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СЫНОК!! ПОЧЕМУ ОТ ТЕБЯ ГОВНОМ ВОНЯЕТ?? ТЫ ЧТО ОПЯТЬ ГИМН РОССИИ ПЕЛ??? нет !я просто стоял рядом с ребятами которые пели гимн россии
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Кацапйо навіть пишається тим що на них всі плюють і посилають.
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А шо там,фельдмаршал всея лугандонии захерченко до Лондона ещё не дошёл?
Помнится-один подобный персонаж (завсегдатай гос-дуры) полтора-два десятка лет назад собирался свои сапоги в Индийском океане мыть...
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Остывающее тело истерзанной разеюжки отдано на всеобщее паругание, я пральна понимаю, не ???
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тоисть в GB, или точнее, вся федерация против комунистов и власовцов.
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он вышел рожой из народа и мордой пал возле пивной....... Слова нового гимна кацапов....
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Ну прям анекдот старый, когда на свадьбе гость спрашивает кто невесту не трахал? Жених я. Ты еще успеешь. Так кто еще россии поджопника не дал? И тут никакие ракеты и танки не счет...
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Неужели после такой затрещины , казламордые будут выступать на чемпионате?
позорище, опущенные ниже плинтуса .
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Может, мировое сообщество перегибает палку с кацапами? Они и так уже наказаны лишней хромосомой!
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Не, ещё обоссать их в прямом эфире, тогда - гуд и порядок.
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Так вот надо чтобы лишней хромосомы не было, поэтому пусть "лечат" всеми возможными способами все ,кто имеет рычаги воздействия.
Ждать пока лишняя хромосома уничтожит планету, - самому быть лишнехромосомным.
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Разрешено только петь путин )(уйло ла ла ла.......
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Какой позор !!! Вяликие ... Без символики и гимна... Им кость кинули - разрешили присутствовать . Гы
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Потихоньку, но, русофобия поперла на ура со всех щелей!)
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Радуга
Моча в норме? Пусть поют!
31.07.2017 22:19
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Так весь смысл наказания в том, чтобы не было и духу педерации .Чтоб не воняло
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Цензор.НЕТНовостиСпортIAAF запретила российским легкоатлетам исполнять и слушать гимн на ЧМ в Лондоне
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