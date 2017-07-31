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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8812) Луценко (7063) Горбатюк (236)

 Горбатюк: Луценко не отреагировал на мое заявление о преступлении в отношении его заместителя Столярчука

горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко не отреагировал на заявление о преступлении в отношении своего заместителя по вопросам следствия Юрия Столярчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Укринформу" руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк, который и подал заявление.

"Я написал заявление 21 июля. Срок рассмотрения для заявления о преступлении - 24 часа. На данное время реакции на него нет", - сказал он.

Чиновник уточнил, что в заявлении изложил информацию о систематическом использовании Столярчуком своих полномочий для изменения следственных подразделений, чтобы таким образом устранить следователей, которые не выполняют указаний, направленных на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.

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Горбатюк считает, что действия заместителя Генпрокурора подпадают под ст. 343 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений). В своем заявлении он также апеллирует к ст. 43 Уголовного кодекса, в соответствии с которой не может выполнять "преступные приказы" Столярчука.

По словам Горбатюка, именно поэтому он не передает главному следственному управлению ГПУ два уголовных дела относительно главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, как того требует Столярчук.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Столярчук пожаловался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на невыполнение Горбатюком его решения о передаче отмеченных уголовных дел.

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Напомним, ранее Горбатюк заявил, что в течение последнего года Столярчук забрал у департамента спецрасследований семь уголовных производств, в том числе в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, судей Апелляционного суда Киева, а также о продаже помещений МинАПК во времена Александра Присяжнюка.
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там Янукович нервно грызёт себе ногти ...даже он такую коррупцию не плодил
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"Луценко не відреагував на мою заяву про злочин щодо його заступника Столярчука " - це наклеп! = Луценко відреагував шляхом повідомлення Столярчуку реквізитів своєї банківської картки - як завжди (це ще та ... - багатьом відомо в Київській області)!
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"За время правления Грозного, впервые, уровень коррупции в стране резко сократился. В 1558 году французский дипломат Арнольд Шемо писал в Париж: «Московию не узнать - страх смерти изменил эту страну так, что наши купцы теперь не знают, как дела вести. Даже местные княжны подарков не берут, ибо каждый день мздоимцев прелюдно разрубают на куски прямо на городской площади».

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луценко, как собака павлова, реагирует только на заказы хозяина и на шелест купюр
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Кухарка управляє государством,
Барига охуєнний президент,
Хуйло керує всім кацапським царством,
А інженєр Аваков - главний мєнт.

Так хулі, хліб нехай пече сапожнік,
Апендіцити ріже хай монтьор,
Ракєти запуска нехай художнік
І шоб добить вже: Юра-прокурор


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Повторю: По беспределу посадил Луценко Янукович, по беспределу посадил и Порошенко.
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"Есть люди,умеющие пить водку,и есть люди,не умеющие пить водку,но все же пьющие ее.И вот первые получают удовольствие от горя и от радости,а вторые страдают за всех тех,кто пьет водку,не умея пить ее".(с).
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Странный человек Пора бы знать что тот кто больше заносит менее всего заметен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк: Луценко не отреагировал на мое заявление о преступлении в отношении его заместителя Столярчука
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