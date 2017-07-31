 Горбатюк: Луценко не отреагировал на мое заявление о преступлении в отношении его заместителя Столярчука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Укринформу" руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк, который и подал заявление.
"Я написал заявление 21 июля. Срок рассмотрения для заявления о преступлении - 24 часа. На данное время реакции на него нет", - сказал он.
Чиновник уточнил, что в заявлении изложил информацию о систематическом использовании Столярчуком своих полномочий для изменения следственных подразделений, чтобы таким образом устранить следователей, которые не выполняют указаний, направленных на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.
Горбатюк считает, что действия заместителя Генпрокурора подпадают под ст. 343 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений). В своем заявлении он также апеллирует к ст. 43 Уголовного кодекса, в соответствии с которой не может выполнять "преступные приказы" Столярчука.
По словам Горбатюка, именно поэтому он не передает главному следственному управлению ГПУ два уголовных дела относительно главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, как того требует Столярчук.
В свою очередь, заместитель генпрокурора Столярчук пожаловался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на невыполнение Горбатюком его решения о передаче отмеченных уголовных дел.
Напомним, ранее Горбатюк заявил, что в течение последнего года Столярчук забрал у департамента спецрасследований семь уголовных производств, в том числе в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, судей Апелляционного суда Киева, а также о продаже помещений МинАПК во времена Александра Присяжнюка.
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Барига охуєнний президент,
Хуйло керує всім кацапським царством,
А інженєр Аваков - главний мєнт.
Так хулі, хліб нехай пече сапожнік,
Апендіцити ріже хай монтьор,
Ракєти запуска нехай художнік
І шоб добить вже: Юра-прокурор
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