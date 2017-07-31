 Этот нарушение международного права и провокация, - МИД об упрощенной процедуре принятия украинцами гражданства РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.
"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", - говорится в тексте.
В МИД назвали такое решение российских властей "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию. "Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", - напомнили в ведомстве.
При этом в МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.
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