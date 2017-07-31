EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  3408  101
Все про:гражданство (644) МИД (4217) Россия (71641)

 Этот нарушение международного права и провокация, - МИД об упрощенной процедуре принятия украинцами гражданства РФ

мид

Министерство иностранных дел Украины расценивает принятие российским руководством закона, упрощающего принятие получения российского гражданства гражданами Украины, как полное пренебрежение международного права и призывает украинцев не поддаваться на такие провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", - говорится в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин изменил правила получения гражданства РФ для украинцев

В МИД назвали такое решение российских властей "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию. "Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", - напомнили в ведомстве.

При этом в МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

Смотрите также: "Войны у вас, по нашим сведениям, нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма. СКРИНШОТ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Чего шуметь по этому поводу? Все равно ведь дебилов которым нужно это гражданство ничтожно мало.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭтот нарушение международного права и провокация, - МИД об упрощенной процедуре принятия украинцами гражданства РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти