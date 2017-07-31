 Судья назвала материалы ГПУ по "делу Пшонки" кучей бумаги

Об этом стало известно 31 июля в заседании Деснянского районного суда Киева, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд изучил сметы на ремонтно-строительные работы, а также справки о компании "Телси", которая в 2013 году получила 69 млн грн якобы на ремонт зданий Генпрокуратуры.
Судья-председатель Оксана Броновицкая неоднократно высказывала претензии к документам: на сметах нет подписей, некоторые документы не переведены с иностранного языка, среди документов есть абсолютно чистые листы бумаги с печатями ГПУ.
Прокурор Татьяна Сергеева претензии никак не прокомментировала, а только сказала, что это документы, которые подтверждают участие ООО "Телси" в тендере ГПУ на ремонтные работы.
Адвокаты и обвиняемые заявили, что хотят подробнее ознакомиться с материалами и выскажутся позже.
"Что суд исследовал? На что суду обратить внимание? Никому не нужно. Ни стороне обвинения, ни стороне защиты. Суд исследовал, а как суд будет оценивать, никому не интересно. Даже не могу назвать что это. Никто не желает высказаться, да? На что суду обратить внимание, из того, что суд исследовал? Множество листов бумаги!" - сказала судья Броновицкая.
По словам прокурора, всего в деле около 90 томов, из которых суд исследовал только 9.
Подозреваемые Крук и Иванов находятся на свободе, уплатив по 480 тысяч гривен залог каждый.
Обвиняемый Борис Крук - сын бывшего народного депутата 3-7 созывов Юрия Крука. Раньше Крук сообщил суду, что был знаком с Артемом Пшонкой и создал фирму по его просьбе.
Как известно, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем находятся в розыске и подозреваются в завладении более 69 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт зданий ГПУ.
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А якщо це не зроблано, то це свідчить лише про те, що прокурори в долі (на чолі з Кумом - ні разу не сидівшим, я не про Овощя! = хоча одного поля ягідки - гидота!)!
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Развалить уголовное дело - раз плюнуть, достаточно вместо доказательств, собрать макулатуру.
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Вот, например, внезапно:
Суддя, який зняв арешт з рахунків Арбузова, купив Bentley за сім мільйонів, - ЗМІ
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Прокурори зібрали "купу нікчемних паперів" , аби дати можливість судді розвалити справу ...
І всі задоволені - Система своїх не здає !
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Украл миллиард - поделись и все ок.
Украл мешок пшеницы и сядешь года на три (если повезет).
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Давайте побажаємо президенту скорішого одужання
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А , як тут не запити - схоже , з Міхо , вийшла конкретна лажа - Хуйло аплодує , а американці розсердились !
Попандос ..))
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"РОСшен"!
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Или это специально делается чтобы заявили ходатайство об отводе? Сейчас судьи, когда не хотят рассматривать дело, заявляют самоотвод. Или начинают нарушать закон подобным образом, чтобы прокуратура им заявила отвод.
Коррупционный суд во всей своей красе....
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Треба було к огню поднести.Або водой смочить,текст бы проявился.Ну як дети ей богу,цi суддi
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Цих "судей,прокуроров,начальников колоний і т.д" треба добряче потрусити , як Буратіну - з них можна 2 додаткових бюджета України витрясти ...якщо постаратися !
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(яныку и его Кодлу грех Обижаться на Юрия Витальевича).
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