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Все про:суд (21333) Пшонка (1004) Пшонка Артем (9)

 Судья назвала материалы ГПУ по "делу Пшонки" кучей бумаги

пшонка

Суд исследовал четыре тома доказательств по делу Бориса Крука и Антона Иванова, которые регистрировали компании для Артема Пшонки.

Об этом стало известно 31 июля в заседании Деснянского районного суда Киева, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Суд изучил сметы на ремонтно-строительные работы, а также справки о компании "Телси", которая в 2013 году получила 69 млн грн якобы на ремонт зданий Генпрокуратуры.

Судья-председатель Оксана Броновицкая неоднократно высказывала претензии к документам: на сметах нет подписей, некоторые документы не переведены с иностранного языка, среди документов есть абсолютно чистые листы бумаги с печатями ГПУ.

Прокурор Татьяна Сергеева претензии никак не прокомментировала, а только сказала, что это документы, которые подтверждают участие ООО "Телси" в тендере ГПУ на ремонтные работы.

Адвокаты и обвиняемые заявили, что хотят подробнее ознакомиться с материалами и выскажутся позже.

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"Что суд исследовал? На что суду обратить внимание? Никому не нужно. Ни стороне обвинения, ни стороне защиты. Суд исследовал, а как суд будет оценивать, никому не интересно. Даже не могу назвать что это. Никто не желает высказаться, да? На что суду обратить внимание, из того, что суд исследовал? Множество листов бумаги!" - сказала судья Броновицкая.

По словам прокурора, всего в деле около 90 томов, из которых суд исследовал только 9.

Подозреваемые Крук и Иванов находятся на свободе, уплатив по 480 тысяч гривен залог каждый.

Обвиняемый Борис Крук - сын бывшего народного депутата 3-7 созывов Юрия Крука. Раньше Крук сообщил суду, что был знаком с Артемом Пшонкой и создал фирму по его просьбе.

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Как известно, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем находятся в розыске и подозреваются в завладении более 69 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт зданий ГПУ.




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Суддя це лише чиновник, якого дуже легко притягнути до відповідальності за винесення завідомо неправосудного рішення (в формі ухвали в т.ч.)!
А якщо це не зроблано, то це свідчить лише про те, що прокурори в долі (на чолі з Кумом - ні разу не сидівшим, я не про Овощя! = хоча одного поля ягідки - гидота!)!
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Це не суддя, а купа лайна. Як і вся наша судова система
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Скорее те, кто передал эти "материалы" в суд.
Развалить уголовное дело - раз плюнуть, достаточно вместо доказательств, собрать макулатуру.
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Если бы материалы уголовного дела, были в порядке, то судья не стала бы так откровенно палиться.
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І ніхто не винен !
Прокурори зібрали "купу нікчемних паперів" , аби дати можливість судді розвалити справу ...
І всі задоволені - Система своїх не здає !
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В этом и есть суть нашего правосудия!
Украл миллиард - поделись и все ок.
Украл мешок пшеницы и сядешь года на три (если повезет).
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Какое гавно у руля,такие и судьи. рыгоанальная щеколадная падаль,за расстрел майдана хоьб одного закрыли,а предводителей сепаратни,типа гепы,допы и вилкулов? мразь конченая.
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Если цель - не раскрыть преступление, а развалить уголовное дело, то подача подобных "документов" в суд, вполне объяснима.
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Я не виправдовую прокуратуру, та вивчили лише 1/10 від справи.
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Ну, учитывая то, что у нас не одного резонансного преступления не раскрыли и не довели до приговора, можно сказать, что у нас и суд и прокуратура, друг друга стоят.
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"Не розкрили" і "не довели до вироку"- різні речі.
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А что еще можно ожидать от коррупционного суда?! Как защищали коррупционеров, так и продолжают защищать.
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ща снова судью сделают виновным в том, шо прокуроры собрали кучу дерьма, ничего не докаюзывающего
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гівnяnі прокурори пeрeдали гівnяnій судді купу гівnа
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судейская реформа в действии, раньше работала на хряка, теперь обслуживает интересы барыги.
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Какой внезапный неожиданный поворот! Я простоо в шоке и недоумении! Как вообще такое возможно в нашем правовом демократическом государстве?!!
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Судья назвала материалы ГПУ по "делу Пшонки" кучей бумаги - Цензор.НЕТ 1158Покращення‏ @Uzhesogodniii 3 ч.3 часа назад
Давайте побажаємо президенту скорішого одужання

Судья назвала материалы ГПУ по "делу Пшонки" кучей бумаги - Цензор.НЕТ 222
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по другой информации, он в конкретном запое во везёт Украине с президентами
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он в конкретном запое

А , як тут не запити - схоже , з Міхо , вийшла конкретна лажа - Хуйло аплодує , а американці розсердились !
Попандос ..))
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Совсем белый и горячий! А где Юга? "Боязно" за него, вон Горбатюку не ответил.
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Основатель РыгоАнала своих не сдаст! Спорю на шакаладку "Альонка" хфабрики
"РОСшен"!

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4 года весь контрабас сигарет через Артема и Захарченко шел, плюс производство левых сигарет.
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Плюс поступления от прокурорской деятельности.
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+ Пшонка втік , але бізнеси його , й досі , спокійно існують ...
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Это было раньше,он действительно миллиардер к тому же долларовый а вот исходя из 80ти томов макулатуры от аж четырёх генпрокуроров он "обеднел" до 69 миллионов гривен. Четыре генпрокурора не "смогли" найти украденные миллиарды и с них в банках мира давно уже снят арест. А эта мышиная возня что бы хоть что то вешать на уши быдлу.
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Судья, скорее всего, тут ни при чем. Очень часто прокуратура им подсовывает так оформленные дела, что с ними только в туалет идти... Дерьмо на дерьмо... Система гнилая - и не лечится....
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А ми чогось другого очікували від "потужних" Петрових реформ як ГПУ так і суду?
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Судья-председатель Оксана Броновицкая неоднократно высказывала претензии к документам: на сметах нет подписей, некоторые документы не переведены с иностранного языка, среди документов есть абсолютно чистые листы бумаги с печатями ГПУ. Ты не претензии, высказывай, а просто отказывайся принимать такие документы, в виде доказательств. Бред какой то...
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Цікаво,а як наш головний прокурорчик відреагує на те,що в матеріалах резонансної карної справи нема підписів на документах,чисті аркуші паперу з печатками ГПУ,та документи не переведені з іноземної мови,чи його такі дріниці зовсім не цікавлять?
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В Генпрокуратуре у Луценко есть то же "неприкасаемые" замы которые отчитываются вовсе не перед ним а перед Петиными "смотрящими" типа Кононенко. Именно эти "казачки" и фуфлят дела перед судом. Поэтому нет ничего удивительного что в суд "сдают макулатуру" ведь именно эти замы типа Столярчука и только они имеют "полномочия от шефа"(не Луценко) гробить дела. И гробят довольно успешно как мы видим. Ни один крупный вор-коррупционер не пострадал за эти более чем три года президентства.
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Ну дык для кучи говна просто необходима куча бумаги!
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Очень даже странно. Судья не имеет никакого права высказывать свое мнение в ходе судебного процесса. Свое мнение судья высказывает в приговоре или решении.
Или это специально делается чтобы заявили ходатайство об отводе? Сейчас судьи, когда не хотят рассматривать дело, заявляют самоотвод. Или начинают нарушать закон подобным образом, чтобы прокуратура им заявила отвод.
Коррупционный суд во всей своей красе....
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Есть хорошая пословица-какой поп,такой и приход! Что можно ещё ожидать от шоколадной власти?
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Следователи кретины, судья тупица. Просто своим протоколом оформляешь изъятие из дела того,что считаешь мусором.
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чистые листы бумаги с печатями ГПУ.Источник: https://censor.net.ua/n449851

Треба було к огню поднести.Або водой смочить,текст бы проявился.Ну як дети ей богу,цi суддi
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Вот интересно-когда таких судей,прокуроров,начальников колоний скопом отвезут в зону АТО для разминирования "серых зон"?Хоть какая-то польза,да и" сам Бог им судья" будет )
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Навіщо ?
Цих "судей,прокуроров,начальников колоний і т.д" треба добряче потрусити , як Буратіну - з них можна 2 додаткових бюджета України витрясти ...якщо постаратися !
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потрусить можно будет наследников тех денег..Уж они-то,увидев судьбу своих родичей,поймут,что с ними точно шутить не станут и вернут всё..Они же не захотят быть обвинёнными в "соучастию по сокрытию....и по растрате.."?!
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Н Е В И Н О В Е Н
(яныку и его Кодлу грех Обижаться на Юрия Витальевича).
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Значит судья так видит свою работу - есть право?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья назвала материалы ГПУ по "делу Пшонки" кучей бумаги
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